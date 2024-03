Baisse de prix inédite pour le LEGO Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker

Un set incontournable pour les fans de Star Wars, le LEGO Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker est actuellement en promo sur Cdiscount. Voici ce que vous pouvez attendre.

Chaque set de la série Ultimate Collector (UCS) de LEGO Star Wars est un must-have pour les fans de la galaxie très lointaine. Le LEGO Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker en fait partie. C’est une pièce fantastique qui mérite sa place sur la liste des meilleurs sets LEGO Star Wars pour adultes.

De plus, avec un prix initial de 239,99€, il n’est pas aussi coûteux que plusieurs autres modèles UCS, qui sont parmi les sets LEGO les plus chers actuellement disponibles. Cependant il est actuellement en promo alors c’est le moment ou jamais de vous le procurer.

Le LEGO Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker à petit prix sur Cdiscount

Lego Ensemble LEGO Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker exposé

En effet, ce kit LEGO Star Wars a maintenant été réduit de plus de 50€ sur Cdiscount. Vous pouvez donc l’acheter en ce moment pour seulement 189,99€ au lieu de 239,99€.

Comprenant 1890 pièces s’assemblant pour créer une reproduction fidèle du Landspeeder de Luke Skywalker, ce set fournira aux amateurs de Star Wars âgés de 18 ans et plus une expérience de construction immersive. De plus, grâce à ses détails et éléments authentiques, ce set sera spectaculaire une fois exposé dans votre maison ou bureau.

Le Landspeeder X-34 LEGO mesure plus de 10 cm de haut, 49 cm de long et 30 cm de large. Un support d’exposition, permettant de recréer l’effet de lévitation, et une plaque d’informations sont inclus. De plus, ce set est livré avec des minifigures de Luke Skywalker et C-3PO. Il y a aussi des accessoires, tels que le sabre laser de ce dernier et des électrojumelles.

Lego Boîte de l’ensemble LEGO Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker

Si vous envisagiez d’acquérir cet ensemble, alors il est préférable de le faire maintenant. Il est rare que les sets LEGO Star Wars UCS soient soldés. Foncez !