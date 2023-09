Fin de Traquée : explications du film d’horreur sur Disney+

Le nouveau film d’horreur sur Disney+ a beaucoup fait parler de lui depuis sa sortie le 22 septembre. Si l’absence de dialogue a été savamment gérée pour ne pas perdre l’intérêt du spectateur, la fin en revanche a de quoi être perturbante.

Traquée, ou No One will Save You (“Personne ne te sauvera“) dans son titre original, est signé Brian Duffield, scénariste de films à gros budget comme Love and Monsters ou encore Divergente 2. Après Adolescence explosive, son propre long-métrage dans lequel des ados explosent (littéralement), le cinéaste revient à la réalisation pour ce deuxième film, qui a déjà su trouver son succès.

Le parti pris est très clair : on reprend la légende urbaine des petits bonhommes verts aux États-Unis et on voit jusqu’où tout cela va nous mener. Muet presque jusqu’au bout, le long-métrage horrifique diffusé par Disney+ garde les spectateurs en haleine jusqu’à la fin… qui peut en perturber certains.

De quoi parle Traquée ?

Brynn Adams (Kaitlyn Dever), est une jeune femme casanière, ostracisée par le petit patelin isolé dans lequel elle a grandi, suite à un drame passé. Sa vie tranquille vire au cauchemar quand des extraterrestres débarquent et envahissent sa ville et sa maison. Alors que l’héroïne subit, résiste puis affronte ces ennemis d’un autre type, son passé ressurgit peu à peu jusqu’à prendre une place presque plus importante que les petits gris.

Pas de dialogue dans ce film d’horreur : les humains ne sont pas muets, ils sont juste avares de paroles. Quant aux extraterrestres, s’ils tentent bien de communiquer, ce sont leurs actes et le jeu des regards qui en diront le plus aux spectateurs.

Qui est Maude et que lui est-il arrivé ?

C’est LA question du film : plutôt que s’interroger sur ce que sont les extraterrestres et leurs intentions, le spectateur est surtout happé par le mystère autour de Maude. Mystère que le réalisateur s’amuse à décortiquer lentement, par de petites touches offertes dans chaque accalmie entre deux bagarres contre les aliens ou course-poursuites intenses. Une lettre ici, une photo par-là, des cartes adressées à l’amie d’enfance mais qui n’ont jamais été envoyées, puis… une pierre tombale.

Maude était en effet la meilleure amie de Brynn, mais s’est éteinte à l’âge de 12 ans. De là à comprendre la culpabilité qui ronge Brynn et la rancœur des habitants de la ville qui choisissent de la traiter en paria, il faut attendre la dernière partie du long-métrage.

Finalement capturée par les petits gris et amenée dans leur étrange soucoupe volante, Brynn se retrouve hypnotisée et plongée dans ses souvenirs, pour son ultime affrontement : celui de ses propres remords. Tout est alors dévoilé au spectateur : lors d’une simple dispute entre deux amies, Brynn a asséné le coup fatal en réponse à une bousculade de Maude. Emportée par la colère, l’héroïne a en effet pris une pierre pour frapper son amie à la tempe. L’adolescente s’effondre sur le coup, on comprend qu’elle ne se relèvera pas.

Sauve-toi toi-même : Brynn s’en sort-elle à la fin de Traquée ?

Le titre original, No One will Save You (“personne ne te sauvera) a un double-sens : dans cette ville où la rancœur est tenace, personne ne viendra porter secours à celle qui a un jour assassiné son amie (même par accident). Mais on peut aussi le voir sous un autre angle : le deuil s’affronte seul, et Brynn doit se battre avec ses propres armes pour l’emporter.

Dès lors, toute l’invasion alien peut devenir la métaphore de ce combat. D’abord terrifiée et seule, Brynn fuit les extraterrestres pour se heurter à l’indifférence cruelle des habitants de sa ville. Face à ce refus de l’aider ou même de l’écouter, la jeune femme tentera de s’échapper en prenant un bus promettant de la ramener “chez elle“. Elle s’y fait attaquer par un homme parasité par un extraterrestre. Lorsqu’elle décide de s’enfermer dans sa grande maison, elle essuie un nouvel échec : les quelques draps cloués aux fenêtres ne suffisent pas à faire entrer les aliens, bien décidés à mettre la main sur elle.

Alors Brynn commencera progressivement à résister, parvenant même à se débarrasser de quelques-uns de ses adversaires, allant jusqu’à renoncer à une vie de mensonges agréables en recrachant volontairement le parasite dans sa gorge.

Après la séquence des souvenirs, les petits gris s’entretiennent et finissent par relâcher l’humaine captive. Pour de bon ?

Explications de la scène finale de Traquée

Après les morts, les aliens mante-religieuse et autres parasites à tentacules, la scène de fin a de quoi surprendre. Brynn, enfin souriante et investie d’une confiance toute nouvelle, se prépare pour ce qui s’annonce être une soirée agréable. Car en effet, la ville s’est réunie pour un bal auquel elle participe, devenue amie avec chaque habitant.

À un ou deux détails près : les parasites qu’on devine dans les gorges des autres habitants, ou encore les vaisseaux qui ont définitivement investi le ciel au-dessus de leurs têtes.

Le sort de Brynn est ambigu, alors qu’elle semble être la seule à ne pas avoir gardé de séquelle de cette invasion extraterrestre, mais une chose est certaine : elle est enfin libérée de la culpabilité qui pesait sur ses épaules et peut vivre heureuse.

Et pour Brian Duffield, Brynn devait absolument atteindre ce bonheur, comme il l’a expliqué pour The Hollywood Reporter : “Brynn finit par obtenir quelque chose qu’elle pensait ne pas mériter, et j’aime l’idée que cette jeune fille qui a tant vécu ait une fin vraiment heureuse, aussi étrange soit-elle (…) J’adore les films d’horreur qui ont une fin brutale, mais j’aimais trop Brynn pour lui infliger une conclusion de ce genre.“

Le réalisateur lui-même parle donc de fin “étrange“, laissant sous-entendre que l’interprétation du film reste libre pour les spectateurs. Brian Duffield, lui, reviendra sur nos petits écrans très prochainement. En effet, après les petits gris, il a été choisi pour écrire sur King Kong pour la série d’animation Skull Island. On ne pourra pas dire le contraire : l’auteur aime parler de monstres.

Traquée est disponible sur Disney+ depuis le 22 septembre.