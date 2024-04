Casting de Rebel Moon : tous les acteurs et personnages du film Netflix

Avec l’arrivée de Rebel Moon – Partie 2 : L’Entailleuse sur Netflix, voici un aperçu des principaux personnages que l’on a pu voir dans le premier volet de Zack Snyder.

Ça y est, après plusieurs mois d’attente, la suite de Rebel Moon vient tout juste de débarquer sur Netflix. Après la fin de la première partie, l’histoire retourne donc aux côtés Kora/Arthelais, une “enfant du feu” fuyant le massacre de la guerre intergalactique sur une lune lointaine. Mais la colère du Monde-Mère la rattrape, et elle est bientôt forcée de rassembler les combattants les plus courageux de la galaxie pour lutter contre le Royaume.

Bien qu’il ne soit pas clair si la franchise continuera au-delà de cette suite, Zack Snyder a des projets : il y a deux versions non censurées du réalisateur qui devraient arriver un peu plus tard dans l’année, et il a déjà quatre autres films en tête.

Et alors que Rebel Moon – Partie 2 : L’Entailleuse est d’ores et déjà disponible sur Netflix, un petit rappel des personnages découverts dans le premier volet pourrait être le bienvenu.

Sommaire

Sofia Boutella : Kora

clay enos/netflix

L’actrice Sofia Boutella interprète Kora, une mystérieuse étrangère qui cherche simplement à vivre de manière paisible. C’est une guerrière exceptionnelle avec un passé militaire caché jusqu’à ce que les armées du Monde-Mère menacent de détruire le village qui l’a accueillie.

S’adressant à Netflix, Boutella a déclaré : “Il y a certains aspects de Kora avec lesquels je pense ne jamais pouvoir m’identifier, mais d’autres que je comprends — comme quitter votre terre natale, vivre dans un autre monde, puis devoir recommencer à zéro et avoir l’impression de ne pas complètement y appartenir. C’est son voyage ainsi que le mien.”

Boutella possède une présence unique et fait preuve d’un véritable charisme, l’actrice étant apparue dans divers blockbusters ces dernières années. Cependant, ses meilleurs rôles sont dans des films plus petits comme le sexy Atomic Blonde (2017) ou le viscéral Climax (2018). Elle a également joué dans Kingsman : Services secrets (2015), était la méchante dans La Momie (2017), et a même fait une apparition dans le récent Argylle (2024).

Michiel Huisman : Gunnar

Netflix

Michiel Huisman interprète Gunnar, un fermier talentueux mais naïf qui, aux côtés de Kora, est chargé de parcourir la galaxie à la recherche de combattants pour aider à défendre sa maison contre les forces envahissantes du Monde-Mère. Il avait un comportement lâche au début de l’histoire mais finit par trouver sa voie.

Selon l’acteur, Rebel Moon était le plus gros scénario qu’il ait jamais reçu. Huisman est surtout connu pour son rôle de Daario Naharis dans la série Game of Thrones, mais aussi celui d’Alex Sokolov dans The Flight Attendant, ainsi que pour le film Adaline (2015). Les fans de The Haunting of Hill House auront également reconnu l’interprète de Steven Crain.

Djimon Hounsou : Titus

clay enos/netflix

Djimon Hounsou incarne Titus, un général qui a autrefois combattu pour l’Empire avant de se retourner contre lui.

Hounsou est un acteur nominé deux fois aux Oscars, ayant été salué pour ses performances dans Amistad (1997) et Blood Diamond (2006), ainsi que pour ses apparitions remarquées dans Gladiator (2000), Les Gardiens de la Galaxie (2014), Fast and Furious 7 (2015), et plus récemment Gran Turismo (2023).

Charlie Hunnam : Kai

Netflix

Charlie Hunnam jouait Kai dans le premier volet de Rebel Moon, un opportuniste charmant qui accepte de piloter le cargo de classe Tawau de Kora et Gunnar dans leur quête visant à trouver des guerriers. La motivation initiale de Kai est son attirance pour Kora, mais son personnage évolue et ses véritables intentions sont difficiles à déchiffrer.

Hunnam est surtout connu pour avoir joué Jax Teller dans la série Sons of Anarchy, mais le public a également pu le voir dans Pacific Rim (2013), ainsi que The Lost City of Z (2017) ou encore The Gentlemen (2020).

Staz Nair : Tarak

Netflix

Staz Nair incarne Tarak, le premier recruté pour rejoindre Kora et Gunnar dans leur lutte contre le Monde-Mère. Recherché pour ses capacités physiques évidentes et son potentiel, il est un membre essentiel de l’équipe.

Nair est un autre ancien de Game of Thrones, ayant joué Qhono dans les dernières saisons. Il est également apparu dans diverses séries, telles que Humans, mais aussi Krypton ou encore Supergirl.

