Le nouveau film Haikyū!!, attendu par les fans du monde entier, est adapté du manga éponyme. Mais est-ce que cette œuvre dédiée au volleyball est terminée ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’un des mangas de sport les plus populaires de ces dernières années.

Haikyū!! est certainement l’un des mangas de sport les plus populaires et influents de la précédente décennie. Écrit et illustré par Haruichi Furudate, le manga a fait ses débuts en 2012 dans les pages du Weekly Shōnen Jump, le fameux magazine de la Shūeisha, et a reçu un accueil exceptionnel au cours des années suivantes.

L’histoire a ensuite été adaptée en anime en 2014 par Production I.G. L’anime de volleyball est aussi réussi que le manga et est facilement l’un des meilleurs animes pour les néophytes. Jusqu’à présent, l’anime Haikyū!! compte quatre saisons au total, ainsi que le nouveau film, HAIKYÛ !! La Guerre des Poubelles.

Alors que Haikyū!! avait quelques films d’animation faisant office de compilation entre les saisons, HAIKYÛ !! La Guerre des Poubelles est le premier véritable long-métrage de la franchise. Il suit le parcours de Karasuno dans la phase éliminatoire du Tournoi National de Printemps après la saison 4, alors qu’ils jouent leur match le plus attendu contre Nekoma.

Sommaire

Le manga Haikyū!! est-il terminé ?

Le manga Haikyū!! est terminé. Il s’est achevé en 2020 après huit ans de sérialisation, avec le chapitre 402 en guise de chapitre final.

Shueisha

Le manga suit le parcours de Shōyō Hinata, un adolescent qui rêve de devenir joueur de volleyball malgré sa petite taille après avoir vu jouer à la télévision l’ancien champion du lycée Karasuno, surnommé le « Petit Géant ». Cependant, son rêve rencontre son premier obstacle lorsque Hinata joue contre le prodigieux « Roi du Terrain », Tobio Kageyama, lors de son tout premier match officiel au collège et subit une défaite écrasante.

Jurant de vaincre Kageyama, Hinata rejoint donc le lycée Karasuno pour suivre les traces de son idole. Il ne sait pas encore qu’il verra non seulement son plus grand ennemi là-bas, mais qu’il devra aussi devenir son coéquipier. Ainsi commence le voyage d’Hinata et Kageyama alors qu’ils deviennent membres de l’équipe de volleyball de Karasuno et se renforcent ensemble.

La majorité des 402 chapitres du manga Haikyū!! se concentre sur leur parcours en tant qu’élèves de seconde. La seule exception est le dernier arc du manga, qui présente un saut dans le temps et montre Hinata et Kageyama adultes s’affrontant au niveau professionnel.

Combien d’arcs y a-t-il dans le manga Haikyū!! ?

Le manga Haikyū!! compte six arcs, à savoir l’Arc de la Formation de l’Équipe de Karasuno, l’Arc de l’Interhigh, l’Arc de l’Expédition à Tokyo, l’Arc des Préliminaires de Printemps, l’Arc des Nationales de Tokyo et enfin l’Arc Final.

Shueisha

Chaque arc contient plusieurs matchs et a des durées différentes. Par exemple, l’Arc de la Formation de l’Équipe de Karasuno fait 35 chapitres et présente les matchs d’entraînement de Karasuno entre eux et avec Aoba Jōsai (également appelé Seijoh) et Nekoma, suivi de l’Arc de l’Interhigh.

Le plus court est l’Arc de l’Expédition à Tokyo qui dure 24 chapitres alors que Karasuno se rend à Tokyo pour s’entraîner avec des écoles puissantes comme Fukurōdani, Shinzen, Ubugawa et Nekoma. Cet arc introduit également des personnages importants comme Kōtarō Bokuto, Keiji Akaashi et Lev Haiba.

En revanche, l’Arc des Nationales de Tokyo est le plus long arc du manga Haikyū!!. Il fait 162 chapitres et présente certains des plus grands matchs de la série. Karasuno joue quatre matchs dans cet arc, contre Tsubakihara, Inarizaki, Nekoma et Kamomedai respectivement.

