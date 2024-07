Avec tous les films sur l’espace traitant de personnes réelles et des événements qui ont conduit à l’alunissage, il est légitime de se demander si certains éléments de To The Moon sont basés sur une histoire vraie.

Le nouveau film de Greg Berlanti suit Kelly Jones, une experte en marketing (incarnée par Scarlett Johansson) embauchée par la NASA. Son objectif est de redorer l’image de l’agence spatiale auprès du public américain, et ainsi raviver l’intérêt autour de la course à l’espace.

L’article continue après la publicité

Elle organise des accords et des parrainages, et propose que l’alunissage soit diffusé en direct. Cependant, Moe (Woody Harrelson) veut aller un peu plus loin dans To The Moon (ou Fly Me to the Moon en VO).

L’article continue après la publicité

Il sera alors demandé à Kelly de filmer un faux alunissage, au cas où quelque chose tournerait mal avec le vrai. Mais en réalité, tout ceci n’est qu’un mensonge, puisque Moe prévoit dans tous les cas de diffuser les images truquées.

L’article continue après la publicité

To The Moon n’est pas basé sur une histoire vraie

Bien que To The Moon emprunte des éléments réels de la course à l’espace, le récit sur le coup marketing du faux alunissage n’est pas basé sur une histoire vraie.

La scénariste Rose Gilroy a déclaré à The Wrap : « C’était l’idée originale de Scarlett et de son entreprise. »

L’article continue après la publicité

« Je pense que je l’ai toujours abordé sous un angle où j’avais une véritable admiration pour ce qui a été accompli ce jour-là et pour la NASA. Du point de vue du scénario, je n’étais jamais intéressée à dénigrer ou à enlever quelque chose à cela.

L’article continue après la publicité

Tout ce qui concerne les complots n’a été ajouté que pour s’amuser et divertir, et aussi utilisé pour montrer que la vérité compte réellement. »

La célèbre théorie du complot qui a inspiré le film

To The Moon a été inspiré par la théorie conspirationniste selon laquelle la NASA aurait simulé l’alunissage et mis en scène les images des premiers pas sur la Lune.

L’article continue après la publicité

NASA

La théorie repose sur l’idée que les États-Unis devaient publiquement battre l’Union soviétique, leur plus proche rival dans la course à l’espace. Pour « gagner », ils auraient truqué les images de l’alunissage et les auraient diffusées comme si elles étaient en direct. Par exemple, certains affirment que le drapeau américain flottait au vent dans la vidéo, ce qui ne serait pas possible puisqu’il n’y a (pour ainsi dire) pas d’atmosphère sur la Lune, et par conséquent pas de vent.

L’article continue après la publicité

Cela et toutes les autres « preuves » ont été réfutées. Dans le cas du drapeau, la NASA a mis une barre horizontale sur le drapeau pour donner l’impression qu’il flottait.

L’article continue après la publicité

Le réalisateur Greg Berlanti a déclaré que le film s’appuyant là-dessus faisait « partie de l’audace et du courage. »

« Et si quelque chose, [la vérité] compte plus maintenant que jamais. Et quelle meilleure façon de le faire que de plonger tête la première dans l’une de ces [théories], comme l’une des théories du complot originelles ? »

L’article continue après la publicité

Cependant, To The Moon a utilisé certains faits légitimes de la course à l’espace, comme le fait que l’âge moyen des travailleurs de la NASA à l’époque était dans la vingtaine. « Une grande partie de l’esprit du scénario est venue de la recherche », a ajouté Berlanti.

L’article continue après la publicité

Le film To The Moon est disponible en salle depuis le 10 juillet 2024. Vous pouvez également découvrir notre sélection des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.