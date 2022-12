Les meilleurs Pokémon en Raid Téracristal sur Pokémon Écarlate et Violet

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Découvrez les 7 meilleurs Pokémon pour vous frotter aux Raids Téracristal 5 et 6 étoiles sur Pokémon Écarlate et Violet.

Les Raids Téracristal sont l’une des fonctionnalités les plus passionnantes de Pokémon Écarlate et Violet. Affronter ces puissants monstres améliorés est un excellent moyen de récolter de précieuses ressources, dont les Épices Secrètes permettant de chasser les shiny plus facilement.

Il existe 6 niveaux de Raids Téracristal. Si les premiers sont une formalité, venir à bout d’un Raid 5 ou 6 étoiles est un challenge de taille qui demande une certaine préparation.

Néanmoins, une poignée de Pokémon sont si puissants qu’ils peuvent venir à bout des Raids Tera les plus difficiles en solo. Découvrez 7 Pokémon à capturer au plus vite pour affronter les Raids Téracristal.

Les meilleurs Pokémon en Raid Téracristal

Paume-de-Fer

Game Freak

Paume-de-Fer est l’un des Pokémon les plus populaires parmi les afficionados de Raids Téracristal. En effet, ce build “glass cannon” permet de vaincre des Pokémon extrêmement puissants à une vitesse ahurissante.

La stratégie la plus populaire consiste à lancer Cognobidon dès le premier tour, afin de monter l’Attaque au max au prix de la moitié de vos PV. Pour la suite du combat, vous pouvez utiliser Close Combat et Éclair Fou pour finir votre adversaire aussi vite que possible ou opter pour Vampi-Poing pour frapper tout en régénérant vos PV.

Pokémon Capacités Talent Objet Nature Paume-de-Fer Cognobidon, Close Combat, Éclair Fou, Vampi-Poing Charge Quantique Énergie Booster Rigide

Azumarill

Game Freak

La puissance d’Azumarill repose sur son talent Coloforce qui permet tout simplement de doubler son Attaque. Couplé à Cognobidon, Coloforce transforme le Pokémon Eau/Fée en véritable machine à tuer.

En combat, utilisez les premiers tours pour vous booster avec Cognobidon et pour réduire la défense du Pokémon adverse avec Mimi-Queue. Il ne vous reste alors qu’à finir le travaille avec Câlinerie ou Aqua-Brèche.

Pokémon Capacités Talent Objet Nature Azumarill Mimi-Queue, Cognobidon, Aqua-Brèche, Câlinerie Coloforce Garde-Talent Rigide

Nymphali

Game Freak

Nymphali peut infliger des dégâts colossaux grâce à son talent caché Peau Féérique qui transforme ses capacités Normal en capacités Fée. Naturellement, vous aurez besoin d’obtenir les capacités Normal les plus puissantes à savoir Ultralaser de Mégaphone qu’il faudra récupérer via des CT.

En combat, commencez par utiliser Plénitude, puis Croco Larme à deux reprises. Par la suite, il ne vous restera qu’à enchaîner les attaques surpuissantes pour finir le travail.

Pokémon Capacités Talent Objet Nature Nymphali Ultralaser, Plénitude, Croco Larme, Mégaphone Peau Féérique Garde-Talent Modeste

Gromago

Game Freak

Gromago est un Pokémon extrêmement simple à utiliser. Avec sa grosse stata d’Attaque Spéciale, Gromago peut compter sur des attaques stab puissantes pour rapidement finir les combats.

Évidemment, il vaut mieux commencer par 3 utilisations de Strido-Son pour réduire au max la Défense Spéciale ennemie.

Pokémon Capacités Talent Objet Nature Gromago Strido-Son, Ruée d’Or, Ball’Ombre, Cage Éclair Corps en Or Garde-Talent Modeste

Miraidon

Game Freak

Sans surprise, Miraidon est l’un des meilleurs Pokémon pour venir à bout des Raids Téracristal, notamment grâce à son talent qui boost son Attaque Spéciale et ses dégâts Électrik.

Après quelques utilisations de Strido-Son, Miraidon infligera des dégâts colossaux avec ses capacités Électrik, ou même avec Draco-Choc.

Pokémon Capacités Talent Objet Nature Miraidon Strido-Son, Turbo Volt, Draco-Choc, Chargeur Moteur à Hadrons Orbe Vie Modeste

Berserkatt

Game Freak

Si berserkatt manque un peu de polyvalence, il est sans aucun doute l’un des Pokémon les plus puissants pour affronter des ennemis Fée, Glace ou Roche.

Ce build vise à profiter au maximum du talent Boost Acier qui augmente les dégâts des attaques Acier de 50%. Puisque ce talent s’applique à tous les membres de l’équipe, une escouade de 4 Berserkatt peut faire des ravages !

Selon les besoins, utilisez vos premiers tours pour vous boost avec Danse Lames et/ou pour réduire la défense ennemie avec Grincement avant d’enchaîner les Tête de Fer.

Pokémon Capacités Talent Objet Nature Berserkatt Danse Lames, Grincement, Tête de Fer, Provoc Boost Acier Garde-Talent Rigide

Noctali

Game Freak

Noctali est un Pokémon très puissant en Raid Téracristal, bien qu’il soit clairement le moins rapide de la liste. Avec ce build pensé pour le multijoueur, Noctali occupe le rôle de support.

Il peut neutraliser le Talent adverse avec Échange, réduire l’Attaque ou l’Attaque Spéciale avec Grincement et Croco Larme, et bien sûr infliger quelques dégâts avec Tricherie.