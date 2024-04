Y aura-t-il un Rebel Moon Partie 3 sur Netflix ?

La Partie 2 de Rebel Moon vient de sortir sur la plateforme de streaming, on peut donc s’interroger sur une éventuelle suite : Zack Snyder va-t-il réaliser une Partie 3 pour Netflix ?

Rebel Moon est le dernier gros projet du réalisateur de Batman v Superman : histoire découpée en diptyque pour un gros budget Netflix, le space opera avait commencé le 22 décembre 2023 et a présenté sa conclusion le 19 avril 2024 avec la Partie 2, intitulée L’Entailleuse.

Kora a enfin vu le bout du tunnel après sa bataille contre le Monde-Mère. Nobles fermiers comme mercenaires au grand cœur se sont battus jusqu’à la fin contre les vilains impérialistes, les gentils ont gagné malgré de lourds sacrifices, Arthélaïs a retrouvé un but à sa vie, que demander de plus ? Une suite, peut-être ? On sait déjà que Zack Snyder avait annoncé une director’s cut qui promet des scènes “extrêmes“, commandée en amont par Netflix. Mais qu’en est-il d’une Partie 3 de Rebel Moon ?

Peut-on s’attendre à un Rebel Moon Partie 3 de Zack Snyder ?

À ce jour, aucune Partie 3 de Rebel Moon n’a été confirmée par Netflix, mais le réalisateur Zack Snyder a formulé son envie de créer la suite : il espère même réaliser plusieurs autres longs-métrages.

Auprès de RadioTimes, le cinéaste a en effet annoncé avoir bel et bien envisagé une suite de son space opera. Et non content de vouloir faire une Partie 3, il imagine aisément plusieurs autres longs-métrages : “Je suppose que quatre ou six films auraient du sens. Tout dépend de si nous voulons les faire en deux parties ou pas.” Le réalisateur a ajouté avoir déjà bien avancé dans le travail, indiquant avoir “une histoire déjà prête.” Ne manque plus, donc, que le feu vert de Netflix.

Dans une interview pour Total Film, Zack Snyder a également évoqué la suite en précisant qu’il faudrait d’abord attendre que “tous les films soient sortis, y compris la director’s cut” pour qu’une décision soit prise.

Il faudra donc patienter au moins jusqu’à l’été 2024, après la sortie de la Snyder’s cut, pour découvrir si Netflix donne son feu vert. En attendant, les Parties 1 et 2 de Rebel Moon sont toutes deux disponibles sur la plateforme de streaming.