No Rest for the Wicked : Comment augmenter la capacité de votre inventaire

Augmenter votre espace d’inventaire dans No Rest for the Wicked n’est pas une tâche facile, mais cela vous aidera à porter plus d’objets dans la partie finale du jeu. Découvrez comment étendre la capacité de votre inventaire dans No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked propose de multiples objets et outils que les joueurs peuvent transporter uniquement dans leur inventaire. Au début du jeu, il n’y a pas de problèmes d’espace, mais à mesure que vous approchez de la fin, c’est là que les choses se corsent.

Voici donc tout ce que vous devez savoir pour augmenter la capacité de votre inventaire dans No Rest for the Wicked.

Pour augmenter la taille de votre inventaire dans No Rest for the Wicked, vous devrez trouver l’objet “Ichor de Peste” et l’apporter au Veilleur. Ce Marchand se trouve au sommet du Perchoir dans la ville de Sacrament.

De cette façon, vous pouvez débloquer l’une des huit améliorations d’inventaire disponibles dans No Rest for the Wicked, mais où pouvez-vous obtenir l’Ichor de Peste ?

L’Ichor de Peste est l’un des objets les plus difficiles à obtenir dans No Rest for the Wicked car pour l’acquérir, vous devez vaincre certains des ennemis les plus redoutables du jeu, comme le Général Darak.

Une fois un boss vaincu, il laissera tomber un Ichor de Peste, et lorsque vous l’apporterez au Veilleur, vous débloquerez un nouvel emplacement dans votre inventaire.

Voici la liste de tous les ennemis qui laissent tomber des Ichors de Peste dans No Rest for the Wicked :

Grands Boss

Mini-Boss de prime hebdomadaire

Mini-Boss en monde ouvert

Vous savez désormais comment augmenter votre capacité d'inventaire dans No Rest for the Wicked.