La Planète des Singes – Le Nouveau Royaume : explication de la fin du film

Avec La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume actuellement au cinéma, voici tout ce que vous devez savoir sur la fin du film, mais aussi sur le sort de certains personnages et sur la présence ou non d’une scène post-générique.

La franchise désormais culte de La Planète des Singes accueille un nouveau volet, intitulé La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Disponible en salles depuis le 8 mai 2024, le film de Wes Ball se déroule environ 300 ans après la fin de la précédente trilogie. On découvre alors l’histoire de Noa, un jeune chimpanzé contraint de se lancer dans un voyage après que son clan soit attaqué.

Il s’agit là du 10e long-métrage de la franchise, elle-même inspirée du roman éponyme de Pierre Boulle. La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume s’inscrit dans la continuité du précédent volet, à savoir La Planètes des Singes : Suprématie (2017), nous montrant ainsi comment le monde a évolué depuis le règne de César.

Il se passe beaucoup de choses dans le récit, un petit récapitulatif des principaux évènements ne serait donc pas de refus pour certains. Voici l’explication de la fin de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Attention : spoilers majeurs à venir !

À la fin de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, Proximus César est vaincu, Noa et son clan sont libres, et Mae ramène une sorte de disque dur à son peuple, leur permettant d’activer une série de satellites et de communiquer avec d’autres humains comme eux.

Au début du film, Noa et sa communauté vivent paisiblement dans l’oasis luxuriante où César avait mené ses semblables. Ils sont connus sous le nom du Clan des Aigles, ces chimpanzés ayant appris au fil des générations à dresser les aigles. Lors du passage à l’âge adulte, la tradition veut que les jeunes membres du clan trouvent un œuf d’aigle. Lorsque l’oiseau naît, il est de la responsabilité du propriétaire de former l’aigle pour qu’il devienne leur compagnon et chasseur, en l’appelant avec un chant unique.

L’histoire débute alors avec Noa et ses meilleurs amis, Anaya et Soona, partis à la chasse aux œufs. Mais leur paix est perturbée quand le clan est attaqué en pleine nuit par un autre groupe de primates belliqueux, caractérisé par les masques qu’ils portent, mais aussi et surtout par les étranges armes technologiques qu’ils utilisent. Alors que certains sont tués, les autres membres du clan, y compris la mère de Noa et ses meilleurs amis, ont quant à eux été enlevés par la troupe de guerriers.

Noa va donc partir à la recherche des siens, rencontrant en chemin un orang-outan amical nommé Raka. Raka se souvient des enseignements de César tels qu’ils devaient être conservés, et va ainsi transmettre à Noa les valeurs qui ont été perverties depuis, revenant entre autres sur la force de César, mais aussi sur la compassion dont il pouvait faire preuve, tant envers les primates qu’envers les humains.

Un soir, alors qu’ils se reposent, une jeune femme humaine qui a suivi Noa apparaît. Ils la surnomment Nova, faisant ainsi écho (sans mauvais jeu de mots) à la jeune fille du film de 2017. Ils lui donnent de la nourriture et un abri, supposant qu’elle est une humaine primitive comme les autres.

Mais lorsque les singes masqués ont retrouvé la trace de Nova, cette dernière va surprendre tout le monde en montrant qu’elle pouvait parler, avertissant Noa d’un danger imminent. Lui et Raka vont alors apprendre qu’elle est comme eux, à savoir qu’elle peut s’exprimer de manière intelligible, découvrant au passage son véritable nom : Mae. Cette dernière va aussi révéler qu’elle sait où les singes masqués ont emmené le clan de Noa, puisque c’est également vers là qu’elle se dirige.

20th Century Studios

En chemin, il est révélé qu’un bonobo tyrannique, nommé Proximus César, a déformé les enseignements de l’ancien leader des singes. Il a rassemblé d’autres primates pour en faire ses esclaves, les forçant à être les sujets de son royaume et à exécuter ses ordres.

Noa et Mae sont capturés et emmenés dans une zone côtière (le film offrant alors des effets visuels incroyables) où se trouve une “place-forte” contenant une technologie humaine avancée. Proximus force ses captifs à essayer de pénétrer dans l’abri, bien déterminé à mettre la main sur cette technologie, et affirmant que les humains ne peuvent pas être fiables. Mais Mae ne va pas laisser cela se produire.

Mae, Noa et compagnie travaillent ensemble pour mettre en place un dispositif explosif dans le but de détruire la place-forte. Avant de le déclencher, ils entrent d’abord dans l’abri. À l’intérieur se trouvent des véhicules militaires et des armes, ainsi que des livres qui confirment quelque chose que Noa ne croyait pas auparavant : les humains étaient les êtres les plus intelligents, jusqu’à ce que la grippe simienne frappe. Mais il découvre également que les singes étaient autrefois dominés par les humains, comprenant alors pourquoi Proximus était prêt à tout pour garder l’ascendant et ne pas retourner en cage.

Mais si Mae s’est engagée dans ce périple, c’est en réalité pour récupérer ce qui semble être une sorte de disque dur. Une fois l’objet trouvé, ils ouvrent la porte du coffre et veulent déclencher la bombe pour éviter que les armes présentes à l’intérieur de l’abri ne tombent dans les mains de Proximus. Cependant, lorsque l’entrée s’ouvre, le duo se retrouve confronté au roi maléfique et à ses “hommes” de main. Proximus pose un ultimatum à Noa : tuer Mae ou Soona.

