House of the dragon saison 2 : date, images, casting, tout ce qu’on sait

La fin de la première saison nous laissait sur une scène d’une rare violence, annonçant une suite tragique pour la saison 2. Date de sortie, bande-annonce, intrigue, casting… On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la suite de la série House of the Dragon.

C’est sans grande surprise que HBO avait annoncé la saison 2 de House of the Dragon. La première partie avait été une longue exposition pour des événements qui ne pourront qu’être tragique et brutaux. La série dérivée de Game of Thrones a tout ce qu’il faut pour assurer la relève et même regagner le respect des fans déçus par la saison 8, usant de personnages complexes et d’une intrigue bien ficelée. Et puis, il y a des dragons. Avec une moyenne de 29 millions de spectateurs devant chaque épisode, le studio ne pouvaient pas s’arrêter là.

Le préquel de l’œuvre adaptée de George R.R. Martin nous parle de l’avènement puis de la déchéance de la maison des Targaryens, et le spectateur qui avait suivi Game of Thrones sait que tout n’a pas été dit. La saison 2 reprendra après une mort violente, qui aura forcément un impact majeur et brutal sur les aventures de nos personnages. Date de sortie, bande-annonce, premières images, casting… on a réuni ici toutes les infos sur la suite d’House of the Dragon.

La saison 2 de House of the Dragon est attendue pour l’été 2024.

La dernière mise à jour provient de Variety et fait suite à la fin de la grève des scénaristes. HBO viserait en effet une première diffusion pour l’été 2024 pour la deuxième saison.

Il n’y a rien de surprenant à une telle attente, qui n’a aucun rapport avec l’arrêt des productions que les grèves ont pu imposer. En effet, on nous disait dès 2022, dans des propos rapportés par Vulture, que les showrunners préféraient prendre leur temps : “Ne vous attendez pas à le voir en 2023.” De son côté, George R.R. Martin avait d’ailleurs expliqué le 8 mai 2023 que “chaque épisode a fait l’objet de quatre ou cinq brouillons et de nombreuses révisions pour répondre aux commentaires de HBO, à mes remarques, aux préoccupations budgétaires, etc.“

Le tournage a commencé le 11 avril 2023 et n’a donc pas été impacté par les grèves, se déroulant essentiellement à Londres et au Pays de Galles et avec des acteurs appartenant à des syndicats n’étant pas grévistes.

Casting de la saison 2 de House of the Dragon : qui verrons-nous ?

Le gros du casting de la première saison reviendra dans la suite de House of the Dragon :

Matt Smith : Prince Daemon Targaryen

Emma D’Arcy : Princesse Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke : Lady Alicent Hightower

Rhys Ifans : Ser Otto Hightower

Ewan Mitchell : Aemond Targaryen

Tom Glynn-Carney : Aegon II Targaryen

Phia Saban : Helaena Targaryen

Steve Toussaint : Lord Corlys Velaryon

Eve Best : Princesse Rhaenys Targaryen

Fabien Frankel : Ser Criston Cole

Graham McTavish : Ser Harrold Westerling

Même s’ils sont les chouchous des fans, nous ne verrons pas Milly Alcock et Emily Carey dans les rôles respectifs des jeunes versions de la princesse Rhaenyra Targaryen et de Lady Alicent Hightower, la chronologie ne le permettant tout simplement pas. En effet, le créateur Ryan Condal a confié à Variety : “[Elles] ne font pas partie de l’histoire que nous racontons pour le moment. Ce n’est pas quelque chose que nous prévoyons pour le moment.” Néanmoins, les showrunners n’ont pas totalement fermé la porte à leur apparition, et les actrices pourraient faire leur retour dans d’autres saisons. Autre absent du casting, Paddy Considine ne reviendra pas dans son rôle du roi Viserys, sa mort étant survenue dans l’épisode 9.

En revanche, des ajouts sont à prévoir dans la saison 2, comme l’avait rapporté Entertainment Weekly le 24 avril :

Simon Russell Beale en tant que Ser Simon Strong

Freddie Fox en tant que Ser Gwayn Hightower

Gayle Rankin en tant qu’Alys Rivers

Abubakar Salim en tant qu’Alyn de Hull

Amanda Collin en tant que Jeyne Arryn

Intrigue de la saison 2 de House of the Dragon : à quoi faut-il s’attendre ?

Bien qu’aucun détail officiel de l’intrigue n’ait été partagé concernant la saison 2 de House of the Dragon, on peut s’attendre à une histoire de guerre dans cette suite.

Alors que Game of Thrones était (plus ou moins) axé sur la réapparition des Marcheurs Blancs, et surtout sur la lutte pour le Trône de Fer, House of the Dragon se concentre sur une seule famille : les Targaryens. Dans son interview pour Variety, le showrunner Ryan J.Condal a déclaré qu’il ne faudrait pas s’attendre à des sauts temporels majeurs, expliquant qu’après la saison 1, “la narration devient assez proche des rythmes de la série originale Game of Thrones.”

Y a-t-il une bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon ?

Pas de bande-annonce pour le moment pour la saison 2 de House of the Dragon au moment de la rédaction, mais cela ne saurait tarder, d’autant plus que des images ont déjà été partagées.

“Il est temps de retourner à Port-Réal. La saison 2 de #HouseoftheDragon est maintenant en production.“

Nous continuerons de mettre à jour cet espace. Pour le reste, rendez-vous donc cet été 2024 pour assister à l’envol des Targaryens dans la saison 2 de House of the Dragon.