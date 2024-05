Une nouvelle mise à jour de Fallout 4 arrive, les joueurs s’inquiètent

Bethesda a révélé qu’une nouvelle mise à jour pour Fallout 4 est prévue le 13 mai, mais tous les joueurs ne sont pas convaincus que ce soit une bonne nouvelle.

Le 10 mai, Bethesda a annoncé qu’une mise à jour arriverait bientôt, pour complémenter le patch next-gen implémenté il y a quelques semaines. Une première mise à jour ambitieuse qui n’a pas eu l’effet escompté, puisque les fans ont bien plus été déçus par les problèmes de performance et de mods qu’ils n’ont été émerveillés par les changements next-gen.

“Nous allons mettre à jour Fallout 4 sur toutes les plateformes le 13 mai. Cette mise à jour incluera de nouvelles options pour les paramètres de graphisme et de performance, en plus d’apporter des corrections et améliorations supplémentaires. Merci pour votre soutien et vos retours.”

Suite au fiasco des changements d’avril, il faut néanmoins plus qu’un message rassurant pour convaincre les fans qui attendent le nouveau patch annoncé avec une certaine méfiance :

“Est-ce que cela va enfin arrêter de planter ? Depuis la mise à jour, et après environ 20 heures de jeu, j’ai eu 7 crashes. Le dernier, j’étais simplement en train de construire une ferme et ça a crash pendant que je plantais du maïs. Le jeu semble toujours instable,” a déclaré un utilisateur X.

Le plan bien ficelé pour remettre Fallout 4 sous le feu des projecteurs suite à la diffusion de la très populaire série Fallout sur Amazon Prime ne se passe pas vraiment comme prévu, puisque de nombreux joueurs voient déjà ces nouveautés comme de potentiels nouveaux problèmes.

“Oh super, j’espérais que vous casseriez tous mes mods à nouveau,” a dit un autre utilisateur X après l’annonce de Bethesda sur la nouvelle mise à jour.

Le studio va donc devoir faire un sans faute, avec une mise à jour qui se doit au minimum de réparer les nombreux problèmes générés par son patch précédent.