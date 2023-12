Rebel Moon : Quand sortira le Zack Snyder’s director’s cut ?

Rebel Moon : Partie 1 – Enfant du feu est disponible sur Netflix, mais les fans se posent tous la même question : quand la version director’s cut sera-t-elle publiée ? Toutes les infos.

Les Zack Snyder’s director’s cut font partie intégrante de la marque de fabrique du réalisateur. Lors de la sortie en salle de Watchmen qui avait été plutôt bien accueillie, le réalisateur a tout de même assemblé deux autres versions du film : une version ordinaire du réalisateur (la meilleure façon de le regarder) et un gigantesque “Ultimate Cut” avec le film animé Les contes du Vaisseau Noir intégré au montage.

Batman vs Superman a ensuite été un mauvais passage, avec sa sortie initiale désastreuse qui a ouvert la voie à une version plus dure et supérieure en Blu-ray. Puis est venu le grand projet du cinéaste : le Snyder Cut de Justice League, autrefois considéré par les experts de l’industrie comme un rêve irréalisable… jusqu’à ce que HBO autorise sa sortie, et qu’il reçoive des critiques positives.

Avec Rebel Moon, Netflix a demandé à Snyder de créer deux versions : une version PG-13 plus rapide et une version longue R-rated à sortir à une date ultérieure. Mais alors, quand va-t-elle sortir ?

Quand va sortir la version Snyder’s cut de Rebel Moon ?

Le Zack Snyder’s cut de Rebel Moon Partie 1 sera publié quelque part en 2024, mais nous n’avons pas de date exacte.

Nous n’avons même pas de fenêtre plus étroite pour l’année prochaine, malheureusement. Étant donné que la Partie 2 devrait sortir en avril, cela pourrait alors se produire en février/mars, mais ceci est pure spéculation.

Parlant à Entertainment Weekly, Zack Snyder a dit : “C’est la première fois que j’ai pu faire un film et planifier cela. Le montage n’était pas moi me battant avec eux comme, ‘D’accord, vous ne ferez pas ce que je veux. Puis-je au moins le publier en DVD ?’ C’était nous allant ensemble.

Je suis super fier de la version PG-13, la version pour un public plus large, parce que je dirais qu’elle satisfait vraiment une portée mythologique intemporelle et impressionnante… ce que nous avons fait avec l’autre version est amusant et subversif. Parce qu’un film de science-fiction R-rated à cette échelle ne devrait pas exister.

Ce n’est pas juste cinq minutes supplémentaires, non plus. C’est une heure complète de plus. Ce n’est pas juste légèrement différent ou un peu plus. Il y a de gros morceaux du film qui sont totalement différents“, a-t-il expliqué.

Alors en attendant de découvrir cette version longue, vous pouvez toujours visionner la version courte Rebel Moon Partie 1 sur Netflix dès maintenant.