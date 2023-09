Comment bien débuter sur le DLC Pokémon Écarlate & Violet : Le Masque Turquoise

Si vous vous demandez comment commencer le DLC Le Masque Turquoise pour Pokémon Écarlate & Violet, voici tout ce que vous devez savoir.

La première extension DLC de Pokémon Écarlate & Violet, Le Masque Turquoise, est enfin arrivée, ce qui signifie que les Dresseurs peuvent maintenant s’envoler vers le pays de Kitakami pour découvrir de nouveaux personnages et Pokémon tels que Ogerpon et Pomdramour.

Pour vous lancer dans votre nouvelle aventure le plus rapidement possible, nous avons élaboré un guide simple sur comment accéder au DLC d’Écarlate & Violet et comment vous pouvez voyager rapidement entre Paldea et Kitakami.

Comment bien débuter dans le DLC Le Masque Turquoise dans Pokémon Écarlate & Violet

Game Freak

Assurez-vous d’avoir mis à jour Écarlate & Violet à la dernière version et acheté une copie du Pass d’Extension du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro avant de pouvoir commencer le DLC Le Masque Turquoise.

Vous devez également avoir commencé la Chasse au Trésor dans le mode histoire principal d’Écarlate & Violet. Ceci se fait assez tôt dans le jeu, donc il y a de fortes chances que vous ayez déjà fait cette étape si vous envisagez maintenant le DLC.

Une fois toutes ces étapes franchies, chargez le jeu, et vous devriez immédiatement recevoir un appel téléphonique de Jacq vous invitant à un voyage scolaire dans la région de Kitakami.

Dirigez-vous vers le hall principal de votre école à Mesagoza et vous verrez un visage inconnu au centre de la pièce. Il s’agit de Briar, un enseignant de l’Institut Myrtille. Approchez-vous d’elle et engagez la conversation.

Après une brève discussion sur le voyage scolaire à venir, on vous donnera l’opportunité de régler toutes les affaires en suspens avant de partir. Lorsque vous êtes prêt, parlez à nouveau à Briar et vous partirez pour Kitakami !

Vous pouvez voyager librement entre Kitakami et Paldea à tout moment dans le DLC d’Écarlate & Violet, ce qui est formidable si vous voulez attraper un Pokémon spécifique qui ne peut être trouvé que dans l’une des deux régions.

Pour ce faire, ouvrez simplement la carte et changez de régions avec les boutons L et R. Une fois sur la carte que vous souhaitez visiter, sélectionnez un point de déplacement rapide et vous y serez transporté immédiatement.

Pour rappel, la deuxième partie de l’extension DLC d’Écarlate & Violet, appelée Le Disque Indigo, est prévue pour l’hiver 2023.

Maintenant que vous savez comment démarrer le DLC de Pokémon Écarlate & Violet : Le Masque Turquoise, consultez d’autres guides utiles ci-dessous :

