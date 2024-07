Nexon a abordé les problèmes de farming AFK dans The First Descendant en dénonçant ces comportements inacceptables, tout en promettant que des changements pour arrêter cette pratique sont en cours.

Environ une semaine après la sortie du jeu, la communauté de The First Descendant était déjà frustrée par les joueurs AFK (away from keyboard, en clair : inactif) pendant les missions. Les utilisateurs ont spécifiquement dénoncé les « profiteurs » qui rejoignent les missions en coop, mais ne participent pas jusqu’au dernier objectif pour pouvoir farmer les récompenses.

L’article continue après la publicité

Certains joueurs ont commencé à demander l’ajout d’une option de vote pour expulser, bien que son potentiel d’abus ait fait penser à beaucoup que Nexon ferait bien de suivre une autre voie.

L’article continue après la publicité

Cependant, la communauté peut maintenant être rassurée. Nexon est bel et bien conscient des problèmes de farming AFK qui tourmentent The First Descendant.

Les développeurs ont abordé le problème dans un post Twitter/X, conseillant aux joueurs d’éviter le farming AFK, de rester inactif pendant les jeux coopératifs ou d’utiliser des “programmes non autorisés” pour tricher.

L’article continue après la publicité

Le post a également annoncé que « l’équipe de développement de The First Descendant travaille sur des mesures » pour lutter contre les mauvais joueurs qui profitent des autres en multijoueur.

Puisque le message manque de détails, il n’y a aucune indication sur ce que ces mesures impliqueront exactement à court ou à long terme. La date de mise en œuvre de ces changements assez vagues reste un mystère pour le moment.

L’article continue après la publicité

Bien que la communauté semble opposée à l’idée des options de vote pour expulser, certains joueurs ont suggéré que The First Descendant devrait suivre les traces de Warframe pour empêcher les tentatives de farming AFK.

En rapport: Les joueurs de Diablo 4 entre espoir et désespoir avant la Saison 4

L’article continue après la publicité

Warframe dispose d’un système AFK qui ne donne pas de récompenses de mission aux joueurs qui restent inactifs pendant de longues périodes de temps durant les quêtes.

En attendant plus de détails sur les mesures prévues, la communauté peut se réjouir que Nexon prenne en compte les problèmes de farming AFK dans The First Descendant. Espérons que ces changements amélioreront rapidement l’expérience de jeu pour tous les joueurs.

L’article continue après la publicité