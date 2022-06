Prime Gaming va offrir plus de 30 jeux gratuits – Star Wars, Need for Speed…

more

Le service d’Amazon Prime Gaming offre également du contenu bonus et autres avantages sur des jeux comme Warzone , FIFA 22 ou encore Pokémon Go .

Si vous êtes un membre Prime Gaming, inutile de vous dire que votre bibliothèque de jeux s’agrandira de près de 50 jeux entre juin et juillet 2022.

Comme nous l’avons signalé avant, certains jeux indépendants et rétro seront également mis à disposition des joueurs gratuitement. Petite différence avec la liste ci-dessus, ces jeux seront à récupérer avant le Prime Day , c’est-à-dire du 21 juin au 13 juillet 2022 .

Certaines grandes licences du jeu vidéo seront disponibles dans l’offre globale Prime Day comme la trilogie Mass Effect, des Star Wars ou encore le dernier épisode de la saga Need for Speed.

Une fois ces jeux téléchargés, les abonnés pourront les conserver aussi longtemps qu’ils seront membres de Prime Gaming. En plus de bénéficier de plusieurs jeux Triple-A, une liste de jeux indépendants sera également disponible en téléchargement.

Les abonnés Prime Gaming vont pouvoir télécharger gratuitement plus de 30 jeux disponibles dans l’offre Amazon Prime Day. Voici tout ce que vous devez savoir.

by Océan Fleutot