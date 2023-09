Comment trouver Ptitard sur le DLC de Pokémon Écarlate & Violet

Ptitard et ses évolutions sont de retour dans le DLC Pokémon Écarlate et Masque Turquoise de Pokémon Écarlate et Violet. Voici comment obtenir Ptitard, Têtarte, Tartard et Tarpaud.

La première moitié du DLC Écarlate et Violet, Le Masque Turquoise, réintroduit divers anciens Pokémon qui n’étaient pas disponibles dans le jeu de base.

Parmi eux se trouve la famille Ptitard. Ptitard, Têtarte et Tartard ont été introduits lors de la première génération, et la génération suivante a ajouté Tarpaud en tant qu’évolution alternative de Têtarte.

Où trouver Ptitard dans Pokémon Écarlate & Violet

Ptitard peut être trouvé dans et autour de l’eau dans certaines zones. Celles-ci incluent la rivière derrière la ville de Mossui, la Gorge de Fellhorn et la rivière du côté sud-est de Kitakami.

Où trouver Têtarte dans Pokémon Écarlate & Violet

Têtarte peut également être trouvé dans et autour de l’eau, bien qu’il soit beaucoup plus rare. On le trouve principalement autour de la Gorge de Fellhorn et de la rivière au sud de celle-ci.

Pouvez-vous attraper Tartard et Tarpaud dans Écarlate & Violet ?

Tartard et Tarpaud ne peuvent pas être trouvés à l’état sauvage dans Pokémon Écarlate et Violet. Vous devrez faire évoluer Têtarte pour les obtenir.

Comment faire évoluer Ptitard en Têtarte, Tartard & Tarpaud

Ptitard évolue en Têtarte au niveau 25.

Après cela, vous avez la possibilité de faire évoluer Têtarte soit en Tartard, soit en Tarpaud.

Pour faire évoluer Têtarte en Tartard, donnez-lui une Pierre Eau. Si vous en avez besoin, consultez notre guide sur la façon de trouver tous les objets d’évolution dans Écarlate et Violet, y compris les pierres.

Pour faire évoluer Têtarte en Tarpaud, donnez à Têtarte un Roche Royale et effectuez un échange.

C’est tout ce que vous devez savoir sur l’évolution de Ptitard. Si vous avez trouvé cela utile, consultez nos autres guides Pokémon Écarlate & Violet ci-dessous :

