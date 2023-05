Comment gagner de l’EXP et des niveaux rapidement sur Pokémon Écarlate et Violet

Vous cherchez à faire monter rapidement en niveau votre équipe dans Pokémon Écarlate et Violet ? Découvrez les meilleures méthodes de farming d’EXP.

Bien que votre équipe monte en niveau naturellement en jouant à Écarlate et Violet, il y aura certaines situations où vous voudrez faire monter en niveau vos Pokémon encore plus rapidement qu’ils ne le feraient normalement.

Cela pourrait être parce que vous avez des difficultés contre un Champion d’Arène qui est tout simplement trop puissant pour votre équipe, ou peut-être que vous avez attrapé un Pokémon de bas niveau que vous voulez le faire évoluer aussi rapidement que possible.

De la chasse au Leveinard à l’obtention de Bonbons EXP dans les combats de Raid Téracristal, voici certaines des meilleures méthodes de farming d’EXP dans Pokémon Écarlate et Violet.

Sommaire

Comment faire monter rapidement en niveau vos Pokémon dans Écarlate et Violet

Il existe plusieurs méthodes pour farmer les points d’EXP et monter rapidement en niveau dans Pokémon Écarlate et Violet, comme participer aux Raids Téra, combattre des Pokémon spécifiques, ou utiliser des objets comme l’Œuf Chance.

Pour vous aider à décider quelle méthode est la plus adaptée pour vous, nous avons inclus des instructions pour chaque méthode de farming d’EXP ci-dessous.

Utilisez des Bonbons EXP ou des Super Bonbons

La manière la plus simple de faire monter un Pokémon en niveau est de lui donner un Super Bonbon, bien que nous recommandions de les garder pour vos Pokémon de haut niveau, car ils nécessiteront beaucoup plus de temps et d’EXP pour monter en niveau naturellement.

En plus des Super Bonbons, il existe tout un panel de Bonbons EXP. Ils existent en différentes tailles, mais si vous donnez un Bonbon EXP L ou XL à un Pokémon de bas niveau, il gagnera très probablement plusieurs niveaux en une seule utilisation.

Participez aux combats de Raid Téracristal

Game Freak

Les combats de Raid Téracristal sont un excellent moyen de faire monter en niveau vos Pokémon préférés, surtout que vous obtiendrez généralement un tas d’objets utiles comme des Bonbons EXP (et parfois même des Super Bonbons) en récompense de votre victoire.

Vous pouvez trouver des combats de Raid Téracristal en cherchant des étoiles colorées avec des symboles élémentaires sur la carte de Paldea. Alternativement, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Portail Pokémon pour chercher un combat de Raid Téracristal en ligne.

Les récompenses que vous gagnerez s’amélioreront à mesure que vous participerez à des combats de Raid Téracristal de niveau supérieur, mais vous ne pourrez pas participer aux Raids Téra 6 étoiles ou 7 étoiles tant que vous n’aurez pas terminé l’histoire post-game.

Il y a toujours des événements réguliers de Raid Téracristal en cours, où des Pokémon rares et puissants peuvent être combattus et capturés.

Chassez des Leveinard

Une des astuces les plus anciennes pour les joueurs de Pokémon cherchant à monter rapidement en niveau est de trouver un Pokémon qui donne un grand nombre de Points EXP lorsqu’il est vaincu et de le chasser impitoyablement.

Dans Écarlate et Violet, ce pauvre Pokémon est Leveinard. Ils apparaissent fréquemment dans la Zone Nord n°3, mais si vous avez du mal à les trouver, vous pouvez manger un Sandwich au Jambon pour augmenter vos probabilités de rencontres avec des Pokémon de type Normal.

Vous aurez besoin de quatre ingrédients pour faire un Sandwich au Jambon : Jambon, Cornichons, Mayonnaise et Moutarde. Mélangez-les tous ensemble en mode Pique-nique, mangez le sandwich et vous aurez 30 minutes pour trouver autant de Leveinard que possible !

Utilisez un Œuf Chance

Game Freak

L’Œuf Chance est un objet incroyablement utile qui peut être donné à un Pokémon pour augmenter la part des Points EXP qu’il obtiendra lorsque vous participerez à des combats contre des Pokémon sauvages, d’autres dresseurs ou des Champions d’Arène.

Comment en obtenir un ? Nous avons plus d’informations sur l’Œuf Chance ici, mais la réponse courte et simple est que vous recevrez automatiquement l’Œuf Chance de Jacq lorsque vous approcherez de votre sixième Arène.

Affrontez des dresseurs

Contrairement aux précédents jeux Pokémon, les dresseurs dans Écarlate et Violet ne commenceront pas automatiquement les combats lorsque vous passerez à côté d’eux – vous pourriez donc facilement jouer à travers tout le jeu sans combattre le moindre dresseur dans la nature.

Ce serait cependant une occasion manquée, car les dresseurs donnent plus d’EXP que les Pokémon sauvages lorsque vous les battez (et c’est aussi un moyen facile d’obtenir de l’argent et des objets aléatoires qui seront utiles).

Profitez du partage d’EXP

Le partage d’EXP est une fonctionnalité permanente dans Pokémon Écarlate et Violet. Cela signifie que chaque fois que vous participerez à un combat, tous les membres de votre équipe obtiendront des Points EXP, et pas seulement le Pokémon qui a réellement combattu.

Donc, si vous avez un Pokémon de bas niveau qui a besoin de rattraper le reste de votre équipe, placez-le à la fin de votre équipe et affrontez des Pokémon sauvages de haut niveau – puis regardez-le monter passivement en niveau en un rien de temps.

Vous pouvez également essayer l’ancienne méthode qui consiste à envoyer votre Pokémon de bas niveau au début d’un combat puis à le changer immédiatement, afin qu’il obtienne une plus grande part des Points EXP.

Participez au Tournoi de l’Académie

Si vous avez terminé l’histoire principale de Pokémon Écarlate et Violet et débloqué tout le contenu post-game, il est probable que certaines des méthodes que nous avons énumérées, comme combattre des dresseurs et éliminer Leuphorie, ne soient plus aussi efficaces qu’auparavant.

Dans ce cas, l’une des meilleures méthodes post-game pour farmer l’EXP est de participer (et de gagner) au Tournoi de l’Académie. Ce défi vous oppose à quatre adversaires de haut niveau pour de belles récompenses, et vous pouvez y participer autant de fois que vous le souhaitez.

Bien que cette méthode puisse être l’une des plus chronophages, c’est une garantie d’affronter des adversaires de haut niveau et de gagner une belle quantité d’EXP pour les Pokémon de haut niveau et de bas niveau de votre équipe.

