Controverse de Star Wars Outlaws : pourquoi les fans sont en colère contre le jeu ?

Star Wars Outlaws est actuellement en train de soulever une vague de mécontentement sur Internet. Mais alors, quelle est cette controverse et est-elle justifiée ?

Après des années d’aperçus et de spéculations, Star Wars Outlaws a finalement reçu une date de sortie officielle accompagnée de son dernier trailer narratif. En parallèle de cette annonce, Ubisoft a également révélé les différentes éditions de Star Wars Outlaws.

Mais cette vague d’informations a été accueillie par une quantité stupéfiante de mécontentement de la part des futurs joueurs. Des personnalités influentes comme Asmongold ont commenté le plan proposé par Ubisoft pour le jeu et ce que beaucoup perçoivent comme une pratique anti-consommateur.

Bien que cela soit le principal fil conducteur de la controverse entourant Star Wars Outlaws, il y a plusieurs facettes aux plaintes formulées par les joueurs. Cette vue d’ensemble devrait alors apporter une certaine clarté sur les différents points de discorde de la communauté.

Les réactions des fans face à la tarification de Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws suit le même modèle de tarification par paliers que la plupart des jeux Ubisoft ces dernières années, réparti en éditions Standard, Spéciale, Gold et Ultimate. Le prix de l’édition Ultimate du jeu a été particulièrement cité dans les discussions comme étant exorbitant.

Par le biais d’images de l’étiquette de prix australienne de l’édition Ultimate de Star Wars Outlaws à 199,99 AUD, les plaintes ont commencé à se répandre. Cette édition particulière du jeu coûte au total 129,99 euros en France, ce qui semble moins provocateur à première vue, mais reste assez cher quand même.

Comme beaucoup l’ont souligné dans les discussions, les éditions Ultimate des jeux récents d’Ubisoft comme Avatar Frontiers of Pandora ont également été vendues à ce prix de 129,99 euros. Des titres d’autres éditeurs comme Gotham Knights ont également eu une répartition des prix similaire à celle de Star Wars Outlaws pour leurs différentes éditions.

Controverse du Season Pass de Star Wars Outlaws

Un point particulièrement épineux dans la conversation autour de Star Wars Outlaws est la décision d’Ubisoft de bloquer le contenu du premier jour derrière le Season Pass proposé dans les éditions plus chères. L’édition Gold est tarifée 40 euros de plus que le jeu de base et l’édition Ultimate coûte 60 euros de plus.

Les deux donnent accès au Season Pass du jeu et précommander l’une ou l’autre édition donne aux joueurs accès à une mission spéciale centrée autour de l’iconique Jabba le Hutt. La décision de verrouiller cette mission derrière des tranches de prix plus élevées que beaucoup considèrent prohibitifs a suscité la rage des fans sur le subreddit r/Gaming.

“Ce jeu solo coûte au minimum 70 euros et il y a encore du contenu coupé et vendu séparément, vous êtes sérieux ?” s’est exclamé un joueur potentiel. “Je ne sais pas pourquoi tant de gens sont surpris qu’Ubisoft fasse des choses typiques Ubisoft avec ce jeu“, a répondu un autre de manière factuelle.

Il faut noter que, bien que cela soit standard pour Ubisoft, de nombreux autres développeurs ont fait des choses similaires. Des succès majeurs comme Hogwarts Legacy et même Red Dead Redemption 2 avaient également des missions exclusives avec une barrière monétaire.

Ubisoft a également rendu ces missions disponibles aux joueurs après le lancement dans le cadre de leur service Ubisoft+. La mission The Way of the Berserker d’Assassin’s Creed Valhalla en est un exemple. Cela ne diminue pas les plaintes des gens et que cela soit acceptable ou non, c’est finalement au consommateur de décider.

L’accès anticipé de Star Wars Outlaws provoque l’indignation

Similaire à la mission de Jabba le Hutt liée au Season Pass, les éditions Gold et Ultimate de Star Wars Outlaws offrent trois jours d’accès anticipé. Cela a été critiqué comme une tactique de FOMO conçue pour pousser les joueurs à dépenser plus.

Tout comme la tarification et le contenu bloqué, l’accès anticipé est également devenu un outil courant qu’Ubisoft n’est pas le seul à utiliser. Des jeux comme Suicide Squad: Kill the Justice League, Diablo 4 et WWE 2K24 ont tous offert les mêmes trois jours d’accès anticipé aux joueurs prêts à payer pour cela.

Chacun de ces titres a été critiqué pour cela, mais il reste un sous-ensemble de joueurs prêts à s’engager dans ce genre de choses.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, c’est que Star Wars Outlaws aura probablement un lancement difficile alors que cette controverse devient de plus en plus populaire.