Le dernier, l’Arc Final, est celui où les lecteurs peuvent voir les personnages adultes après le saut dans le temps. Il commence au chapitre 370 et dure 32 chapitres.

Des années après la première participation de Karasuno aux Nationales, tout le monde a pris des chemins différents. Hinata est parti au Brésil après avoir terminé le lycée tandis que Kageyama a été recruté directement dans une équipe professionnelle.

Ils vont alors se retrouver des années plus tard, alors qu’Hinata revient au Japon en tant que joueur de volleyball professionnel et que leurs équipes disputent leur match tant attendu. Cet arc conduit à la finale du manga Haikyū!! au chapitre 402.

Y a-t-il un manga spin-off de Haikyū!! ?

Il n’y a pas de spin-off officiel du manga Haikyū!!. Cependant, il y a trois one-shots, publiés après la fin officielle du manga, qui présentent certains événements après le dernier match de l’histoire. Comme ils sont créés par l’auteur, ces chapitres sont canons par rapport à l’histoire globale.

Shueisha

Les trois one-shots de Haikyū!! se concentrent sur différents personnages. Le premier one-shot montre Tetsurō Kuroo essayant de recruter des joueurs de volleyball professionnels pour un match spécial d’all-stars afin de promouvoir le volleyball auprès du grand public.

Le one-shot suivant montre Hinata et Kageyama allant à la plage avec Kindaichi et Kunimi pour jouer au beach-volley. Le dernier se concentre sur les joueurs de Nekoma alors qu’ils se réunissent pour une rencontre.

Il y a aussi deux parodies du manga Haikyū!!. La première est « Let’s! Haikyū!? » qui a été publiée pour la première fois en 2014 et qui est écrite et illustrée par Retsu. Elle compte 11 volumes et 307 chapitres au total.

L’autre est « Haikyū-buu!! », écrite et illustrée par Kyouhei Miyajima, et publiée en 2019. Elle compte 145 chapitres au total, y compris les chapitres supplémentaires.

Où devriez-vous commencer le manga Haikyū!! après La Guerre des Poubelles ?

Si vous avez envie de lire le manga Haikyū!! après avoir regardé le film d’animation La Guerre des Poubelles, alors c’est à partir du chapitre 338 que vous devriez reprendre le manga.

La “bataille des poubelles” se termine au chapitre 324, le chapitre suivant se concentrant sur les joueurs de Nekoma après la fin de leur parcours aux Nationales. Le film adapte l’intégralité du match entre Karasuno et Nekoma ainsi que les scènes émouvantes qui suivent avant de se terminer par une scène post-générique qui tease le match de Karasuno contre Kamomedai.

Dans le manga Haikyū!!, le match Karasuno contre Kamomedai commence au chapitre 339, le chapitre précédent montrant les événements qui y conduisent. Le match dure 29 chapitres avant de se terminer au chapitre 368. Le chapitre 369 est le dernier chapitre de l’Arc des Nationales de Tokyo car il montre les événements qui se produisent après le match tant attendu.

Mais si vous êtes également intéressés par d’autres personnages que ceux de l’équipe de Karasuno, alors vous devriez commencer le manga Haikyū!! à partir du chapitre 326. Les chapitres jusqu’au chapitre 337 se concentrent sur le match de Fukurodani contre Mujinazaka.

Ce match peut ne pas être crucial pour le parcours de Karasuno, mais cela reste néanmoins une confrontation intense qui montre la chimie entre les membres de l’équipe de Fukurodani, ainsi que la relation qu’il y a entre son as et son passeur. Le match met en lumière les personnages de Bokuto et Akaashi et leur donne plus de profondeur.

Cependant, l’anime semble laisser de côté le match de Fukurodani, car HAIKYÛ !! La Guerre des Poubelles l’ignore au profit du match opposant Karasuno et Kamomedai. En regardant la fin du film, il est prudent de dire que le film suivant se concentrera sur ce match plutôt que sur celui de Fukurodani.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur le manga Haikyū!!. Pour plus d’informations sur le film à venir, voici les 5 choses à savoir avant de voir HAIKYÛ !! La Guerre des Poubelles, ainsi que la date de sortie française du long-métrage.