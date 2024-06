Comment obtenir Tartard et Tarpaud dans Pokémon Go

La ligne d’évolution de Ptitard comporte deux formes finales dans Pokémon Go : Tartard et Tarpaud. Si vous souhaitez ajouter l’un d’eux à votre équipe, voici comment obtenir les deux, et s’ils peuvent être Shiny ou non.

Têtarte peut évoluer en Tartard ou en Tarpaud si les bonnes conditions sont remplies. Tartard est un puissant Pokémon de type Eau/Combat, tandis que Tarpaud est un Pokémon de type Eau, mais redoutable en combat.

Cependant, les conditions d’évolution pour les deux sont différentes, et vous pourriez vous retrouver avec la mauvaise version si vous ne savez pas quoi faire.

Pour vous aider à ne pas manquer votre coup, et savoir si un Tartard ou un Tarpaud Shiny est possible, voici tout ce que vous devez savoir sur le duo de type Eau dans Pokémon Go.

Pour faire évoluer un Têtarte en Tartard dans Pokémon Go, les dresseurs doivent donner 100 Bonbons Ptitard à Têtarte.

Les bonbons peuvent être obtenus de plusieurs façons, les meilleures options incluant attraper autant de Ptitard que possible, transférer des Ptitard, ou marcher avec un Ptitard, Têtarte, ou Tarpaud comme Pokémon Copain. Si vous optez pour l’option de capture, assurez-vous d’utiliser des Baies Nanana pour accélérer le processus, car elles doublent le nombre de Bonbons Ptitard reçus.

Pour faire évoluer Têtarte en Tarpaud, les dresseurs doivent donner 100 Bonbons Ptitard à Têtarte et lui donner une Roche Royale.

La seule différence entre les conditions d’évolution pour Tartard et Tarpaud dans Pokémon Go est la nécessité d’une Roche Royale. Vous pouvez obtenir une Roche Royale en faisant tourner les PokéStops, les Arènes, en ouvrant des cadeaux, ou en complétant des tâches de recherche spécifiques.

Têtarte, Tartard et Tarpaud peuvent-ils être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, les versions Shiny de Tartard, Tarpaud et leur pré-évolution Têtarte peuvent toutes être obtenues dans Pokémon Go.

Les dresseurs peuvent rencontrer un Ptitard Shiny dans la nature, et le faire évoluer en Tartard ou Tarpaud Shiny. Les chances de trouver un Ptitard Shiny sont de 1 sur 512 (0,19%) par rencontre, bien que ce taux soit augmenté lors d’événements spécifiques.

Tartard et Tarpaud sont deux excellentes options pour le PvP, étant parmi les meilleurs Pokémon de la Ligue Super dans la méta.

