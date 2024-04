Comment réparer son équipement dans No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked propose un large éventail d’armes et d’armures, mais chaque fois que vous mourez, elles perdent un peu de leur durabilité. Voici donc comment vous pouvez réparer votre équipement dans No Rest for the Wicked.

Votre équipement est sans doute l’aspect le plus important de No Rest for the Wicked. Cependant, chaque fois que vous mourez, il perd de sa durabilité. Si vous mourez suffisamment de fois sans le réparer, il ne sera plus utilisable.

Il est donc très important de pouvoir réparer votre équipement, et voici toutes les manières de le faire en jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous pouvez réparer votre équipement dans No Rest for the Wicked en utilisant les services d’un Forgeron ou de la Poudre de Réparation.

Vous rencontrez pour la première fois Fillmore le forgeron à la Forteresse du Marin, où il est harcelé par des ennemis dans le Mess. Une fois que vous l’aidez, il sera capable de réparer votre équipement gratuitement pendant un certain temps. Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu et trouvez d’autres forgerons, ils pourront également réparer votre équipement pour un petit prix.

Vous pouvez également trouver de la Poudre de Réparation de manière aléatoire dans des boîtes pendant que vous explorez. C’est le moyen le plus simple de toujours garder votre équipement en parfait état, alors assurez-vous de fouiller chaque fois que vous le pouvez.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Moon Studios Fillmore le forgeron dans No Rest for the Wicked

Pour sauver Fillmore dans No Rest for the Wicked, vous devez trouver la Clé du Mess à la Forteresse du Marin et le sauver des personnes qui le harcèlent.

Étape par étape, voici comment sauver Fillmore :

Atteignez le grand feu de joie improvisé à la Forteresse du Marin. Passez devant le feu de joie en direction de la grande porte qui mène hors de la zone. Avant d’atteindre la porte, entrez dans la petite alcôve à droite de la porte. Il y a un cadavre allongé sur une plateforme en bois. Fouillez-le pour obtenir la clé du Mess. Revenez au feu de joie et passez la porte du Mess juste en dessous. Éliminez les ennemis et libérez Fillmore.

Durabilité dans No Rest for the Wicked expliquée

La durabilité de votre équipement diminue chaque fois que vous mourez dans No Rest for the Wicked.

Vos armes et armures ne se dégraderont pas complètement la première fois que vous mourrez (heureusement). Cependant, chaque fois que vous êtes vaincu, elles se détérioreront un peu plus.

Si votre équipement est cassé ou proche de l’être, un indicateur apparaîtra en bas à droite de l’écran pour vous montrer quel équipement est en mauvais état. Voici ce que signifient les couleurs :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Jaune : Dommages modérés, encore utilisables, mais vous devriez probablement commencer à penser à les réparer.

: Dommages modérés, encore utilisables, mais vous devriez probablement commencer à penser à les réparer. Orange : Dommages sérieux, vous devriez réparer votre équipement dès que possible.

: Dommages sérieux, vous devriez réparer votre équipement dès que possible. Rouge : Votre équipement est cassé et ne peut plus être utilisé jusqu’à ce qu’il soit réparé.

Même si votre équipement est complètement cassé, vous pouvez toujours le réparer et l’utiliser à nouveau. Donc, ne vous inquiétez pas trop si vous voyez l’indicateur rouge, car vous pourrez toujours l’utiliser une fois réparé.

Voilà tout ce qu’il faut savoir pour réparer son équipement dans No Rest for the Wicked ! Pour plus d’informations sur le jeu, consultez nos autres guides No Rest for the Wicked ainsi que la rubrique Jeux vidéo de notre site pour plus d’actualité.