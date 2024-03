Le Problème à 3 Corps : y a-t-il une scène post-générique dans le dernier épisode ?

Le Problème à 3 Corps est enfin arrivé sur Netflix : y a-t-il une scène post-générique après le final, qui pourrait préparer au prochain chapitre ?

La série Le Problème à 3 Corps était particulièrement attendue par les abonnés de Netflix, et la critique s’avère déjà enchantée par cette nouvelle production des showrunners de Game of Thrones et The Terror. Cette adaptation du roman de Liu Cixin propose une intrigue passionnante, portée par un casting solide.

Mais le roman du même nom n’est que le premier d’une trilogie, et la série prépare clairement le terrain pour une histoire plus longue, laissant de la place pour de prochaines saisons même si Netflix n’a encore rien confirmé. Doit-on s’attendre à une scène post-générique après le final de la série Le Problème à 3 Corps, pour donner un aperçu d’une suite ?

Y a-t-il une scène post-générique après le final du Problème à 3 Corps ?

Non, la série Le Problème à 3 Corps ne contient pas de scène post-générique dans son dernier épisode, ni dans aucun des sept précédents.

Sans entrer dans le domaine des spoilers, la saison 1 se termine à quelques détails près à la fin du premier tome de la trilogie de Liu Cixin… tout en intégrant un point majeur du second tome, La Forêt sombre.

Une scène post-générique ne servirait donc à rien, puisque le deuxième livre a, d’une certaine manière, déjà eu droit à son introduction. Aucune saison 2 n’a à ce stade été annoncée par Netflix, mais on peut tout de même s’attendre à une suite, car Le Problème à 3 Corps n’a fait qu’exposer la menace qui pèse sur la Terre et le début d’une contre-attaque par les humains.

Tous les épisodes de la série Le Problème à 3 Corps sont disponibles sur Netflix depuis le 21 mars 2024.