Quand se déroule Star Wars Outlaws ? La chronologie du jeu révélée

Ubisoft a enfin levé le voile sur son prochain jeu Star Wars, baptisé Outlaws, et la manière dont ce nouveau projet s’imbrique de façon captivante dans la chronologie étendue de la saga.

Entre toutes les nouvelles séries sur Disney+ et les jeux à succès tels que Jedi Survivor, il est clair qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être fan de Star Wars.

Et récemment, Ubisoft est venu ajouter de l’adrénaline à notre engouement en annonçant que leur tout nouveau jeu, Star Wars Outlaws, va également être une énorme addition à la franchise tant aimée.

Comme pour toute nouveauté Star Wars, les fans sont déjà impatients de savoir comment et quand ce nouveau projet va s’intégrer dans l’univers étendu.

Est-ce que l’accent sera mis sur les Sith, le Nouvel Ordre ou bien sur une toute nouvelle histoire inédite ?

Pour tous les curieux à propos du prochain jeu Star Wars Outlaws, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur son contexte temporel et comment il s’insère dans la chronologie de la saga.

Où se situe Star Wars Outlaws dans la grande chronologie de la saga ?

Dans une interview récente avec IGN, le directeur créatif de Massive Entertainment, Julian Gerighty, a expliqué que le jeu nous emmène faire un saut dans le passé et se situe entre les événements de la première trilogie de films. Plus précisément entre L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi.

“Lorsque nous avons entamé les discussions avec Lucasfilm, il était très clair que la période d’un an entre L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi, c’est là où les Rebelles ne sont pas dans le coup“, a commencé Gerighty.

“L’Empire prend de plus en plus le contrôle, mais les syndicats, eux, prennent de plus en plus de pouvoir, exploitant toutes ces faiblesses. C’est vraiment un moment où le monde souterrain prospère et il n’y a pas de meilleure situation pour un brigand aguerri ou un débutant de faire ses armes qu’à ce moment précis.“

Star Wars Outlaws a été dévoilé lors du récent Xbox Games Showcase, avec des détails confirmés sur le gameplay et la trame narrative du jeu. Les joueurs prendront le contrôle de Kay Vess alors qu’elle parcourt la galaxie et affronte les divers ennemis et figures de proue des bas-fonds de la Bordure Extérieure.

Préparez-vous alors à embarquer dans une aventure intergalactique qui promet d’écrire une nouvelle page épique de la légendaire saga Star Wars !