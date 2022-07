Comment obtenir des récompenses gratuites sur Warzone – Juillet 2022

Activision s’est associé à Prime Gaming pour offrir aux joueurs de Warzone la possibilité d’obtenir des récompenses gratuites en jeu. Voici comment les ajouter à votre collection.

La grande diversité de skins disponibles sur Warzone a attiré les louanges des joueurs, séduits par la possibilité de pouvoir déambuler sur le champ de bataille aussi bien dans la peau de Rambo ou de John McClane qu’en Ronin ou en Godzilla.

Pour ce faire, un certain nombre de skins populaires et d’éléments cosmétiques font ainsi régulièrement leur entrée dans la boutique, en plus du Passe de combat.

À présent, les membres du service Prime Gaming vont avoir droit à une opportunité supplémentaire d’enrichir leur collection.

Comment réclamer les récompenses de Warzone ?

Prime Gaming, anciennement Twitch Prime, permet aux membres d’Amazon Prime de récupérer gratuitement des jeux, du contenu dans les titres partenaires, mais aussi de s’abonner gratuitement à une chaîne Twitch chaque mois.

Bien sûr, avant de réclamer ces récompenses, assurez-vous d’avoir lié votre compte Call of Duty à votre compte Twitch et de disposer d’un abonnement Prime actif.

Rendez-vous dans l’onglet consacré à Call of Duty sur Prime Gaming, ici

Cliquez sur “Associer un compte de jeu”

Cliquez sur “Aller à Activision Publishing Inc”

Connectez-vous avec votre compte Call of Duty, puis avec votre compte Amazon

Cliquez sur “Terminer la récupération”.

Une fois que vous aurez effectué toutes ces étapes, vous pourrez récupérer le butin la prochaine fois que vous lancerez Warzone.

Quelles sont les récompenses disponibles pour le mois de juillet ?

Un tout nouveau pack vient de débarquer sur Prime Gaming. Il est disponible dès aujourd’hui :

Lot Au bout du rivage Skin d’opérateur légendaire « Protection contre le froid » Plan d’arme légendaire « Ours » Porte-bonheur pour arme épique « Selle en bois » Carte de visite épique « Neiges éternelles » Carte de visite épique « Attraction polaire » Emblème rare « Monstre des montagnes »



Comment profiter gratuitement de Prime Gaming ?

Pour ceux qui ne sont pas déjà membres du service Prime Gaming, il est également possible d’obtenir les récompenses en profitant de l’essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Pour les étudiants, la période d’essai gratuit est de 90 jours.

Par contre, n’oubliez pas d’annuler votre abonnement avant la fin de la période d’essai sinon vous serez débités. Ce serait dommage !