La saison 3 de The Bear est sortie sur Disney+ : on vous donne les noms des artistes et des morceaux qui animent les nouveaux épisodes.

Ouvrir et tenir un restaurant à Chicago semble être un parcours du combattant, à en croire la série FX : entre les difficultés pour satisfaire la clientèle et les investisseurs, les ambitions des patrons et la gestion des relations entre différents chefs caractériels, les obstacles sont nombreux. Et la saison 3 de The Bear continue de dévoiler les détails de l’aventure gastronomique de Carmen, Syd et les autres cuisiniers alors que le Bear a pour objectif de briller malgré une réouverture chaotique.

Le coup d’envoi a été lancé le 17 juillet 2024 en France, et a eu droit à une bande-son digne des précédentes saisons : car quoi de mieux pour cuisiner des plats étoilés qu’une bonne playlist pleine d’entrain ? Pour ceux qui aimeraient retrouver l’ambiance de The Bear, on vous présente ici la liste des différents morceaux présents dans les épisodes de la saison 3.

Liste détaillée des chansons de la saison 3 de The Bear

Vous retrouverez ci-dessous la liste de tous les morceaux de musique et leurs interprètes pour la saison 3 de The Bear, épisode par épisode.

À noter qu’en plus de toutes ces chansons, la musique de la bande originale a été composée de son côté par Jeffrey “JQ” Qaiyum et Johnny Iguana.

Épisode 1

‘Together’ de Nine Inch Nails

Peut être entendu tout au long du premier épisode de 37 minutes, riche en montages.

Épisode 2

‘Save it For Later’ d’Eddie Vedder

Joué pendant le montage du générique d’ouverture montrant Chicago en train de se réveiller, aller au boulot et préparer une quantité hallucinante de nourriture.

‘(Nice Dream)’ de Radiohead

Pendant le générique de fin.

Épisode 3

Aucun morceau.

Épisode 4

‘Pearly Dewdrops’ Drops‘ des Cocteau Twins

Entendu en arrière-plan lorsque Carmy partage un moment romantique avec Claire. Elle lui raconte alors une histoire d’horreur de son travail à l’hôpital.

‘Spinning Away’ de Brian Eno & John Cale

Accompagne Tina lorsqu’elle fait des courses.

‘Long Live’ de Taylor Swift

La fille de Richie écoute cette chanson en arrière-plan pendant que Richie a une conversation maladroite avec le fiancé de Tiffany, Frank (Josh Hartnett).

‘Getchoo’ de Weezer

Entendu lorsque les héros réalisent qu’un critique gastronomique a déjà visité The Bear pour l’évaluer, puis continue durant le générique de fin.

Épisode 5

‘Dream Little One, Dream’ de Walter Schumann & Charles Laughton

Le thème principal du film La Nuit du Chasseur de Charles Laughton (1955) peut être entendu brièvement pendant les scènes où Sugar s’inquiète quant à son accouchement imminent.

‘Purple Heather’ de Van Morrison

Cette version live de la chanson est jouée pendant les scènes où Carmy et Richie reçoivent la nouvelle de la fermeture du restaurant du chef Terry. Elle continue pendant que le personnel se prépare pour les photographes du Tribune.

‘Mixed Emotions’ des Rolling Stones

Ce morceau des Rolling Stones est joué lorsque Sammy Fak se présente au Bear pour aider son frère à nettoyer. La chanson revient à la fin de l’épisode lorsque Carmy regarde de vieilles photos, et continue pendant le générique.

Épisode 6

‘Get Down On It’ de Kool & the Gang

Tina est réveillée à 6 heures du matin par son radio-réveil, qui joue le morceau de funk. La musique continue alors qu’elle se prépare pour la journée.

‘The Morning Fog’ de Kate Bush

Ce classique de Kate Bush est joué alors que Tina est occupée à chercher et postuler à des offres d’emploi, et sillonne Chicago à la recherche d’un job.

‘Let Whip It’ de Dazz Band

Un autre morceau très funky est joué très brièvement sur le réveil avant que Tina ne l’éteigne.

‘Sabotage’ des Beastie Boys

Le morceau démarre alors que Tina entre pour la première fois dans le Beef, où elle rencontre Richie et mange un sandwich au bœuf italien qui la fait pleurer.

