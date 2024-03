Le Problème à 3 Corps : date de sortie, casting, intrigue, tout sur la série Netflix

Les créateurs de Game of Thrones et True Blood s’apprêtent à dévoiler une nouvelle adaptation d’un roman acclamé : date de sortie, bandes-annonce, casting, intrigue, on vous dit tout ce qu’on sait sur Le Problème à 3 Corps.

La conclusion de Game of Thrones avait divisé les spectateurs, habitués à une qualité bien supérieure et déçus par le côté bâclé apporté à une série très suivie. Face au bad buzz, de nombreux projets impliquant les showrunners David Benioff et D.B. Weiss avaient alors disparu des radars, à l’image du film Star Wars qui avait rejoint le tiroir des productions avortées sur la guerre des étoiles.

Mais un challenger, réputé pour donner leur chance aux créateurs et leur laisser une certaine liberté, s’est alors intéressé aux cinéastes : à la surprise générale, Netflix a annoncé l’adaptation d’un célèbre roman en série par les deux showrunners, vite rejoints par un troisième auteur, Alexander Woo, producteur et scénariste de True Blood et showrunner pour la saison 2 de The Terror.

Les abonnés Netflix vont donc pouvoir découvrir la retranscription sur petit écran d’une saga grandiose et complexe, écrite par Liu Cixin et multi-récompensée (plusieurs prix, dont le Galaxy Award en Chine, et un Hugo aux États-Unis) : Le Problème à 3 Corps est le premier tome d’une trilogie de hard SF, soit une science-fiction faisant la part belle aux théories et connaissances contemporaines au public, rendant l’intrigue plus vraisemblable.

Date de sortie, casting, intrigue et bandes-annonce : voici tout ce qu’il faut savoir sur la série Le Problème à 3 Corps de Netflix.

Sommaire

Le Problème à 3 Corps sortira le 21 mars 2024 sur Netflix, à partir de 9h du matin.

netflix

C’est lors de l’événement Geeked Week de Netflix en 2023 que la date a été officialisée pour fin mars 2024.

La plateforme de streaming démarre donc l’année en trombe, surtout après sa version d’Avatar : Le dernier maître de l’air ou encore la série The Gentlemen de Guy Ritchie. Si les deux précédentes grosses sorties avaient battu des records, Le Problème à 3 Corps promet lui aussi de belles surprises du côté de l’audience.

Dès le départ, IMDb a présenté la série comme étant composée de huit épisodes. La série sera disponible en binge-watching, ce qui pourrait s’avérer utile pour son intrigue riche en fils narratifs et en théories pointues.

Intrigue : de quoi parle Le Problème à 3 Corps ?

Le Problème à 3 Corps est le titre du premier tome de la trilogie de l’auteur Liu Cixin. Il est suivi de La Forêt Sombre et de La Mort immortelle. En français, la trilogie a conservé le nom du premier ouvrage, quand elle a obtenu celui de “Souvenir de la Terre” dans la traduction anglaise.

netflix

Le problème à trois corps fait ici référence à une théorie de mécanique orbitale, celle du problème à N corps. Il est question dans le roman du premier contact de l’humanité avec une autre civilisation, alien cette fois, alternant entre représentations du passé et temps présent, mais aussi des conséquences futures. Nouvelle espèce extraterrestre et humanité y sont décortiquées.

Sur Netflix, le synopsis présente la série ainsi : “Sur plusieurs continents et à des années d’écart, cinq amis brillants font des découvertes ahurissantes alors que les lois de la science se dérèglent et qu’une lourde menace émerge.”

Et à en croire les bandes-annonce, l’intrigue démarre alors que des scientifiques se donnent la mort, victimes d’un étrange compte à rebours tandis que la science est “cassée”. En parallèle, un jeu vidéo surprenant permet à ses utilisateurs de se retrouver catapultés dans un monde de réalité virtuelle particulièrement sophistiqué et réaliste.

“En lisant la trilogie de Liu Cixin, nous avons découvert la série de science-fiction la plus ambitieuse jamais écrite,” ont déclaré les anciens showrunners de Game of Thrones lors de l’annonce de leur accord avec Netflix. “Nous sommes impatients de consacrer ces prochaines années à lui donner vie pour la montrer au public du monde entier.”

Bandes-annonce de la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix

Le 7 mars 2024, la bande-annonce finale est sortie sur YouTube. Vous pouvez la découvrir ci-dessous :

Le premier teaser officiel du Problème à 3 Corps avait été publié le 18 juin 2023. Vous pouvez le retrouver ci-dessous :

Un trailer plus détaillé était ensuite sorti le 9 janvier 2024, permettant d’en découvrir davantage sur l’histoire de la série et ses personnages, plongés dans une intrigue complexe et captivante :

Casting du Problème à 3 Corps : qui fera partie de l’aventure ?

Les showrunners de Game of Thrones ont renoué avec des acteurs déjà présents sur l’emblématique série de HBO, cette fois dans une Angleterre bien contemporaine. Les spectateurs retrouveront ainsi John Bradley (auparavant Samwell Tarly dans GoT), Liam Cunningham (Davos Mervault) ou encore Jonathan Pryce (le Grand Moineau).

Mais ils ne seront clairement pas seuls, car la série possède un joli casting bien fourni, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Zine Tseng dans le rôle de Ye Wenjie

Benedict Wong dans le rôle de Da Shi

Jess Hong dans le rôle de Jin Cheng

John Bradley dans le rôle de Jack Rooney

Eiza González dans le rôle de Auggie Salazar

Alex Sharp dans le rôle de Will Downing

Liam Cunningham dans le rôle de Thomas Wade

Saamer Usmani dans le rôle de Raj Varma

Jovan Adepo dans le rôle de Saul Durand

Sea Shimooka dans le rôle de Sophon

Jonathan Pryce dans le rôle de Mike Evans

Marlo Kelly dans le rôle de Tatiana

Eve Ridley dans le rôle de Follower

Ben Schnetzer

Rosalind Chao

Jason Forbes

Stacy Abalogun

Rendez-vous donc le 21 mars 2024 pour découvrir Le Problème à 3 Corps, déjà annoncée comme la série la plus ambitieuse de l’année pour Netflix.