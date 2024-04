Rebel Moon Partie 2 : Explication de la fin de L’Entailleuse sur Netflix

Rebel Moon s’est achevé dans une Partie 2 bourrée d’action, mais L’Entailleuse a laissé de nombreuses questions en suspens : on vous explique tout sur le final du film de Zack Snyder sur Netflix.

Dès l’annonce de son nouveau projet, Zack Snyder a présenté Rebel Moon comme un diptyque, séparant une même histoire en deux parties : Enfant du feu pour la première, et L’Entailleuse pour la deuxième. On nous y présente Kora, une orpheline de guerre devenue combattante décorée aux ordre du Monde-Mère, avant de fuir un empire qui la considère comme une régicide.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, après être devenue le bouc émissaire d’un coup d’état consistant à assassiner la famille royale, la jeune femme se réfugie à Veldt, lune agricole où elle devra se battre contre l’amiral Noble pour protéger sa nouvelle famille de cœur. Rebel Moon a offert un dénouement à son public le 19 avril 2024 sur Netflix, et pourtant de nombreuses questions semblent rester en suspens.

Que s’est-il passé sur Veldt, qui est mort ou encore qu’est-il arrivé à la Princesse Issa ? On vous explique tout sur le final de Rebel Moon Partie 2 : L’Entailleuse.

Que se passe-t-il sur Veldt à la fin de L’Entailleuse ?

La Partie 2 s’achève alors que Kora et ses compagnons ont réussi à l’emporter sur les troupes de l’amiral Noble.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

netflix

Le cuirassé de l’Imperium a été détruit grâce à Kora et Gunnar, les soldats au sol vaincus ont été vaincus par les invités, mais l’histoire ne semble pas s’arrêter là : le général Titus révèle finalement que la Princesse Issa n’est pas morte. Kora décide alors de la chercher, et reçoit le soutien de ses nouveaux camarades qui promettent de l’aider dans sa nouvelle quête.

Malheureusement, la victoire ne s’est pas faite sans sacrifice, et de nombreux alliés de l’héroïne n’ont pas survécu à l’assaut.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui meurt dans Rebel Moon Partie 2 ?

Trois personnages principaux meurent dans Rebel Moon 2 : Gunnar, Noble et Némésis.

netflix

Gunnar décède peu après avoir échappé au cuirassé qui s’est écrasé. Il a essuyé des tirs et la chute n’aura sans doute pas été de tout repos : le compagnon de l’héroïne aura toutefois pu assister à l’arrivée des renforts venus aider Veldt.

De son côté, Noble perdra littéralement la tête lors de la bataille finale dans le vaisseau. Il s’agit de sa deuxième mort, puisque le vilain avait fait une chute terrible dans la Partie 1, Enfant du feu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Némésis est la seule à périr parmi les guerriers rassemblés dans la Partie 1 de Rebel Moon. La combattante affronte plusieurs ennemis à la fois, mais ses compétences ne suffiront pas. Il lui faudra l’aide d’un enfant de Veldt pour venir à bout des assaillants, mais son intervention arrivera trop tard.

Pourquoi Kora est-elle appelée l’Entailleuse dans Rebel Moon ?

Kora a écopé du surnom d’Entailleuse après avoir été accusée à tort de l’assassinat à l’arme blanche de la famille royale du Monde-Mère. Si la jeune femme a bien tiré sur la Princesse Issa, elle n’a cependant pas touché au couple couronné.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

netflix

La Partie 1 nous révélait que le vrai nom de Kora était Arthélaïs, mais c’est sous son pseudonyme d’Entailleuse qu’elle est recherchée, alors qu’on la considère comme régicide et donc comme la criminelle la plus dangereuse du Monde-Mère. Adoptée à un jeune âge par Basilarius, elle a grandi en suivant une discipline militaire, dans laquelle elle a trouvé ses marques et qui lui a permis d’exploiter son potentiel.

Arrivée au sommet de son art, Kora a décidé de se ranger du côté de son père adoptif alors qu’il préparait sa révolte, refusant l’idée d’une paix après tous les sacrifices faits au service de l’Imperium et sa politique d’expansion. Chargée normalement de la protection de la Princesse Issa, Kora a trahi ses engagements et a fini par tirer sur la jeune fille.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est là que son père adoptif s’est retourné contre elle, faisant d’Arthélaïs la seule responsable du triple meurtre. Forcée de fuir, Kora atterrira en urgence à Veldt, où elle sera recueillie et trouvera ce qu’elle appelle une “vraie famille“. De son côté, Basilarius s’appropriera le trône du Monde-Mère en tant que régent.

Où se trouve la Princesse Issa ?

Clay Enos/Netflix

Le général Titus dévoile à la toute fin de Rebel Moon Partie 2 que la Princesse Issa n’est pas morte le jour du coup d’état. L’annonce paraît tout aussi miraculeuse que le personnage n’a aucune idée d’où peut se trouver l’héritière.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ses propos peuvent néanmoins s’appuyer sur les rumeurs concernant les pouvoirs mystérieux de guérison que possède l’enfant. Mais si d’autres éléments venaient à être dévoilés, ce serait dans une Partie 3 de Rebel Moon, dans laquelle les guerriers et Kora pourraient chercher la princesse.

Il se trouve justement que Zack Snyder a annoncé avoir déjà travaillé sur une suite de son film : on vous en dit plus ici sur l’éventualité d’un Rebel Moon Partie 3.