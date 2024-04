Star Wars Outlaws : date de sortie, trailers & tout ce que l’on sait

Star Wars Outlaws a finalement une date de sortie prévue pour 2024. Voici tout ce que vous devez savoir, des détails de l’histoire aux bandes-annonces du jeu, les plateformes sur lesquelles vous pourrez y jouer et plus encore.

Le développeur suédois Massive Entertainment a pris les rênes du titre Star Wars en monde ouvert d’Ubisoft. Le studio a initialement annoncé son développement début 2021, sous le nom de code « Projet Helix ». Star Wars Outlaws a depuis conclu sa période de playtesting.

En plus de Star Wars Outlaws, Massive a également travaillé sur Avatar : Frontiers of Pandora et contribué à Assassin’s Creed Revelations et Far Cry 3.

Continuez à lire pour en savoir plus sur Star Wars Outlaws, son histoire ainsi que sa date de sortie.

La date de sortie de Star Wars Outlaws a été révélée dans la bande-annonce narrative la plus récente. Le jeu sortira le 30 août 2024. Les personnes qui achètent l’Édition Gold, Ultimate ou qui souscrivent à un abonnement Ubisoft+ Premium auront un accès anticipé de 33 jours au jeu.

Plateformes de Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws sera disponible sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 à son lancement.

Bandes-annonces de Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws a reçu sa toute première bande-annonce officielle lors de l’événement Xbox Games Showcase de 2023 le 11 juin 2023.

Ensuite, le stream Ubisoft Forward de 2023, du 12 juin 2023, a présenté environ dix minutes de gameplay de Star Wars Outlaws.

À la Comic-Con de San Diego, Ubisoft a dévoilé une bande-annonce des coulisses de Star Wars Outlaws qui plonge dans la création du jeu. La vidéo de six minutes évoquait les personnages du titre et les planètes que les joueurs peuvent explorer.

Enfin, le 9 avril 2024, une nouvelle bande-annonce a été publiée, nous donnant enfin une date de sortie et plus de détails sur l’histoire.

Détails de l’histoire de Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws se déroule entre les films L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Le trailer montre les joueurs prenant le contrôle de la protagoniste Kay Vess et de son acolyte Axolotl – Nix. Rejoignez leur voyage pour devenir les criminels les plus recherchés de la galaxie.

Tout au long de Star Wars Outlaws, vous rencontrerez également de nouveaux personnages comme Jaylen, inspiré par Han Solo, ainsi que des visages familiers comme le Rancor et le droïde de combat IG-11, en plus des incontournables de la série comme Jabba le Hutt.

« Avec Star Wars Outlaws, nous sommes ravis de livrer le premier jeu Star Wars véritablement en monde ouvert, avec une histoire d’action-aventure remplie de personnages et de planètes, nouvelles mais aussi connues, de la galaxie Star Wars », a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games.

Gameplay de Star Wars Outlaws

La Vitrine Ubisoft Forward de 2023 a présenté environ 10 minutes de gameplay de « Star Wars Outlaws ». La vidéo mettait en avant Kay Vess alors qu’elle évitait rapidement les chasseurs de primes sur sa moto. Star Wars Outlaws inclut aussi des combats spatiaux exaltants et du gameplay furtif.

Les développeurs de Star Wars Outlaws ont également laissé entendre la possibilité de choisir différentes options de dialogue en « donnant au joueur le contrôle sur la voie qu’il choisit de suivre ». Par exemple, vous pouvez augmenter ou diminuer votre réputation auprès de certaines factions.

