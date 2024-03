Star Wars Battlefront Classic Collection est-il crossplay ? Statut PS5, Xbox et PC

Dans une galaxie pas si lointaine, les joueurs peuvent revivre la nostalgie des deux premiers épisodes de Star Wars Battlefront grâce à Star Wars Battlefront Classic Collection. Mais peuvent-ils profiter de cette expérience avec leurs amis sur toutes les plateformes. Voici tout ce que vous devez savoir sur le crossplay dans Star Wars Battlefront Classic Collection.

Star Wars Battlefront Classic Collection a officiellement été lancé le 14 mars pour le plus grand bonheur des fans de la franchise.

Cette compilation regroupe les deux premiers jeux de la série Battlefront qui sont sortis respectivement en 2004 et 2005 et permet aux fans de vivre leur plus grand rêve, participer aux batailles les plus emblématiques de la saga.

Afin de profiter davantage de toutes ces batailles, de nombreux joueurs se demandent si le crossplay est disponible afin de jouer avec des amis sur différentes plateformes.

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur le crossplay dans Star Wars Battlefront Classic Collection.

ASPYR GAMES

Peut-on jouer en crossplay dans Star Wars Battlefront Classic Collection ?

Malheureusement pour les fans, le crossplay n’est pas disponible dans Star Wars Battlefront Classic Collection. Cela signifie que les joueurs PlayStation ne peuvent pas affronter ceux sur Xbox et vice versa, et les consoles ne peuvent pas non plus affronter les utilisateurs PC.

Étant donné que les parties peuvent compter jusqu’à 64 joueurs, les réactions des fans suite à cette nouvelle ont été très négatives.

Toutefois, si le crossplay n’est pas disponible, le cross-gen est quant à lui possible. Cela signifie que les joueurs sur PS4 peuvent affronter les joueurs PS5. Même chose pour les joueurs Xbox One avec la Xbox Series X/S.

Pour rappel, Star Wars Battlefront Classic Collection est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, PC et Nintendo Switch.