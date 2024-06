Qu’est-ce que Supracell ? Explication de la nouvelle série Netflix dopée aux superpouvoirs

Le rappeur Rapman a sorti sa série de super-héros sur Netflix : on vous dit de quoi ça parle, qui sont les acteurs et si elle mérite le détour.

Netflix est connu pour ses succès aussi soudains qu’inattendus, grâce à sa politique de liberté des auteurs et les nombreux lancements par la maison du streaming. Il suffit de voir la récente création Mon Petit Renne qui aura troublé ses spectateurs avant de devenir un phénomène mondial depuis sa sortie en avril 2024.

Mais le géant du streaming est déjà passé à autre chose. Alors que le mois de juin aura été celui des très grosses sorties pour la concurrence, comme Max avec House of the Dragon, Prime Video et sa saison 4 de The Boys ou encore Disney+ et Star Wars : The Acolyte, Netflix a fait le choix de tenter des plus petites productions, mais elles aussi audacieuses. Parmi elles, la série de l’artiste Rapman, Supracell, se distingue déjà depuis le 27 juin : on vous explique tout sur la petite nouvelle de la plateforme.

Qu’est-ce que la série Supracell et de quoi parle-t-elle ?

Créée par le rappeur Andrew Onwubolu, alias Rapman, Supracell se concentre sur cinq personnes qui se découvrent des superpouvoirs et qui n’ont pour seul point commun que le fait d’être noires dans le sud de Londres.

Chaque individu a sa propre vie, ses propres origines et pourrait très bien continuer sa vie sans les autres. Mais quand le quotidien d’un couple est bouleversé, il revient à un homme de réunir ces super-héros d’un nouveau genre et d’essayer de mettre un terme au chaos qui se profile à l’horizon. Nos héros vont-ils choisir d’aider les autres, ou de se sauver eux-mêmes ?

Pour ce qui est de leurs pouvoirs, chacun en possède un unique : ils vont de la force surhumaine à la capacité de voyager dans le temps et l’espace, en passant par la télékinésie ou la super-vitesse. Des capacités très classiques en soi, mais que Supracell parvient à relever un peu en combinant éléments de science-fiction et drames bien ancrés dans la vie réelle, rappelant un peu les protagonistes de Misfits.

Dans une interview pour Cosmopolitan, Rapman s’est expliqué sur le développement de son histoire : “J’ai toujours été un grand fan du genre. J’adorais Heroes, Misfits, le vieux Batman, mais je n’avais jamais vu une histoire de super-héros qui soit réaliste quant à ce qu’une personne normale ferait si elle avait des pouvoirs.”

“Et puis, j’ai parlé de cette idée pour la première fois pendant la promo de mon film, Blue Story, et je me suis demandé ce que des gens de quartiers comme le sud de Londres feraient avec des pouvoirs. Puis, en 2020, j’ai commencé à écrire et à développer la série. Je voulais faire une histoire qui serait toujours divertissante même si vous enleviez les super-pouvoirs.“

Choisir le sud de Londres n’est pas anodin non plus. L’artiste explique également : “C’est là que je suis né et que j’ai grandi, je suis un vrai habitant du sud de Londres. J’ai vécu à Lewisham, Catford, Deptford, je connais le sud de Londres mieux que n’importe où ailleurs. J’y ai vécu tellement de premières expériences, c’est chez moi alors je voulais le mettre sur la carte. Je ne pense pas avoir vu une série qui représente vraiment ce qu’est le sud de Londres, donc aucune autre série ne le fait comme Supracell.“

Qui sont les acteurs de Supracell ?

La série Netflix présente un casting talentueux, dirigé par Tosin Cole dans le rôle de Michael Lasaki.

netflix

Vous trouverez le reste du casting et les personnages qu’ils jouent ci-dessous :

Adelayo Adedayo dans le rôle de Dionne

Yasmin Monet Prince dans le rôle de Veronica

Eddie Marsan dans le rôle de Ray

Nadine Mills dans le rôle de Sabrina

Eric Kofi-Abrefa dans le rôle d’Andre

Calvin Demba dans le rôle de Rodney

Josh Tedeku dans le rôle de Josh

Giacomo Mancini dans le rôle de Spud

Rayxia Ojo dans le rôle de Sharleen

Michael Salami dans le rôle de Gabriel

Travis Jay dans le rôle de John

Supracell présente également plusieurs caméos, notamment des artistes musicaux Digga D et Ghetts. Dans son interview du Cosmopolitan, Rapman a expliqué comment il en est arrivé à les inviter.

“Pour Ghetts, nous avions besoin de quelqu’un pour jouer le méchant et nous avions au départ un acteur avec un BAFTA dans le casting, mais il s’est désisté,” explique-t-il ainsi, avant d’ajouter : “Je voulais quelqu’un d’important, mais nous n’avons pas trouvé d’acteurs avec autant de gravité et mon producteur exécutif a suggéré Ghetts. Donc nous lui avons demandé de passer une audition et il a été excellent.“

“Pour Digga D, je l’avais déjà en tête en écrivant le personnage, mais je ne le connaissais pas, ni Ghetts. Alors j’ai contacté des personnes qui les connaissaient mais pour Digga D, son album venait d’atteindre la première place, donc je n’étais pas sûr qu’il veuille auditionner, mais il l’a fait et Netflix a vu l’enregistrement et l’a adoré.”

La série Supracell vaut-elle le coup d’être regardée ?

La série a pour le moment des retours positifs, et vaut le détour pour les fans de dark fantasy teintée de critique sociale.

Dans sa critique à quatre étoiles, The Guardian considère la série comme “remarquablement interprétée, brillamment scénarisée et ses personnages sont parmi les meilleurs de la télévision de prestige. Vraiment ingénieux.“

Empire a également donné à la série une critique à quatre étoiles, décrivant Supracell comme “une série impressionnante d’imprévisibilité, pulsante de vitalité et d’urgence.”

Du côté de Variety, on vante “l’exploration par Rapman de ce que signifie pour les Noirs en particulier d’acquérir des pouvoirs“, ce qui “rend la série unique.”

Supracell est disponible sur Netflix depuis le 27 juin 2024. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également aller voir la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.