Mais Mae change la donne en tirant avec une arme à feu sur le primate qui menaçait Soona et va ensuite déclencher l’explosif, provoquant la rupture d’un barrage et l’écoulement de l’eau de mer. Le chaos s’ensuit alors qu’ils courent tous dans l’abri, Noa encourageant son clan à grimper. Après le conflit, Noa parvient à s’échapper au sommet d’une falaise, où il trouve son clan terrifié et Proximus César.

Proximus commence à se battre avec Noa, et tout laisse à penser que l’antagoniste va l’emporter face au protagoniste. Mais après avoir remarqué les aigles de sa communauté qui tournoient au-dessus d’eux, il commence à chanter. Ses pairs vont alors le rejoindre et leurs aigles attaquent Proximus, le faisant tomber de la falaise.

20th Century Studios

Dans leur dernière interaction, Mae vient dire au revoir à Noa, mais elle tient secrètement une arme derrière son dos, montrant qu’elle ne fait toujours pas confiance aux singes. Et le sentiment est réciproque après que ses actions aient presque tué le clan de Noa. Mais ce dernier se souvient de ce que Raka lui a enseigné à propos de César.

“Si Raka était ici, il nous dirait que son César aurait beaucoup à dire sur cela. Avait-il raison ? Les singes et les humains peuvent-ils vivre ensemble ?” demande Noa, ce à quoi Mae va répondre, “Je ne sais pas.” Noa lui donne le collier que Raka lui avait précédemment offert, avec l’emblème de César que l’on a pu voir tout au long de la précédente trilogie, faisant référence à la fenêtre du grenier où il avait grandi avec Will Rodman, qui était incarné par James Franco dans La Planète des Singes : Les Origines (2011).

Pendant que Noa est occupé à reconstruire son village avec son clan, Mae retourne elle aussi auprès des siens avec ce qu’elle a pris dans la place-forte, et voici le twist : il existe un groupe d’humains intelligents œuvrant au redémarrage d’un ancien système de satellites. En utilisant le dispositif récupéré par Mae, ils peuvent activer les satellites et prendre contact avec un autre groupe d’humains comme eux.

La fin de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume pourrait donc donner lieu à une suite, dans laquelle les humains pourraient se rassembler pour retrouver leur gloire d’antan, ce qui pourrait ainsi susciter des tensions avec les singes qui dominent actuellement la planète et donc relancer le conflit les opposant.

Qui meurt dans La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ?

En plus de Proximus César, les principaux décès survenus dans La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume sont ceux de Koro, l’ancien du Clan de l’Aigle et le père de Noa, et vraisemblablement Raka, l’ami de Noa et le dernier disciple suivant les enseignements légués par César.

C’est le père de Noa qui sera le premier à partir dans le film. En tant qu’ancien du Clan des Aigles, c’était un chef fort et respecté, ayant notamment le statut de Maître des Aigles. Il avait alors pour mission de transmettre les traditions et les connaissances aux nouvelles générations. Mais lorsque le clan a été attaqué par les singes de Proximus, Koro va d’abord libérer tous les aigles, dont le sien, baptisé Aigle-Soleil (ou simplement Soleil), avant de risquer sa propre vie pour sauver son fils. Après l’attaque, Noa va découvrir que son père n’a malheureusement pas survécu.

Ensuite, l’un des décès les plus difficiles du nouveau film se déroule alors que Raka, Noa et Mae poursuivent leur périple, sans se douter qu’ils sont suivis de près par les singes masqués. Mais une fois qu’ils se sont engagés sur un pont traversant de dangereux rapides, le trio va être intercepté par les sbires de Proximus.

20th Century Studios

Dans la bataille, Mae va alors tomber à l’eau, c’est pourquoi Raka va aller la secourir, n’hésitant pas à plonger pour aider la jeune femme qui luttait pour ne pas se noyer. Et après l’avoir aidé à se mettre en sécurité, la corde qu’il tenait sera coupée : il finira emporté par les rapides, pour ne jamais être revu ensuite. Bien sûr, comme nous n’avons pas eu la confirmation de son décès, il pourrait très bien avoir survécu, mais il est présumé mort pour le reste de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume.

Pour finir, on arrive à la mort de Proximus César, qui est poussé du bord de la falaise par les guerriers volants du Clan des Aigles. Ce sont là les morts les plus notables du film, mais on pourrait également citer la disparition de Trevathan, le second humain capable de parler qui sert Proximus, et qui sera froidement assassiné par Mae pendant qu’elle et Noa préparaient les explosifs avant de pénétrer dans la place-forte.

Y a-t-il une scène post-générique dans La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ?

Non, il n’y a pas de scène pendant ou après le générique de fin dans La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume à proprement parler, mais on peut entendre le bruit d’un singe qui rappelle Raka, suggérant que l’orang-outan pourrait bien avoir survécu.

Le réalisateur Wes Ball a déclaré à Dexerto que lui et l’équipe ont “des espoirs et des désirs” pour réaliser d’autres films La Planète des Singes, et qu’ils ont “un tas d’idées”. Il y a donc de fortes chances que Le Nouveau Royaume marque le début d’une nouvelle trilogie, mais tant que cela n’est pas confirmé, il est logique qu’il n’y ait pas de teaser pour la prochaine histoire à la fin du film.

