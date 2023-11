Un nouveau spin-off pour The Boys confirmé, au Mexique cette fois !

The Boys n’a pas fini de faire trembler les spectateurs : après Gen V, c’est un nouveau spin-off de la série super-héroïque super-violente qui va atterrir chez Amazon. Et en tête d’affiche, on retrouvera un acteur de chez Star Wars. Destination Mexico !

Cela ne fait que quatre ans que The Boys est venu tout bousculer sur Prime Video, dévoilant la face sombre et peu reluisante des idoles que sont les super-héros. L’adaptation en live-action des comics de Garth Ennis est devenue un énorme succès pour la plateforme de streaming d’Amazon, et même avec seulement trois saisons à son actif, elle a déjà droit à ses produits dérivés.

Tout a commencé avec Les Diaboliques, une série animée d’anthologie, mais c’est surtout Gen V qui a changé la donne : l’histoire des étudiants de l’université Godolkin a eu droit à pas mal de ramifications la reliant à la série originale. Et l’expansion de l’univers d’Homelander, Hughie et Butcher ne va pas s’arrêter là. Mieux : les super-héros vont se produire à l’internationale. Destination le Mexique !

The Boys : Mexico annoncé, un acteur de Star Wars déjà en tête d’affiche ?

The Boys : Mexico est en effet le prochain projet à l’ordre du jour, le nouveau spin-off ayant été confirmé par Deadline le 28 novembre.

Il ne s’agit encore que d’un projet, mais le spin-off aurait déjà des noms familiers du public dans son équipe. On devrait ainsi compter sur Diego Luna, récemment vu dans la série Andor estampillée Star Wars. Mais aussi sur Gael Garcia Bernal du film Werewolf by Night de chez Marvel. Attention cependant, car si The Boys : Mexico a bien été confirmé, il n’en va pas de même pour la participation des deux acteurs.

Pour l’instant, l’étendue de leur engagement reste douteuse, des sources de Deadline ayant affirmé qu’ils seraient engagés en tant que producteurs exécutifs. Ils pourraient apparaître à l’écran, mais uniquement dans des rôles mineurs.

Selon le rapport de Deadline, le duo est rejoint par Gareth Dunnet-Alcocer, le scénariste de Blue Beetle. Actuellement en cours d’écriture, le spin-off cherche à rester fidèle à son nom, en choisissant principalement des talents mexicains et en visant également à tourner principalement au Mexique.

Comme le projet n’en est qu’à sa pré-production, il pourrait s’écouler quelques années avant que The Boys : Mexico n’arrive sur Prime Video. On ne sait donc pas encore de quelle manière cette série particulière pourrait s’intégrer dans l’univers de Vought et ses super-héros maléfiques.

Avec plusieurs spin-offs en cours, des apparitions dans d’autres médiums et la série principale se préparant à refaire son retour tant attendu dans une saison 4, on n’a clairement pas fini d’entendre parler de The Boys.