La Planète des Singes : Y a-t-il un lien entre Noa et César ?

La célèbre franchise La Planète des Singes est de retour avec un nouvel opus, intitulé Le Nouveau Royaume, introduisant un tout nouveau personnage : Noa. Un protagoniste qui pourrait bien être lié à César, le héros de la précédente trilogie, si l’on se fie à cet indice repéré par des fans.

Bien que La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume s’inscrive dans la continuité de la trilogie des années 2010, le nouveau film se déroule à une époque différente des derniers volets de la franchise. Pour rappel, elle avait été relancée en 2011 avec Les Origines, suivi ensuite de L’Affrontement en 2014, et s’était terminée en 2017 avec Suprématie.

Et si Wes Ball, le réalisateur du nouveau long-métrage, a précisé qu’il n’était pas nécessaire de voir les précédents films de la saga pour apprécier Le Nouveau Royaume, il y a tout de même un fil conducteur qui relie le dernier volet à ses prédécesseurs.

On peut alors voir que Le Nouveau Royaume a trouvé un bon équilibre, faisant honneur à l’héritage de la saga tout en mettant en exergue l’évolution de cet univers qui continue de s’enrichir au fil des opus. Il est donc logique qu’il y ait une connexion avec la précédente trilogie. C’est pourquoi nous avons tenu à éclaircir certains points, notamment sur les similitudes que l’on peut voir entre César et Noa, ce dernier pouvant alors être perçu comme une sorte de descendant spirituel de l’ancien libérateur des primates.

Noa est-il lié à César ?

Noa n’est pas directement lié à César. Le Nouveau Royaume se concentre sur une génération de singes beaucoup plus éloignée.

20th Century Studios

Le réalisateur a confirmé que Noa ne savait pas qui était César, mais a déclaré qu’ils partageaient une connexion spirituelle.

Ball avait confié à ScreenRant : « C’est intéressant pour Noa, comme une page blanche car il ne sait pas qui est César, d’interpréter ces idées sur César, qui il était et comment il porte le flambeau de César vers l’avenir. »

Il a continué, « spirituellement, il y a beaucoup de liens avec César à travers Noa. »

L’explication de la tache de naissance de Noa

Noa et César ont une sorte de tache de naissance identique sur la poitrine, pouvant être perçu comme une connexion mythique entre ces deux singes qui partagent des destins similaires.

Ball avait déclaré : « Le destin a donné à [Noa] la même cicatrice ici [sur sa poitrine]. Comme vous le verrez dans le film, c’est cette même marque de naissance que César avait, que certaines personnes ont remarqué dans la bande-annonce. [Les fans disent] ‘C’est César !’ [Mais] ce n’est pas le cas. Il y a un destin en jeu ici. Il y a quelque chose de mythique à tout cela. »

Qui sont les parents de Noa ?

Les parents de Noa sont Koro (le père) et Dar (la mère), de nouveaux personnages dans la franchise.

20th Century Studios

C’est un chimpanzé évolué né plusieurs générations après César, et Le Nouveau Royaume ne précise pas qu’il y a un lien de sang direct entre les deux.

Noa vit avec sa mère et son père dans l’oasis que César a aidé à établir il y a environ 300 ans. Son clan maintient les traditions des singes qui les ont précédés.

Qui interprète Noa dans La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ?

L’acteur américain Owen Teague joue le rôle de Noa dans La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume.

À l’instar de César, interprété par Andy Serkis, la performance de Teague est réalisée via une capture de mouvement de pointe.

Blecker Street

L’acteur américain est connu pour ses rôles dans les séries The Stand, mais aussi Mrs. Fletcher, Bloodline ainsi que dans l’épisode “Arkangel” de la saison 4 de Black Mirror. On a également pu le voir dans les films Montana Story (2021), To Leslie (2022) ou encore Reptile (2023).

Que s’est-il passé avec César ?

César est mort en héros à la fin de La Planète des Singes : Suprématie.

20th Century Studios

César a été touché par une flèche tirée par Preacher, l’un des soldats du Colonel, alors qu’il essayait d’aider les singes à s’échapper de la base militaire où ils avaient été emprisonnés. En plus de leur avoir permis de s’enfuir, il les a menés vers une nouvelle terre, mais sa blessure était trop grave et il s’est effondré lors des derniers moments du film.

La trilogie s’est terminée avec l’un des tout premiers alliés de César, à savoir Maurice, promettant à César que son fils Cornélius et le reste des singes comprendraient et continueraient son héritage. C’était la fin du parcours de César, bien que sa mémoire perdure.

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume est disponible en salle depuis le 8 mai 2024. Et pour en apprendre davantage sur le nouveau volet de la saga, vous pouvez lire notre explication de la fin du film.