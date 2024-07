Le deuil est un moteur pour les personnages de The Bear, et le titre du final de la saison 3 suggère justement un nouveau décès. Qui meurt dans la saison 3 de The Bear ?

La perte et le deuil ont une part significative dans l’intrigue de la série The Bear, qui démarre suite à la mort de Mikey, le frère de Carmen. L’absence du frangin et son ombre planent sur chacune des saisons, poussant les vivants à se dépasser tout en les forçant à garder un pied dans leurs souvenirs. Mais les protagonistes ont chacun leur caractère et leur histoire, et tous n’évoluent pas de la même manière.

Si Carmy (Jeremy Allen White) lutte encore contre les démons du passé dans la saison 3, son tempérament nécessite une poigne de fer de la part de sa partenaire en cuisine, Syd (Ayo Edebiri) pour l’empêcher de s’autodétruire dans le processus. Quant aux autres personnages, eux aussi doivent composer avec les aléas de la vie, et l’ouverture chaotique du restaurant dans le final de la saison 2 n’en était qu’un parmi d’autres. Et en parlant d’aléas, le final de la saison 3 de The Bear est intitulé “À jamais : Un autre enterrement” : qui meurt dans les nouveaux épisodes ?

Attention : cet article contient des spoilers de la saison 3 de The Bear.

Quel personnage meurt dans la saison 3 de The Bear ?

Le seul personnage qui meurt dans la saison 3 de The Bear est la mère de Marcus : les funérailles suggérées par le titre du dernier épisode sont quant à elles celles du restaurant gastronomique Ever, et non d’une personne.

La saison 2 avait déjà préparé au décès de la mère du chef pâtissier. On la savait malade et prête à partir, mais la dame a fini par choisir la soirée d’ouverture chaotique du restaurant The Bear pour décéder. Trop absorbé par son travail, Marcus a manqué les appels de l’infirmière qui tentait alors de le prévenir.

La nouvelle de sa mort est confirmée dans l’épisode 1 de la saison 3 de The Bear, alors que Syd laisse un message à son collègue en lui transmettant ses condoléances. Un enterrement est ensuite organisé, toute la bande venant soutenir Marcus qui prononce un discours émouvant sur le lien spécial qu’il partageait avec sa mère.

Quant à l’autre mort de la saison, elle est purement métaphorique : il s’agit de celle de l’Ever, le restaurant gastronomique dans lequel Carmy a travaillé sous la direction du chef Terry (Olivia Colman). Cette dernière décide en effet de le fermer pour se concentrer sur sa vie privée.

La saison 3 de The Bear est disponible sur Disney+ depuis le 17 juillet 2024.