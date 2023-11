Le créateur de The Last of Us a hâte de voir la réception de la saison 2 : “ce sera marrant”

Malgré les réactions sans précédent autour du lancement de The Last of Us Part 2 en 2020, le créateur du jeu vidéo, Neil Druckmann, attend avec impatience la réception de la deuxième saison de la série en live-action de HBO.

Lorsque le jeu vidéo The Last of Us Part 2 est arrivé dans les rayons en 2020, cela ne s’est pas fait sans son lot de polémiques. Avant même son lancement, des milliers de personnes avaient déjà décidé de se déchainer sur les réseaux sociaux, notamment à cause de fuites parfois infondées.

La direction prise par l’histoire dans la suite de l’un des meilleurs jeux de PlayStation a ensuite divisé l’industrie. Alors que beaucoup appréciaient la vision audacieuse choisie par le studio Naughty Dog, d’autres ont critiqué les développeurs tout en envoyant des menaces de mort aux membres de la distribution. Et c’est sans compter le review bombing particulièrement violent.

Une saison 2 qui risque de diviser les fans de The Last of Us

C’est à présent la deuxième saison de l’adaptation par HBO qui s’apprête à affronter les hordes en colère, et l’histoire pourrait se répéter à une échelle plus importante encore. Pourtant, le créateur des jeux et showrunner de la série Neil Druckmann ne s’inquiète pas pour ce deuxième round. Au contraire, il a hâte.

“Pas de TLoU sur HBO ce soir. Mais la saison 2 est déjà en route ! Endurez et survivez !”

Bien qu’il soit prématuré à ce stade de dire si l’adaptation de HBO reprendra fidèlement le récit de la Partie 2, surtout en ce qui concerne sa chronologie en diptyque, les rapports semblent indiquer que nous sommes en bonne voie pour retrouver au moins quelques nouveaux visages dans la saison 2.

Kaitlyn Dever (Traquée), une actrice qui avait initialement auditionné pour le rôle d’Ellie, serait sur le point de conclure un accord pour le rôle de la très controversée Abby Anderson. La simple mention de la présence de ce personnage a suffi à susciter l’indignation dans certains recoins obscurs d’Internet, ce qui n’empêchera pas les showrunners de poursuivre leur œuvre.

Neil Druckmann n’est pas intimidé par les menaces sur la partie de 2 de The Last of Us

hbo

“Je préfère me concentrer sur ce que nous pouvons contrôler“, a ainsi déclaré Neil Druckmann à Entertainment Weekly. “Comme savoir si le récit est à la hauteur de nos standards, plutôt que m’inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler, [telle que] la réaction du public. Avec la popularité de la série, je suis sûr que nous obtiendrons toute la gamme des réponses émotionnelles possible. Ce sera marrant de voir les réactions des gens à cette histoire, que ce soit pour la première ou la seconde fois, dans ce nouveau format.”

Ainsi, même après le tsunami de réactions négatives et la quantité affligeante d’insultes lancées à l’encontre de l’équipe lors de la sortie du jeu, il semble que la production HBO n’ait pas cherché à fuir pour la saison 2 de la série The Last of Us.

Pour l’instant, peu d’informations officielles ont été dévoilées : il faudra donc simplement attendre et voir comment les choses évoluent. Néanmoins, un récent conflit d’emploi du temps du côté des acteurs pourrait faire retenir leur souffle aux fans de la série pendant un certain temps. Car le tournage de la saison 2 de The Last of Us n’a pas encore commencé.