Le DLC de Pokémon Écarlate & Violet ravive l’intérêt pour les cours

Suite à la sortie du DLC Le Disque Indigo, les joueurs de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet trouvent une raison de revisiter l’une des fonctionnalités les plus négligées du jeu de base.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont reçu un second souffle grâce à la sortie du DLC Le Disque Indigo et à l’annonce d’un épilogue qui sortira plus tard ce mois-ci.

Le dernier DLC ajoute beaucoup de contenu, des Pokémon nouveaux et de retour à de nouvelles mécaniques comme l’Imprimante d’Objets. Beaucoup de ces nouvelles fonctionnalités se trouvent dans la Salle du Club de la Ligue, où les joueurs peuvent interagir avec les étudiants de l’Académie Myrtille et inviter des personnages de Paldea en tant qu’entraîneurs spéciaux.

Ce dernier point amène en fait les joueurs à retourner au jeu de base pour revisiter l’une des fonctionnalités les plus négligées d’Écarlate et Violet : assister aux cours.

Les joueurs de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet assistent enfin aux cours grâce à Le Disque Indigo

Parmi les personnages qui peuvent être débloqués en tant qu’entraîneurs spéciaux figurent les enseignants des Académies Orange et Raisin. Cependant, avant de pouvoir les inviter à l’Académie Myrtille, vous devrez assister aux cours et parler aux instructeurs pour renforcer votre relation avec eux.

Ce n’est qu’une fois que vous vous serez lié d’amitié avec les enseignants de l’Académie (et effectué quelques échanges dans la Salle du Club de la Ligue) que vous pourrez les inviter en tant qu’entraîneurs spéciaux.

Cela a donné à ceux qui possèdent le DLC et qui avaient précédemment ignoré les cours une bonne raison de revenir et d’y assister. Comme l’a dit l’utilisateur Reddit DSDark11, « J’avais combattu les autres enseignants dans le Tournoi As mais je ne savais pas vraiment grand-chose à leur sujet. Apprendre à les connaître était une bonne chose que le DLC m’a fait faire. »

Bien que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet se concentrent sur la fréquentation scolaire, avec les trois scénarios principaux présentés comme un projet d’étude indépendant, assister aux cours est en réalité totalement facultatif.

Certaines classes offrent de très bonnes récompenses, comme la classe d’histoire de Raifort fournissant plus d’informations sur les Légendaires des Trésors de la Ruine, mais beaucoup de joueurs ne rencontreront leurs instructeurs que lors du Tournoi As de l’Académie ou d’autres moments de l’histoire.

Le Disque Indigo offre enfin une incitation supplémentaire à assister aux cours en donnant aux joueurs de nouvelles façons d’interagir avec les enseignants des Académies Orange/Raisin.