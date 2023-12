Comment évoluer Crémy et avoir les formes de Charmilly dans Pokémon Écarlate et Violet

Le DLC du Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Violet a réintroduit Crémy, et son évolution Charmilly. Voici comment trouver Crémy et comment le faire évoluer en Charmilly et ses 63 formes.

Le DLC Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Violet est enfin disponible, et cette deuxième extension apporte beaucoup de nouveau contenu aux jeux de la 9ème génération.

En plus d’une toute nouvelle trame scénaristique, les dresseurs peuvent rencontrer de nombreux Pokémon nouveaux comme réintroduits dans le Terrarium de l’Institut Myrtille. Cependant, certains de ces Pokémon de retour ont des méthodes d’évolution pour le moins particulières.

L’un de ces monstres est Crémy. En effet, ce Pokémon Fée de la 8ème génération évolue en Charmilly, et ce dernier dispose de pas moins de 63 formes, avec chacune sa combinaison de couleurs uniques.

Si comme beaucoup de dresseurs vous vous demandez comment obtenir votre forme préférée de Charmilly, vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous vous guidons durant tout le processus, de la capture de Crémy jusqu’à l’obtention de la forme souhaitée de Charmilly.

Sommaire

Où trouver Crémy dans Pokémon Écarlate et Violet

Game Freak

Crémy se trouve principalement dans le Biome Polaire du Terrarium de l’Institut Myrtille. Les dresseurs peuvent trouver le Pokémon de type Fée immédiatement et n’ont pas besoin d’étendre l’influence du Biome Polaire pour le trouver.

De plus, Pokémon Écarlate et Violet organise des Apparitions Massives festives du 14 au 21 décembre 2023. Pendant toute cette période, les dresseurs peuvent trouver beaucoup de Crémy dans tout le Terrarium.

Où trouver Charmilly dans Pokémon Écarlate et Violet

Malheureusement, pour les dresseurs souhaitant éviter la méthode d’évolution compliquée de Crémy, Charmilly ne peut pas être trouvé à l’état sauvage.

À moins de procéder à un échange, vous allez donc devoir faire évoluer Crémy pour obtenir votre Charmilly et compléter votre Pokédex. Mais pas de panique, cette méthode d’évolution originale n’a rien de bien compliqué.

Comment faire évoluer Crémy en Charmilly dans Pokémon Écarlate et Violet

Game Freak

Comme dans Pokémon Épée et Bouclier, les dresseurs doivent utiliser une méthode d’évolution unique pour faire évoluer Crémy. Afin de déclencher l’évolution dans Écarlate et Violet, vous devez équiper Crémy d’un objet spécifique, puis faire tourner votre Dresseur sur lui-même pendant quelques secondes.

Pour se faire, il suffit de tourner rapidement le stick gauche de votre manette ou de votre Joy-Con gauche pendant environ 5 secondes.

Les objets permettant à l’évolution de se déclencher sont les suivants : Fraise en Sucre, Cœur en Sucre, Baie en Sucre, Trèfle en Sucre, Fleur en Sucre, Étoile en Sucre, Ruban en Sucre.

Néanmoins, plusieurs paramètres influencent l’apparence qu’aura votre Charmilly. En effet, il existe pas moins de 63 forme différentes du Pokémon Crème !

Si vous souhaitez obtenir une forme précise, ou même collectionner toutes les formes de Chamrilly, mieux vaut bien comprendre comment les formes sont sélectionnées. Fort heureusement, il n’y a rien d’aléatoire dans tout ça, et on vous explique la méthode en détail dans les prochaines sections de cet article.

Toutes les formes de Charmilly dans Pokémon Écarlate et Violet

Obtenir toutes les différentes formes de Charmilly peut être une tâche ardue dans la 9e génération, car chaque forme a des paramètres spécifiques qui doivent être déclenchés pour qu’elle apparaisse lors de l’évolution.

Voici toutes les formes de Charmilly dans Pokémon Écarlate et Violet :

Game Freak

Comment choisir la forme de Charmilly dans Pokémon Écarlate et Violet

Plusieurs facteurs déterminent la forme qu’aura Charmilly lorsque vous faites évoluer Crémy :

L’objet tenu par Crémy détermine la couleur des yeux de Charmilly, mais aussi la couleur et la forme des sucreries sur sa tête.

Le moment de la journée, le sens de la rotation et la durée de rotation de votre personnage déterminent la couleur du corps de Charmilly

Comment choisir les yeux et les sucreries de Charmilly

Voici les différentes couleurs d’yeux et accessoires de Charmilly, et l’objet à donner à Crémy pour les obtenir :

Charmilly avec les yeux rouges et des fraises sur la tête Donner à Crémy une Fraise en sucre

Charmilly avec les yeux roses et des cœurs sur la tête Donner à Crémy un Cœur en sucre

Charmilly avec les yeux bleus et des myrtilles sur la tête Donner à Crémy une Baie en sucre

Charmilly avec les yeux verts et des trèfles sur la tête Donner à Crémy un Trèfle en sucre

Charmilly avec les yeux oranges et des fleurs sur la tête Donner à Crémy une Fleur en sucre

Charmilly avec les yeux jaunes et des étoiles sur la tête Donner à Crémy une Étoile en sucre

Charmilly avec les yeux violets et des rubans sur la tête Donner à Crémy un Ruban en sucre



Comment choisir la couleur du corps de Charmilly

Voici le moment de la journée, la durée de rotation et le sens de rotation correspondant à chaque forme couleur de Charmilly :

Forme Crème Vanille (beige) : Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pendant moins de cinq secondes pendant la journée

Forme Crème Ruby (rose) : Tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pendant moins de cinq secondes pendant la journée

Forme Lait Matcha (verte) : Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pendant moins de cinq secondes pendant la nuit

Forme Lait Menthe (bleue) : Tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pendant plus de cinq secondes pendant la nuit

Forme Lait Citron (jaune) : Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pendant plus de cinq secondes pendant la nuit

Forme Lait Salé (blanche) : Tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pendant moins de cinq secondes pendant la nuit

Mélange Ruby (beige et rose) : Tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pendant plus de cinq secondes pendant la journée

Mélange Caramel (Marron et blanche) : Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pendant plus de cinq secondes pendant la journée

Mélange tricolore (Jaune, rose et bleue) : Tourner pendant plus de 10 secondes, à 19h, au crépuscule ou à l’aube

C’est tout ce que vous devez savoir pour trouver et faire évoluer Crémy en Charmilly dans le DLC Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Violet. Pour plus de guides de Pokémon Écarlate et Violet, consultez les liens ci-dessous :

