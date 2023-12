Rebel Moon Partie 2 : Date, intrigue, tout ce qu’on sait

La première partie de Rebel Moon est sortie sur Netflix, dévoilant ses personnages et ses lunes rebelles. On vous dit tout ce qu’on sait sur la partie 2, de sa date de sortie à son intrigue.

Zack Snyder et les studios d’Hollywood, c’est une longue histoire qui s’est terminée dans un torrent de colère et de larmes avec la saga de la Snyder’s cut pour le film Justice League. Mais le réalisateur n’a pas cessé de créer pour autant, s’alliant avec un nouveau challenger : Netflix. Après un film de zombies sobrement intitulé Army of the Dead, le cinéaste a prouvé que le public était toujours au rendez-vous. Il était donc temps de mettre en oeuvre un autre projet, gardé jusque-là dans ses placards : Rebel Moon.

Un projet qui se veut différent, d’abord parce qu’il se pense en diptyque, ensuite parce qu’il devait, selon la volonté de son réalisateur, s’implanter dans l’univers Star Wars. Après des discussions qui n’ont pas abouti avec Lucasfilms, c’est Netflix qui a accepté de prolonger sa collaboration avec le cinéaste. Et quitte à financer, autant frapper fort, et créer un tout nouvel univers dans le genre du space opera.

La première partie, Enfant du Feu, est déjà sortie. Mais Kora et compagnie n’ont toujours pas lancé leur grande bataille contre l’Imperium. On vous dit tout ce qu’on sait.

Attention, spoilers droit devant !

Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse sera diffusé sur Netflix le 19 avril 2024.

Le délai peut paraître serré, mais c’était prévu dès la pré-production. Le tournage des deux films s’est fait en même temps, et Zack Snyder passe tout son temps libre dans la salle de montage, comme il l’a indiqué auprès de GamesRadar : “Je suis en plein montage en ce moment. Nous avons presque terminé. Donc je suis ici – quand on aura fini [l’interview], je devrai regarder quelques séquences de mon monteur, qui est à Los Angeles.“

Les titres Netflix ne sont généralement pas sujets aux retards de la même manière que les sorties en salle : il ne devrait donc pas y avoir de changement de ce côté-là.

Casting de Rebel Moon Partie 2

clay enos/netflix

Le casting de Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse inclura :

Sofia Boutella dans le rôle de Kora

Michiel Huisman dans le rôle de Gunnar

Ed Skrein dans le rôle de l’Amiral Atticus Noble

Djimon Hounsou dans le rôle du Général Titus

Staz Nair dans le rôle de Tarak

Doona Bae dans le rôle de Nemesis

E. Duffy dans le rôle de Milius

Anthony Hopkins dans le rôle de Jimmy

Ray Fisher dans le rôle de Darrian Bloodaxe

Cleopatra Coleman dans le rôle de Devra Bloodaxe

Charlie Hunnam dans le rôle de Kai

Fra Fee dans le rôle du Régent Balisarius

L’Entailleuse est prêt à approfondir un peu plus les histoires des rebelles. “Aucun personnage n’est laissé de côté. On va vraiment plus loin avec chacun. Vous obtenez le récit de fond et comprenez alors pourquoi ils sont là où ils sont, et pourquoi ils sont ce qu’ils sont“, a également déclaré Boutella auprès de GamesRadar.

Ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à en voir davantage sur des personnages comme Titus, joué par Djimon Hounsou et Tarak interprété par Staz Nair. Ce dernier a d’ailleurs expliqué : “Vous verrez comment ils gèrent leurs propres démons, comment ils interagissent les uns avec les autres.“

“Il faut vraiment voir tout ça comme une première et une deuxième partie, et pas Rebel Moon 1 et Rebel Moon 2 : ce sont deux parties d’un même tout. Et ce que vous obtenez, c’est vraiment une plongée plus profonde dans les individus. Vous comprenez vraiment leurs histoires, comment ils sont arrivés là où ils étaient quand vous les avez trouvés, et inévitablement vous vous liez encore plus et vous vous identifiez encore plus à cette histoire. C’est finalement un récit sur sept humains. Nous sommes des héros ; nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes imparfaits. Et vous verrez beaucoup plus cette transition vers la rédemption, ainsi qu’une guerre très, très vicieuse.”

Bien que le personnage de Darrian Fisher semble avoir trouvé sa fin dans un sacrifice héroïque lors de la bataille finale de la première partie, ses commentaires sur la suite semblent suggérer que nous le reverrons, promettant “de grandes actions et beaucoup d’exploration des personnages.“

Intrigue de Rebel Moon Partie 2

Nous pouvons nous attendre à ce que L’Entailleuse suive Atticus Noble alors qu’il poursuit Kora et les rebelles sur Veldt, ainsi qu’un affrontement très attendu entre elle et le personnage de Balisarius joué par Fee.

Chris Strother/Netflix

Le premier chapitre se termine sur Noble ressuscité par la science mystérieuse de l’Imperium, après avoir été battu et expulsé d’une plateforme très haute, et il semble également qu’il ait été quelque peu modifié.

“La vérité c’est que le premier film est une mise en place pour le deuxième film. La fin est un cliffhanger fou qui vous lance dans L’Entailleuse“, a déclaré Zack Snyder à Total Film.

Il a également déclaré à Netflix : “Mes espoirs sont que, puisque nous avons pu faire deux films, nous soyons vraiment en mesure de nous investir dans les personnages pour le premier film afin que le public comprenne vraiment pourquoi ils se battent pour les villageois de Veldt.“

Quant à la signification du titre L’Entailleuse, c’est le surnom de Kora, du moins parmi les membres de l’Imperium. “C’est également lié à sa relation avec la princesse Issa“, a précisé Zack Snyder auprès d’Empire.

“Le deuxième film sera un vrai film de guerre. Au début, on récolte les cultures, on apprend un tas de choses sur le village, on répond en quelque sorte à la question « Pourquoi on se bat ». On prend le temps pour développer les relations. Et la suite, c’est la grande bataille. Ce sera vraiment amusant.“

Y a-t-il une bande-annonce pour Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse ?

Non, il n’y a pas encore de bande-annonce pour la Partie 2 de Rebel Moon. Cependant, une bande-annonce antérieure présente quelques plans qui n’apparaissent pas dans le premier film, si vous regardez attentivement :

La première partie de Rebel Moon est disponible sur Netflix depuis le 22 décembre 2023. Pour la suite, il faudra donc attendre encore un peu, pour le printemps 2024.

