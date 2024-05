Le meilleur moveset de Zamazenta dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

Le légendaire mascotte de la région de Galar, Zamazenta, a fait ses débuts en 2021 et est une force sur laquelle vous pouvez compter. Nous avons donc rassemblé nos meilleures recommandations de moveset pour vous aider à tirer le meilleur parti de Zamazenta dans Pokémon Go.

Le duo de héros légendaires, Zacian et Zamazenta, ont tous deux fait leurs débuts dans Pokémon Go lors de l’événement Épée & Bouclier de 2021, ce qui a donné aux fans la chance de ramener ces deux poids lourds de Galar dans leurs équipes mobiles.

Que vous veniez de capturer un Zamazenta lors d’un Raid 5 étoiles ou que vous essayiez de renforcer un Zamazenta existant, nous avons les détails du meilleur moveset à lui enseigner pour qu’il devienne une force dominante dans la Ligue Master.

Toutes les attaques que Zamazenta peut apprendre dans Pokémon Go

Zamazenta est un Légendaire assez polyvalent dans Pokémon Go, avec quatre Attaques Immédiates et quatre Attaques Chargées parmi lesquelles choisir :

Attaques Immédiates

Crocs Givre (Glace)

Griffe Acier (Acier)

Vive-Attaque (Normal)

Aboiement (Ténèbres)

Attaques Chargées

Close Combat (Combat)

Mâchouille (Ténèbres)

Tête de Fer (Acier)

Pouvoir Lunaire (Fée)

Meilleur moveset en PvP pour Zamazenta dans Pokémon Go

Si vous voulez utiliser Zamazenta dans les combats PvP, l’un des meilleurs movesets à lui enseigner est Aboiement comme Attaque Immédiate et Close Combat comme Attaque Chargée.

Il est malheureux que Zamazenta n’ait pas d’Attaque Immédiate de type Combat, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’attaques STAB disponibles. Aboiement a de bons gains d’énergie, donc c’est probablement votre meilleure option ici.

En ce qui concerne les Attaques Chargées, Close Combat est la seule option STAB et elle peut infliger d’énormes dégâts. Si vous pouvez vous permettre une seconde attaque, optez pour Mâchouille pour un coup peu coûteux et une couverture supplémentaire.

Zamazenta était à un moment donné peut-être le meilleur type Combat dans la Ligue Master. Cependant, l’ajout de Courrousinge et de Électhor de Galar l’a fait descendre, mais pas de beaucoup, dans la liste.

Il vaut la peine de capturer un Zamazenta, mais nous recommandons plutôt de renforcer le Zacian de type Fée, car il a un meilleur typage défensif et conserve cette couverture de type Combat avec accès à Close Combat.

Meilleur moveset dans les Raids pour Zamazenta dans Pokémon Go

Cela dépend de quelle version de Zamazenta on travaille. Selon Pokémon Go DB Hub, la version Héros Aguerri devrait avoir Aboiement et Close Combat, tandis que la version Bouclier Surpême devrait inclure Griffe Acier et Close Combat.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur le meilleur moveset de Zamazenta ! Pendant que vous êtes ici, consultez certains de nos autres guides Pokémon Go :

