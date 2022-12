Les meilleurs Pokémon de Pokémon Écarlate et Violet : 10 créatures que vous devez attraper

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Vous entourer des meilleurs alliés dans Pokémon Écarlate et Violet peut vous faire passer du statut d’écolier lambda à Champion de Paldea. Voici les 10 meilleurs Pokémon à attraper.

Pokémon Écarlate et Violet sont les premiers opus réellement open world de la série. En effet, chaque dresseur peut se balader à sa guide dans l’immensité de Paldea, et la quasi totalité du contenu est accessible à tout moment grâce à une trame scénaristique non linéaire.

Que vous cherchiez à terminer rapidement l’histoire de Pokémon Écarlate et Violet ou que vous préfériez simplement explorer Paldea avec vos amis, vous aurez besoin d’une puissante équipe de Pokémon.

Voici une sélection de 10 Pokémon redoutables qui vous aideront durant votre aventure.

Note : Cette liste n’inclue aucun Pokémon légendaire et se limite à un Pokémon paradoxal dans le but de proposer une majorité de Pokémon accessibles très tôt dans votre partie.

10. Gallame

Game Freak

Les habitués de la franchises Pokémon adorent Gallame pour une raison surprenante : il est particulièrement efficace pour capturer d’autres Pokémon. En effet, cette créature Psy/Combat apprend Hypnose mais aussi et surtout Taillade qui permet de toujours laisser le Pokémon adverse à 1PV.

Dans Pokémon Écarlate et Violet comme dans leurs prédécesseurs, Gallame est une valeur sûre !

9. Tomberro

Game Freak

Ajouter un Pokémon de la dernière génération dans son équipe est toujours un véritable plaisir, et Tomberro fait très certainement partie des candidats qui méritent de vous suivre dans vos pérégrinations.

En effet, l’évolution du très mignon Toutombe dispose d’une capacité unique : Hommage Posthume. Cette dernière inflige des dégâts accrus pour chaque Pokémon K.O dans votre équipe. S’il est le dernier survivant de votre équipe, Tomberro infligera pas moins de 300 dégâts avec cette capacité, ce qui lui permet de K.O n’importe quel Pokémon non-Normal en un seul coup.

8. Carmadura ou Malvalame

Game Freak

Selon votre version du jeu, vous pourrez faire transformer Charbambin en son évolution Feu/Psy Carmadura (dans Pokémon Écarlate) ou en son évolution Feu/Spectre Malvalame (dans Pokémon Violet).

Sur le papier, Malvalame est légèrement plus efficace grâce à sa meilleur stat de Vitesse. Néanmoins, les deux armures animées sont d’excellents compagnons qui feront des ravages en combat.

7. Gromago

Game Freak

Gromago est incontestablement le Pokémon le plus difficile à obtenir dans Écarlate et Violet. Pour faire évoluer Mordudor, vous devrez récolter pas moins de 999 Pièces de Mordudor disséminées aux quatre coins de Paldea.

Une fois chose faite, vous aurez entre les mains l’un des Pokémon les plus puissants de la neuvième génération, avec d’excellentes stats et un talent incroyable l’immunisant aux statuts.

6. Monaflémit

Game Freak

Le Pokémon paresseux dispose de stats tout bonnement hallucinante, surpassant même celles de la majorité des créatures légendaires. En contrepartie, Monaflémit ne peut attaquer qu’un tour sur deux.

Malgré cet énorme défaut, Monaflémit inflige énormément de dégâts et peut en encaisser tout autant. Pensez à changer de Pokémon après avoir attaqué, et ce talent ennuyeux ne le sera plus vraiment !

5. Forgelina

Game Freak

Le Type Fée/Acier est surpuissant dans Pokémon, puisqu’il offre pas moins de 9 résistances pour 2 malheureuses faiblesses (Feu et Sol). C’est donc sans surprise que la nouvelle arrivante Forgelina s’impose comme l’un des meilleurs Pokémon d’Écarlate et Violet.

Comme si son type Fée/Acier n’était pas suffisant, Forgelina dispose de l’une des meilleurs capacités signatures existantes. Marteau Mastoc inflige 160 dégâts (Stab Acier) avec 100% précision, avec le seul défaut de ne pas pouvoir être utilisé deux fois de suite.

4. Superdofin

Game Freak

Beaucoup de dresseurs ont été désagréablement surpris en découvrant que Superdofin avait exactement la même physionomie que sa pré-évolution Dofin. Néanmoins, la vraie force (et le look) de Superdofin est liée à son Talent Supermutation.

Une fois que Superdofin a quitté puis rejoint le champ de bataille, il acquiert sa forme Super qu’il conservera tout au long du combat. Sous cette forme, le Pokémon Eau profite d’excellentes stats couplées à de puissantes capacités offensives.

3. Carchacrok

Game Freak

L’un des Pokémon les plus populaires de la franchise fait son retour en force dans Écarlate et Violet.

Comme toujours, son design incroyables, ses stats avantageuses et son panel d’attaques surpuissantes font de Carchacrok un Pokémon incontournable, et une valeur sûre à ajouter dans son équipe.

2. Lanssorien

Game Freak

Après avoir ravi de nombreux fans lors de son appartion dans Pokémon Épée et Bouclier, le Pokémon Dragon/Spectre Lanssorien est tout aussi exceptionnel dans Écarlate et Violet.

Il dispose de l’une des meilleures stats de Vitesse du jeu, d’une très bonne stat d’Attaque de de puissantes capacités de plusieurs types. Lanssorien est un excellent glass canon qui ne fera qu’une bouchée des combats PvE.

Son seul défaut ? Il est exclusif à Pokémon Violet. Heureusement, les joueurs de Pokémon Écarlate pourront facilement l’échanger avec un ami ou via le système de codes d’échange.

1. Flotte-Mèche

Game Freak

La version paradoxale de Feuforêve est incontestablement l’un – si ce n’est le – meilleur Pokémon non légendaire de cette génération.

Avec 135 de Vitesse et 135 d’Attaque Spé, Flotte-Mèche est capable d’atomiser à peu près n’importe quelle créature qui se présente devant elle. Attention néanmoins à ses PV et à sa Défense médiocre qui le rendent particulièrement vulnérables aux Pokémon physiques extrêmement rapide.