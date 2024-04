Rebel Moon director’s cut : Snyder promet des scènes de sexe et de violence “extrêmes”

La deuxième partie de Rebel Moon arrive, mais le réalisateur se concentre déjà sur sa director’s cut : d’après lui, elle sera remplie de sexe et de violence.

En décembre 2023, Netflix présentait la première partie de Rebel Moon, intitulée Enfant du Feu, et on ne peut pas vraiment dire que l’accueil critique était chaleureux pour l’héroïne Kora et ses mercenaires rebelles. Mais son réalisateur ne se laisse pas abattre : outre la partie 2 qui s’apprête à sortir sous le nom de L’Entailleuse, il prépare déjà une director’s cut pour l’ensemble de l’histoire.

En effet, lors d’interviews récentes, Zack Snyder a renouvelé son vœu de préparer une version bien à lui, bien différente de la première. Le cinéaste affirme avoir une vision distincte de l’œuvre sortie sur la plateforme de streaming, mais a préféré ne pas la dévoiler en premier de peur de s’aliéner une grande partie du public. D’où, selon lui, la séparation en deux longs-métrages.

Auprès d’Unilad, le réalisateur a donné sa propre définition du processus qu’il a lancé pour remanier son space-opera : “J’aime bien en parler comme deux montages qui présentent des univers alternatifs plutôt qu’une version rallongée. Nous l’appelons la director’s cut, mais c’est juste un autre film.“

L’auteur continue en expliquant que cette version alternative avait été pensée en amont de la post-production. “Nous avons tout préparé pendant le tournage, on a réellement filmé les acteurs en train de dire des dialogues différents. (…) Pendant qu’on tournait, on se disait parfois que OK, ça, c’est pour la version R Rated.”

Zack Snyder insiste également sur le choc qui attend les fans à la redécouverte de Rebel Moon sous le prisme de cette director’s cut : “Le ton du film change drastiquement, parce qu’il est plus extrême, et volontairement exagéré [en termes] de sexe et de violence. Ça colore vraiment le film, pas au point d’en faire une parodie, mais ça le rend plus conscient de lui-même, car la violence y est tellement folle que vous vous dites que c’est le genre de chose qui ne devrait pas exister dans un film de science-fiction de cette ampleur.“

Zack Snyder n’est pas étranger à la pratique : après le chaos qui avait touché la production de Justice League, le réalisateur avait décidé de prendre sa revanche en montrant sa propre version. Car il avait dû quitter le navire pour des désaccords artistiques mais également pour des raisons personnelles, et il s’était fait remplacer par Joss Whedon sur la fin du tournage.

D’après le réalisateur, la director’s cut de Rebel Moon sera présentée durant l’été 2024, soit plusieurs mois après la sortie de la partie 2, L’Entailleuse.