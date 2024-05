La saison 3 de The Bear s’offre une date de sortie en France et un nouveau trailer

C’est bientôt le coup de feu pour la saison 3 de The Bear : la série FX a enfin une date de sortie en France, dévoilée en même temps qu’une nouvelle bande-annonce.

La première saison nous faisait découvrir une sandwicherie, lieu d’une bataille d’égo entre plusieurs personnages endeuillés, frustrés et terrifiés par l’idée du changement. Avec la saison 2 venait finalement le temps d’une évolution vers quelque chose de plus prestigieux, les chefs se spécialisant en progressant chacun de leur côté.

Mais le final avait été un échec retentissant, n’augurant rien de bon pour la suite. Au point de baisser les bras ? Non, évidemment : Carmen, Sydney et compagnie ne pouvaient pas s’arrêter là-dessus. Et la saison 3 de The Bear ne tardera plus à sortir sur nos écrans. Disney+ a en effet annoncé que la série serait de retour pour le 17 juillet 2024 sur sa plateforme de streaming.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une annonce bienvenue, puisque la nouvelle saison n’avait pas encore de date officielle pour le territoire français. La série appartenant à FX, elle sortira le 27 juin 2024 aux États-Unis sur la chaîne américaine et sur Hulu. Le public français n’aura donc “que” trois semaines à attendre pour retrouver à son tour ses chefs préférés.

L’information a été partagée en même temps qu’une vraie bande-annonce, révélant un peu plus les images et ce qui attend les spectateurs. Comme toujours, l’effervescence de la cuisine du restaurant est bien présente, la tension entre les différents employés aussi. Des gaffes au service, des dissensions entre les chefs, des problèmes de couple, et la volonté d’obtenir une étoile : voilà de quoi nous parlera cette saison 3 de The Bear.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un détail toutefois n’aura pas manqué d’attirer l’attention des spectateurs, éveillant alors leur inquiétude : un plan dans lequel Syd serre la main d’un chef étoilé de Chicago, Ever, comme pour marquer un accord mutuel entre les deux personnages. Doit-on s’attendre à un départ de la jeune femme des cuisines du Bear ?

Il faudra attendre le 17 juillet pour le découvrir sur Disney+. Mais en attendant le retour de Carmen, vous pouvez également consulter nos listes des séries et films qui sortent en streaming ce mois-ci.