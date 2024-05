Squid Game Saison 2 : fenêtre de sortie, casting, teaser, intrigue…

La saison 2 de Squid Game revient cette année : fenêtre de sortie, casting, premières images, on a rassemblé toutes les infos sur la série Netflix.

Netflix a misé gros sur les séries coréennes pour sa plateforme de streaming, et le pari a été gagnant avec Squid Game. Réussissant aussi bien à raviver la nostalgie des spectateurs avec ses jeux enfantins comme à créer l’horreur en les pervertissant en un battle royale mortifère, le K-drama a frappé fort dès ses débuts.

Le final annonçait déjà une potentielle suite, et l’information n’a pas tardé à tomber : oui, il y aura bien une saison 2. Et bonne nouvelle, on sait désormais que l’attente touche à sa fin puisque la suite tant attendue sortira en 2024. Fenêtre de sortie, casting, bande-annonce ou encore éléments d’intrigue, on vous dit tout ce qu’on sait à ce stade sur la saison 2 de Squid Game sur Netflix.

Sommaire

Il n’y a pas encore de date de sortie précise pour la saison 2 de Squid Game, mais l’acteur Lee Jung-jae a révélé que la série reviendrait en décembre 2024.

Netflix aussi avait confirmé la sortie de la saison 2 en 2024 (via Deadline), sans en préciser la date. C’est lors d’une interview chez Business Insider, à l’occasion de la promotion de la série Star Wars : The Acolyte dans laquelle il aura un rôle important, que l’acteur Lee Jung-jae a lâché la bombe : “Squid Game sera diffusée en décembre.“

Selon un événement What’s on Netflix de février 2024, le tournage de la deuxième saison de Squid Game devait commencer en juillet 2023 et s’étaler sur 10 mois : la série devrait donc être entrée en post-production, se préparant pour sa sortie.

Et il semblerait que la deuxième saison ne soit que le début d’une saga bien plus ambitieuse : le co-PDG et directeur de contenu de Netflix, Ted Sarandos, avait déjà affirmé dans un communiqué que la série à succès reviendrait. Le directeur avait ainsi précisé que “L’univers de Squid Game ne fait que commencer.“

Pour le diffuseur coréen KBS (via Korea Times), le créateur de la série avait quant à lui expliqué être “en discussion avec Netflix pour la saison 2 ainsi que pour la saison 3.”

Casting de la saison 2 de Squid Game

Lee Jung-Jae reprendra son rôle de Seong Gi-hun. Le public retrouvera d’autres visages connus, tels que Lee Byeong-Heon sous les traits de Hwang In-ho, Wi Ha-Joon dans le rôle de Hwang Jun-ho, et Gong Yoo en tant que recruteur des participants aux terribles jeux.

En discutant avec Deadline, le créateur Hwang Dong-hyuk a suggéré qu’il “tenterait quelque chose pour ramener [les personnages morts] dans la saison 2.” On peut ainsi espérer revoir certains membres de l’ancien casting dans des flashbacks.

“Tant de personnages sont morts, et certains étaient appréciés. Je suis désolé de les avoir éliminés aussi facilement ; je ne savais pas que ça finirait comme ça,” a-t-il plaisanté pour Reuters.

En prenant en compte le final du premier chapitre, il faudra tout de même s’attendre à une nouvelle distribution importante pour la saison 2 de Squid Game. On sait déjà que certains acteurs ont déjà été confirmés comme faisant partie de l’équipe, bien que leur rôle n’ait pas encore été divulgué.

Huit nouveaux membres du casting ont notamment été annoncés le 29 juin 2023. Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won et Won Ji-an font à présent partie intégrante de l’aventure.

Le nouveau chapitre introduira également un camarade pour Young-hee, la terrifiante poupée chargée du jeu “1, 2, 3 Soleil” : Cheoul-su (pour qui le doubleur n’a pas encore été annoncé).

Retrouvez ci-dessous le casting de la saison 2 de Squid Game :

Lee Jung-Jae dans le rôle de Seong Gi-hun

Lee Byeong-Heon dans le rôle de Hwang In-ho

Wi Ha-Joon dans le rôle de Hwang Jun-ho

Gong Yoo dans le rôle du recruteur

Kang Ha-Neul

Yim Si-Wan

Park Sung-Hoon

Yang Dong-Geun

Park Gyu-young

Jo Yu-ri

Kang Ae-sim

Lee David

Lee Jin-uk

Choi Seung-hyun

Roh Jae-won

Won Ji-an

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 2 de Squid Game ?

Il n’y a pas encore de vraie bande-annonce pour la saison 2 de Squid Game, mais Netflix a déjà dévoilé un premier teaser mettant en scène le héros Gi-hun, ainsi que quelques images officielles.

On retrouve ainsi le gagnant des jeux, à l’aéroport. L’homme reçoit un appel, et une voix lui fait savoir qu’il regrettera bientôt sa décision. Notre héros ne se démonte pas, répliquant qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour le retrouver.

Les premiers aperçus du K-drama permettent également de constater que Gi-hun a fini par se débarrasser de ses cheveux colorés en rouge. On peut également apercevoir un nouveau personnage, joué par l’acteur de Sweet Home, Park Gyu-young.

Le 17 juin 2023, Netflix dévoilait déjà le premier teaser de la deuxième saison de Squid Game, mettant en vedette plusieurs membres du casting. Vous pouvez le retrouver ci-dessous :

Intrigue de la saison 2 de Squid Game : à quoi faut-il s’attendre ?

La saison 2 de Squid Game suivra Seong Gi-hun alors qu’il cherche à éliminer les organisateurs du jeu mortel ayant donné son nom à la série. Une quête qui ne sera pas conséquences, alors que le héros aurait pu se contenter de rejoindre sa fille aux États-Unis.

Il faut donc s’attendre à ce que ce deuxième volet lève le voile sur de nombreux mystères entourant les jeux, et montre davantage ses organisateurs.

Auprès de People, l’acteur Lee Jung-jae a déclaré : “Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer ou de l’ampleur que prendra la série, mais [le réalisateur Hwang] m’a au moins dit que Seong Gi-hun sera de retour et qu’il se retrouvera de nouveau dans l’arène.“

Nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations sur la saison 2 de Squid Game seront disponibles. En attendant, vous pouvez consulter notre liste des séries disponibles ce mois-ci en streaming.

