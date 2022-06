FIFA 22 : Comment récupérer les récompenses FUT Twitch Prime Gaming

De nouvelles récompenses Twitch Prime Gaming pour FIFA 22 ont été confirmées. Les abonnés Amazon Prime peuvent réclamer des Packs FUT avec des joueurs rares.

Dans FIFA 22, il existe de multiples façons d’obtenir des Packs gratuits. Dans le jeu directement avec les récompenses FUT Champions et Division Rivals ou encore Clashs d’équipe mais aussi avec les SBC.

Lire aussi – Calendrier des promotions de FIFA 22 : Tous les événements et équipes FUT

Les joueurs peuvent aussi récupérer d’autres récompenses via des partenariats entre EA et Twitch ou encore Amazon. Deux nouveaux lots sont disponibles pour le mois de mai et juin 2022. Pour récupérer toutes les récompenses, voici comment il faut procéder.

Advertisement

Récompenses Twitch Prime Gaming de FIFA 22

Les nouveaux packs de récompenses Prime Gaming de FIFA 22 de mai et juin 2022 sont arrivés et peuvent être réclamés dès maintenant.

Lire aussi – FIFA 23 : Prédictions des notes des 100 meilleurs joueurs

New goodies have arrived, #FUT22 players! ⚽ Improve your roster thanks to 7 Gold Rare Players, 2 Player Picks (82 Rated), a Loan Prime Icon (5 Matches) and more! https://t.co/VK5Dm5nBO3 | @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/xEG2fAfaVq — Prime Gaming (@primegaming) June 6, 2022

Découvrez ce qui est inclus dans les récompenses Prime Gaming FIFA 22 :

Pack Prime Gaming #8

7 joueurs Or rares

2 choix de joueurs 82 OVR

12 consommables rares

1 joueur de prêt Prime Icon (5 matchs)

Pack Prime Gaming #9

7 joueurs Or rares

2 choix de joueurs 82 OVR

12 consommables rares

1 choix de joueur de prêt Prime Icon 90+ OVR (10 matchs)

Certes, ces récompenses ne sont peut-être pas des Packs à 100 000 crédits, mais ce sont des cadeaux gratuits et faciles à obtenir via Twitch Prime. Vous gagnerez plusieurs joueurs Or rares qui pourront peut-être vous aider à gagner des matchs ou à compléter des DCE.

Comment récupérer les récompenses Twitch Prime Gaming de FIFA 22

Lorsque les récompenses Twitch Prime de FIFA 22 seront déployées, vous aurez une petite manipulation à réaliser pour les obtenir :

Advertisement

Connectez votre compte Twitch à un compte Amazon Prime, sur leur site Web. Connectez votre compte EA SPORTS au compte Twitch. Cliquez sur la petite couronne Twitch Prime en haut à droite de la page. Réclamez les récompenses à partir de là. Lancez FIFA 22 et allez dans la « Boutique » dans l’accueil Ultimate Team. Cliquez sur « Mes Packs » et vos récompenses devraient être livrées – prêtes à être ouvertes !

Une fois ces étapes franchies, tout devrait être automatiquement ajouté à votre compte. Vous pourrez désormais profiter de vos récompenses.

Guide bien débuter sur FUT | Joueurs 5 étoiles de GT | Solution DCE Hybride Ligue et Pays | Meilleures équipes FUT pour débuter | Reconnaître les animations des Packs | Joueurs les plus rapides | Meilleurs attaquants en finition | Guide des meilleurs gestes techniques | Meilleurs tireurs de coups francs