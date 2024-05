Y aura-t-il une suite à La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ?

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume inaugure une nouvelle ère de suprématie simienne sur grand écran et continue l’itération moderne de la franchise. Mais y a-t-il de la place pour une suite aux aventures de Noa et Mae ?

César a peut-être disparu depuis longtemps, mais son impact se faire toujours ressentir dans le dernier opus de La Planète des Singes, une franchise qui continue son expansion après plus de 50 ans. Disponible en salle depuis le 8 mai, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume explore donc l’évolution du monde depuis la fin de la précédente trilogie.

Malgré un héritage cinématographique durable, le réalisateur Wes Ball a travaillé dur pour s’assurer que le dernier film de la saga se tienne comme une histoire à part entière et ne soit pas trop dépendant des précédents volets.

Mais qu’en est-il des films futurs ? Peut-on envisager une suite à La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ? On vous dit tout ce qu’on sait à ce sujet.

Est-ce qu’une suite est prévue pour La Planète des Singes : Le Nouveau ?

Il n’y a pas encore de confirmation officielle concernant une suite de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Ce que nous voulons dire par là, c’est que les studios 20th Century n’ont pas encore donné leur feu vert pour un cinquième volet de la série de films moderne de La Planète des Singes.

Cela ne signifie pas nécessairement que nous ne verrons pas de suite à La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Nous pourrions même en voir cinq. Le duo de scénaristes et producteurs Amanda Silver et Rick Jaffa, qui dirigent la franchise depuis La Planète des Singes : Les Origines en 2011, avaient initialement l’idée d’une série de neuf films.

« Quand vous avez eu cette idée pour la première fois, la franchise des Singes, vous envisagiez neuf films », a dit Silver à Jaffa dans une interview avec THR. « Nous pensions que c’était incroyablement ambitieux. Mais nous y sommes. Nous en sommes à quatre. »

« J’en voyais neuf », a confirmé Jaffa. « Je ne sais pas si nous arriverons à neuf. J’aimerais bien. Nous en avons parlé non seulement avec Wes et Josh, et [le producteur] Joe Hartwick Jr., mais aussi avec Steve Asbell et Scott Aversano chez 20th à propos de ce que pourraient être ces prochains films. »

20th Century Studios

Wes Ball donne son avis sur une suite à La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume

À l’approche de la sortie de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, le réalisateur Wes Ball a souvent parlé de la suite comme d’une conclusion déjà établie. Dans l’interview que nos confrères anglophones ont pu avoir avec Ball, le réalisateur a indiqué qu’il était plus que prêt à continuer la franchise.

« Nos espoirs et nos désirs sont bien sûr de pouvoir en faire plus. Nous avons tout un tas d’idées. Même lorsque nous écrivions celui-ci, nous pensions à où nous voulions ultimement aller à l’avenir », a-t-il dit lors de l’interview avec Dexerto.

« Il faut bien sûr faire le travail, et cela doit être un excellent scénario. Je ne pense pas que nous commencerions quoi que ce soit avant que cela soit parfait. Mais nous attendons avec impatience de pouvoir le faire. »

Étant donné le succès actuel au box-office de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, une suite n’est certainement pas hors de portée. La fin du film laisse certainement la place à une suite, nul doute que de nombreux fans de la saga seraient plus qu’enclin à retrouver Noa et le Clan des Aigles dans de nouvelles aventures.

