Rebel Moon sur Netflix : tout ce qu’il faut savoir sur le prochain film de Zack Snyder

Zack Snyder a repris la caméra pour un projet ambitieux : le réalisateur de Justice League s’apprête à présenter la première partie d’un diptyque créé pour Netflix. Date, bande-annonce, casting, intrigue… On vous dit tout ce qu’on sait sur Rebel Moon.

Zack Snyder est célèbre pour avoir signé des films de l’univers cinématographique DC, tels que Man of Steel, Batman v Superman, et Justice League. Ayant maintenant quitté l’univers des capes rouges, le cinéaste entérine sa collaboration avec Netflix pour une série de projets, dont Rebel Moon.

Le film a déjà été comparé à la franchise Star Wars et s’annonce comme l’un des blockbusters les plus attendus de 2023. Date de sortie, images, intrigue… on vous dit tout ce qu’on sait sur la partie 1 de Rebel Moon.

Rebel Moon : Partie 1 – Enfant du Feu sera diffusé sur Netflix le 22 décembre 2023, à 4h du matin en France. La deuxième partie, Rebel Moon : Partie Deux – L’Entailleuse, suivra le 19 avril 2024.

L’épopée spatiale en deux parties a débuté son tournage le 19 avril 2022 et s’est terminée le 2 décembre de la même année.

À l’origine, le film a été présenté auprès des producteurs de Star Wars comme une épopée inspirée d’Akira Kurosawa. Mais avec le temps, le récit s’est transformé en un space opera et s’est retrouvé chez Netflix.

Ori Marmur, qui dirige le groupe de films originaux de Netflix avec Kira Goldberg, a déclaré auprès de Variety : “Zack s’est présenté avec tellement de passion. C’est un film qu’il a en tête depuis des décennies. Comme vous le savez, il a passé beaucoup de temps à travailler sur les propriétés intellectuelles d’autres personnes dans d’autres studios. Nous avons travaillé avec lui sur Army of the Dead et nous avons fait des choses que d’autres ne pouvaient pas faire. Nous avons réalisé un film, puis un préquel et lancé une expérience en direct.“

“Avec Rebel Moon, il voulait une fois de plus repousser les limites. Quand nous avons vu l’ampleur du monde qu’il avait créé, nous avons pensé qu’il serait mieux montré en deux parties plutôt qu’en un seul film. C’est le genre d’histoire qui peut continuer à se développer. Il le considère comme son propre Star Wars.“

Y a-t-il une bande-annonce pour Rebel Moon ?

La bande-annonce officielle de Rebel Moon : Partie 1 – Enfant du Feu a été diffusée le 12 novembre 2023. Vous pouvez la regarder ci-dessous :

Le trailer offre aux fans un aperçu plus approfondi de la lune de Veldt où Kora, ancienne membre de l’armée du Monde-Mère, l’Imperium, tente de recruter des guerriers de toute la galaxie pour résister aux forces armées du tyran avant qu’elles ne viennent détruire sa lune.

Casting de Rebel Moon : Qui y participe ?

clay enos/netflix

Le passionnant récit de science-fiction de Zack Snyder mettra en vedette un mélange de visage bien connus, de nouveaux venus ainsi qu’un acteur oscarisé. Découvrez la liste du casting ci-dessous :

Sofia Boutella dans le rôle de Kora,

Djimon Hounsou en tant que Général Titus

Charlie Hunnam dans le rôle de Kai

Michiel Huisman en tant que Gunnar

Staz Nair dans le rôle de Tarak

Doona Bae en tant que Nemesis

Ray Fisher dans le rôle de Darrian Bloodaxe

Anthony Hopkins prête sa voix à Jimmy

Jena Malone dans le rôle de Harmada

Ed Skrein en tant qu’Amiral Atticus Noble

Anthony Hopkins prête sa voix à Jimmy, le dernier membre d’une race de chevaliers mécaniques ayant servi sous le roi déchu. Jimmy est recruté par Kora pour l’aider dans sa cause.

Boutella est surtout connue pour avoir interprété Gazelle dans la franchise Kingsman. De son côté, Charlie Hunnam n’est plus à présenter, après notamment sa participation dans la série Sons of Anarchy.

Intrigue de Rebel Moon : À quoi faut-il s’attendre ?

clay enos/netflix

Selon le synopsis de Netflix : “Menacé par les forces impitoyables du Monde-Mère, un paisible village d’une lune lointaine place tous ses espoirs de survie entre les mains d’une mystérieuse étrangère.“

Il semble que la “jeune femme” en question soit Sofia Boutella dans le rôle de Kora, alors qu’elle rassemble une équipe de héros pour arrêter le méchant diabolique joué par Ed Skrein.

Zack Snyder a déclaré au Hollywood Reporter en juillet 2021 : “J’ai passé les deux ou trois dernières années à construire cet univers. Chaque coin doit être peint. J’ai constamment fait des croquis, dessiné et vraiment cultivé un terrain fertile pour rendre ce monde pleinement réalisé.”

Snyder a également révélé à Empire que Rebel Moon était à l’origine un film Star Wars qu’il avait proposé à Lucasfilm. Finalement, le projet proposé s’est effondré parce que le réalisateur ne voulait pas utiliser les personnages de la franchise. Au lieu de cela, il voulait “faire [sa] propre histoire de côté.”

De plus, Snyder voulait que Rebel Moon ait une classification R aux États-Unis, autrement dit qu’il soit réservé à un public mature. Ce que Disney n’aurait probablement jamais accepté pour un blockbuster. Or, le studio de Mickey venait tout juste de racheter Lucasfilm lorsque Snyder a fait sa proposition. En fin de compte, l’épopée de science-fiction a trouvé refuge chez Netflix.

Pour voir Rebel Moon : Partie 1 – Enfant du Feu, rendez-vous donc le 22 décembre sur Netflix.