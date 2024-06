Y a-t-il une scène post-générique à la fin du film Haikyû !! La guerre des poubelles ?

Haikyû !! La guerre des poubelles offre enfin le match entre les lycées Karasuno et Nekoma, mais faut-il s’attendre à une dernière scène alors que le générique commence à défiler ?

Haikyu!! est l’une des séries sportives les plus populaires, et il suffit de lancer le premier épisode pour comprendre l’engouement de ses fans : on y suit Shôyô Hinata, un lycéen passionné de volleyball, mais souvent rabaissé pour sa petite taille. Pourtant, le jeune héros n’est pas du genre à se laisser abattre, et parvient à prouver qu’il peut se montrer redoutable. Soutenu par l’équipe de son lycée et surtout par le passeur de génie qu’est Tobio Kageyama, notre protagoniste enchaîne les rencontres sportives.

Mais la compétition est féroce, et la victoire que visent les Corbeaux de Karasuno n’est pas gagnée d’avance. Car pour espérer décrocher la coupe du tournoi national de printemps, nos héros vont devoir affronter leurs rivaux de toujours : les Chats de Nekoma. L’histoire commune des deux équipes va enfin connaître son aboutissement alors que les deux groupes vont enfin tenir la promesse de se rencontrer dans une compétition de niveau national.

Mais une fois le match terminé et les crédits lancés, peut-on s’attendre à une scène post-générique à la fin de Haikyû !! La guerre des poubelles ?

Y a-t-il une scène post-générique dans Haikyû !! La guerre des poubelles ?

Oui, il y a une scène post-générique dans le film Haikyû !! La guerre des poubelles.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du film.

Après le match, Tetsurō Kuroo, Morisuke Yaku et Nobuyuki Kai rencontrent Suguru Daishō, capitaine en troisième année de l’équipe de volleyball masculine de l’Académie Nohebi. Le joueur est accompagné de sa petite amie Mika, mais dès que cette dernière s’éloigne, il n’hésite pas à narguer ses concurrents avec une grimace.

Finalement, Suguru finit par calmer le jeu en rappelant qu’une seule équipe est destinée à remporter le tournoi de printemps. Il ajoute que même si la défaite attend la plupart des participants, elle ne signifie pas pour autant la fin : pour lui, on ne joue pas au volley seulement pour gagner.

La conversation ne s’éternise pas, Mika revenant auprès de Suguru et le couple s’éloignant. Finalement, Nobuyuki évoque les membres de Karasuno, obsédés par la victoire.

Enfin, les scènes post-génériques présentent les futurs adversaires des Corbeaux pour les quarts de finale, à savoir les joueurs du lycée Kamomedai. L’as de l’équipe, Kōrai, défie Hinata pour le titre de “Petit Géant”. Mais pour voir qui l’emportera, il faudra attendre le prochain film Haikyu!!