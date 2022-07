Liste des codes promo Roblox pour obtenir des objets gratuits – Juillet 2022

Qu’il s’agisse de giveaway ou d’événements promotionnels, de multiples codes promo sont régulièrement disponibles sur Roblox. Voici la liste des codes actifs pour le mois de juillet 2022 ainsi que la démarche à suivre pour en profiter.

Alors que la plateforme de jeux en ligne bénéficiait déjà d’un certain succès, la popularité de Roblox a explosé ces dernières années. Il faut dire qu’avec la pléthore de mini-jeux disponibles sur la plateforme, il y en a pour tous les goûts. Cerise sur le gâteau, des codes promo circulent régulièrement, permettant aux joueurs de récupérer des skins, des accessoires ou des familiers gratuitement.

Découvrez comment obtenir de nombreux objets gratuits dans Roblox et ses nombreux mini-jeux.

Les codes promo actifs sur Roblox

Voici les différents codes promo actifs pour le mois de mars 2022 :

Code Objet SPIDERCOLA Familier Cola araignée TWEETROBLOX Familier L’oiseau dit ___

En plus de ces codes à activer, de nombreux objets gratuits sont disponibles dans le cas d’events excplusifs et d’opérations promotionnelles. Ainsi, retrouvez ci-dessous de nombreux objets incontournables issus de Stranger Things, à l’image du légendaire Leron James ou mettant à l’honneur le youtubeur KSI et sa Launch Party.

De nombreux autres objets sont disponibles gratuitement dans le catalogue Roblox. Voici comment les obtenir :

Rendez-vous sur la Boutique Avatar de Roblox Dans la barre de recherche, écrivez “free” puis appuyez sur Entrée Récupérez autant d’objets que vous le souhaitez !

Codes pour des Robux gratuits

Malheureusement, il n’y a actuellement aucun moyen d’obtenir des Robux gratuitement. Cette section sera mise à jour en cas de changement.

Comment activer un code promo sur Roblox ?

Pour activer un code sur Roblox, voici la démarche à suivre :

Rendez-vous sur le site officiel de Roblox Connectez-vous avec vos identifiants Entrez votre code dans le champ “Saisir votre code”, sur la droite de l’écran Appuyez sur Entrée : vous avez reçu votre objet gratuit !

Une fois que vous aurez réalisé ces différentes étapes, il suffira de vous rendre dans votre inventaire pour utiliser ces différents objets.

Les codes promo gratuits dans Island of Move

Les codes promo suivants permettent d’obtenir des objets gratuits, et doivent impérativement être utilisés dans le jeu Island of Move. Ne manquez donc pas l’opportunité de découvrir ce jeu vous permettant de créer vos propres animations, et profitez-en pour récupérer vos cosmétiques gratuits !

Code Objet DIY Bâton cinétique GetMoving Lunettes rapides SettingTheStage Sac à dos Build it StrikeAPose Casquette Hustle WorldAlive Familier cristallin VictoryLap Écouteurs canettes cardio

Les codes promo gratuits dans Mansion of Wonder

Code Objet Glimmer Tête Slime ThingsGoBoom Aura effroyable FXArtist Sac à dos d’artiste Boardwalk Anneau de flammes ParticleWizard Tomes du mage

Les différents codes en circulation ne sont actifs qu’un certain laps de temps, alors si un des objets vous intéresse, ne tardez pas à le réclamer.