Liste des codes Dead by Daylight pour obtenir des objets gratuits – JUIN 2022

Régulièrement, de nouveaux codes sont proposés aux joueurs de Dead by Daylight pour récupérer gratuitement en jeu des Points de Sang, des charmes ou encore des tenues. Voici la marche à suivre pour en profiter.

Behaviour Interactive propose occasionnellement aux joueurs de Dead by Daylight différents codes pour réclamer des objets gratuits en jeu. Il peut s’agir de Points de Sang pour améliorer vos personnages ou des éléments cosmétiques pour les personnaliser tels que des charmes.

Pour les joueurs qui sont membres de Prime Gaming, il est également possible de récupérer chaque mois des tenues et plus encore.

Tous les mois, de nouveaux contenus sont à récupérer via Prime Gaming. Pour le mois de juin, les joueurs peuvent mettre la main sur la tenue d’interview en ligne.

The perfect ensemble for going live. @primegaming and Dead by Daylight, are partnering up once again! Get Haddie Kaur’s Online Interview Get-Up outfit today with Amazon Prime. More information on the partnership here: https://t.co/gNm5wvoHSw pic.twitter.com/pNLtq84S7l

— Dead by Daylight (@DeadByBHVR) June 15, 2022