‘Got This Happy Feeling’ des Ghetto Brothers

La chanson accompagne Tina sur le chemin du retour, après qu’elle ait obtenu un poste au Beef.

Épisode 7

‘No Machine’ d’Adrianne Lenker

Se lance quand Carmy se remémore des bons souvenirs avec Claire, et que Richie et Sydney pensent également au passé.

‘Save it for Later’ de The Beat

Cette chanson est jouée dans le café où Sydney rencontre Shapiro et se voit offrir une nouvelle opportunité professionnelle.

‘Fight For Your Right’ des Beastie Boys

Le morceau peut être entendu pendant que les sandwiches au bœuf sont préparés, emballés et vendus.

‘Stephanie’ de Lindsey Buckingham

La version live de cette chanson – enregistrée au Hoyt Sherman Palace – est jouée pendant que Sugar et Richie ont une conversation remplie d’émotions.

‘Up on the Roof’ de Carole King

Cette douce ballade est jouée à la fin de l’épisode 7, alors que l’accouchement de Sugar se déclenche : elle continue ensuite durant le générique.

Épisode 8

‘New Noise’ de Refused

Joué alors que Sugar se retrouve coincée dans les bouchons en plein travail. La chanson monte en intensité quand elle appelle sa mère.

‘Baby I Love You’ de The Ronettes

Donna chante cette chanson à Sugar pour l’aider à l’apaiser – si c’est humainement possible – avant l’accouchement, offrant alors un moment aussi émouvant que rare entre la mère et sa fille. La chanson revient durant le générique de fin.

Épisode 9

‘Are You Looking Up’ de Mk.gee

Cette chanson est entendue alors que Carmy retire des cartons de la poubelle avec les frères Fak.

‘Strange Currencies’ de R.E.M.

Ce retour à une saison précédente est joué lorsque Carmy envisage d’appeler Claire.

‘Secret Love’ de Stevie Nicks

Entendue pendant que Richie et Tiffany sont assis dans un parc en pleine discussion houleuse alors que leur fille joue.

‘Blowing Kisses’ de Jennifer Castle

Joué pendant que Carmy dessine et recherche des plats, tandis que Sydney contemple l’océan.

‘A Murder of One’ de Counting Crows

Utilisé lorsque Sugar regarde une vidéo adorable de son bébé, tandis que Carmy se prépare mentalement pour les “funérailles” du restaurant Ever.

Épisode 10

‘In the Garage’ de Weezer

Peut être entendu lors d’un montage de photos et de séquences de grands chefs, incluant un Bradley Cooper plutôt inattendu.

‘The Big Country’ de Talking Heads

Joué durant la préparation des funérailles de l’Ever.

‘Joy’ de The Sundays

Peut être entendu pendant que les chefs discutent de leur travail et dînent lors des funérailles du restaurant.

‘Within Your Reach’ de The Replacements

Joué également pendant que les chefs partagent des anecdotes à table.

‘Can You Hear Me’ de David Bowie

Joué en fond durant les anecdotes, tandis que Carmy pense à Claire.

‘Diamond Diary‘ de Tangerine Dream

Ce morceau de Tangerine Dream peut être entendu pendant que Richie pose des questions dans la cuisine.

‘Just One More Day’ d’Otis Redding

Cette version live accompagne d’autres discussions à table, tandis que Carmy fixe son ennemi, puis finit par le confronter.

‘We Close Our Eyes’ de Susannah Hoffs

Joué pendant que Luca et Sydney discutent autour d’un verre de vin dans la cuisine.

‘Big White Cloud’ de John Cale

Peut être entendu pendant que Sydney et Shapiro discutent à nouveau d’une opportunité d’emploi. La chanson s’estompe, puis revient quand l’enseigne “chaque seconde compte” est retirée.

‘Laid’ de James

Le morceau est joué pendant que tout le monde boit, mange, fait la fête et passe un bon moment chez Sydney.

‘Disarm’ de Smashing Pumpkins

Commence lorsque Carmy a lu la critique de son restaurant et que les mots “À suivre” apparaissent ensuite à l’écran, le générique se mettant à défiler sur la chanson.

Les trois saisons de The Bear sont désormais disponibles sur Disney+. Mais pour ceux qui n’en auraient pas assez, il est toujours possible d’aller jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.