Bae Doona : Nemesis

Netflix

Doona Bae joue Nemesis, une maître épéiste dotée d’armes semblables à des sabres laser. Femme de peu de mots, elle est une guerrière silencieuse mais sévère, selon Bae. Elle a cependant un cœur tendre.

Bae a également joué dans Barking Dogs Never Bite (2000), Sympathy for Mr. Vengeance (2002), The Host (2006), et Cloud Atlas (2012). L’actrice sud-coréenne est également connue pour son rôle dans la série Sense8.

Ray Fisher : Darrian Bloodaxe

Netflix

Ray Fisher joue Darrian Bloodaxe, qui dirige une armée d’insurgés aux côtés de sa sœur.

Darrian est incroyablement courageux, et aux côtés de sa sœur, il inspire un groupe de combattants rebelles à prendre les armes avec Kora. Fisher est principalement connu pour son rôle de Cyborg dans le DC Extended Universe (DCEU). Mais il est également apparu dans les séries True Detective et Women of the Movement.

Cleopatra Coleman : Devra Bloodaxe

Netflix

Cleopatra Coleman joue Devra Bloodaxe, la sœur de Darrian et autre leader des insurgés — tous sont chassés par le Monde-Mère pour trahison et insurrection.

Bien qu’ils soient co-leaders, Devra est la véritable cheffe en réalité. Elle est le cerveau, et lui la force selon Coleman. Devra ne fait aucun mouvement sans considérer chaque angle.

Coleman a également joué dans Infinity Pool (2023), mais aussi dans les séries The Last Man on Earth, White Famous, ou encore Dopesick.

E. Duffy : Milius

Netflix

Elise Duffy joue Milius, un soldat de Bloodaxe qui rejoint l’équipe de Kora et Gunnar. Elle croit qu’il y a du bien et du mal et que trouver cela vous donne un but. Ainsi, elle est une combattante hautement motivée guidée par son cœur.

Rebel Moon marque le premier rôle de Duffy dans un long-métrage, étant jusque-là apparue dans plusieurs courts-métrages, parmi lesquels on retrouve Acid Noir (2022) et Sleepyhead (2021).

Anthony Hopkins : Jimmy

Netflix

Anthony Hopkins joue Jimmy, un ancien soldat androïde dont le seul but était de protéger le roi. Réactivé sous la règle de l’Empire, il n’avait aucune raison de se battre, du moins jusqu’à maintenant.

Hopkins est une véritable légende de l’industrie hollywoodienne, connu pour ses performances dans Le Silence des agneaux (1991) et plus récemment The Father (2020). Les fans ont également pu le voir dans la série Westworld, mais aussi dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) en tant qu’Odin.

Ed Skrein : Atticus Noble

Netflix

Ed Skrein incarne Atticus Noble, un amiral brutal du Monde-Mère chargé de réprimer les insurrections qui émergent dans la galaxie.

Skrein a tellement apprécié jouer le personnage qu’il craint de ne pas trouver la même satisfaction avec un autre antagoniste.

Skrein a repris le rôle de Huisman en tant que Daario dans la saison 3 de Game of Thrones. Il a également joué dans Deadpool (2016), Le Transporteur : Héritage (2015), Alita: Battle Angel (2019), et plus récemment dans la mini-série Netflix Toute la lumière que nous ne pouvons voir.

Fra Fee : Régent Balisarius

Netflix

Fra Fee joue le Régent Balisarius, le dirigeant auto-proclamé de l’Imperium. Nous n’allons pas entrer dans trop de détails sur son personnage pour éviter les spoilers si vous n’avez pas encore vu le film, mais il est le grand méchant de Rebel Moon.

Fee a également joué dans Les Misérables (2012), Animals (2019), et la série Marvel Hawkeye.

Corey Stoll : Sindri

Netflix

Corey Stoll est l’interprète de Sindri, le chef du village sur Veldt déterminé à protéger son peuple et à rester discret par nécessité.

Stoll est connu pour son rôle de Darren Cross aka Yellowjacket dans le MCU, ainsi que pour ses apparitions dans First Man : Le Premier Homme sur la Lune, House of Cards, The Strain ou encore Billions.

Jena Malone : Harmada

Netflix

Jena Malone incarne Harmada, un énorme créature mi-femme mi-araignée qui rôde dans les profondeurs de Daggus.

Malone a travaillé plusieurs fois avec Snyder. On a pu la voir dans le rôle de Rocket dans Sucker Punch (2011), et elle avait aussi un rôle mineur dans Batman v Superman (2016). Elle apparaît également dans les films Hunger Games ainsi que dans The Neon Demon (2016).

Voilà les principaux acteurs que l’on a pu voir dans le premier volet de Rebel Moon. La suite, Rebel Moon – Partie 2 : L’Entailleuse, est disponible dès maintenant sur Netflix.