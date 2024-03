Critique de la série Le Problème à 3 Corps : la sortie de l’année est-elle sur Netflix ?

La nouvelle série des créateurs de Game of Thrones et True Blood débarque sur Netflix : l’audacieuse histoire de science-fiction mérite-t-elle le détour ?

Ce début d’année aura été chargé pour Netflix, entre ses séries Avatar : Le dernier maître de l’air reprenant l’iconique dessin animé de Nickelodeon, et The Gentlemen de l’impertinent et très britannique Guy Ritchie. Mais la plateforme de streaming était loin d’avoir dévoilé toutes ses cartes, car elle vient d’abattre l’un de ses jokers : Le Problème à 3 Corps est sans aucun doute l’une des propositions les plus ambitieuses de 2024 pour le géant du streaming.

Pour la diriger, un système de trois showrunners : Alexander Woo, de True Blood et de la saison 2 de The Terror, a collaboré avec David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones. Et le challenge a commencé dès l’annonce, car ces deux derniers semblaient snobés après la fin de la célèbre série HBO, particulièrement clivante chez les spectateurs. Les rattacher à l’adaptation audacieuse du roman multi-récompensé et très pointu de l’auteur chinois Liu Cixin tenait presque de la provocation à l’époque. Pourtant, le public s’est vite montré intéressé par le récit sur les conséquences d’un seul choix, fait par une scientifique dans les années 60, et ses répercussions à travers l’espace et le temps.

Outre son aventure captivante, Le Problème à 3 Corps tire sa force de nombreux autres points, et la hard S-F en fait partie. Ce dérivé du genre, qui appuie son histoire sur des théories bien existantes, offre plus de vraisemblance. Ce qui peut s’avérer nécessaire dans une narration qui se déroule à peu de détails près à notre époque, et non dans des siècles ou dans une galaxie lointaine – quoique…

La série s’apprête à sortir, et Netflix a déjà levé l’embargo critique : alors, que vaut Le Problème à 3 Corps ?

Une adaptation réussie pour la série Le Problème à 3 Corps ?

Faire passer une histoire d’un médium à un autre peut parfois être périlleux, mais les trois showrunners Alexander Woo, David Benioff et D.B. Weiss ne sont plus étrangers à l’exercice et ont su une nouvelle fois démontrer leur savoir-faire.

Ed Miller/Netflix

Si la série diffère sur de nombreux points par rapport au roman, c’est en bien : ce qui aurait alourdi un format en huit épisodes a été laissé dans les pages, tandis que des ajouts bienvenus sur l’écran ont offert un récit passionnant. Un des choix les plus judicieux aura certainement été de rapprocher davantage la caméra des cinq personnages principaux, offrant ainsi une proximité dont on ne saurait se passer face à l’immensité des notions abordées par Le Problème à 3 Corps. Si on veut parler de l’autre et du monde qui entoure l’humain, encore faut-il déjà montrer l’humain dans toute son intimité. Cette décision de s’intéresser aux cinq héros est d’autant plus payante que les acteurs de la série sont tous solides dans leur rôle, et touchants lorsque c’est nécessaire.

Quant au format de la série, il a certainement contribué à l’adaptation : les huit épisodes offrent le temps de créer un équilibre entre action, contemplation et explications. Ce temps supplémentaire donne davantage la parole à ces individus singuliers, qui s’intègrent chacun à leur manière dans les différents groupes de personnages. On nous propose ainsi plusieurs points de vue, souvent très opposés, mais qui sonnent toujours juste à leur façon.

netflix

Dommage, cependant, que la puissance des épisodes soit aussi irrégulière. Surtout après le paroxysme de la violence froide du milieu de saison, qui rappellera sans aucun doute les heures les plus sombres de Game of Thrones pour les fans de Weiss et Benioff.

Autre point qui laisse perplexe : l’image du jeu vidéo, à la fois aseptisée, trop remplie de CGI impossibles à ignorer, et surtout très vide. Ce qui ne manquera pas de rappeler aux joueurs des défauts que l’on retrouvait justement dans des titres vidéoludiques des années 2000, alors que les studios tentaient de réimaginer le système du “monde ouvert” : faut-il y voir dans la série Netflix une erreur ironique malgré elle, ou volontaire ? Car cet aspect semble incohérent dans Le Problème à 3 Corps, qui insiste sur le côté ultra-réaliste de l’environnement au sein du casque de VR que les personnages utilisent.

Une science omniprésente, mais pas envahissante dans Le Problème à 3 Corps

Impossible de passer à côté du sujet : la science est le nœud de la série. Elle est à la fois l’élément déclencheur de l’intrigue, la menace et la solution aux problèmes auxquels les personnages doivent faire face. Forcément, Le Problème à 3 Corps ne pouvait faire l’impasse sur le sujet.

Ed Miller/Netflix

Quant aux théories et autres notions scientifiques, elles sont omniprésentes, mais suffisamment dosées pour éviter de nous ramener sur les bancs de l’école. On ne se perd pas en explications inutiles, on ne perd pas non plus de temps : ce qui compte, c’est de montrer pourquoi et comment les personnages sont amenés à prendre leurs décisions, et ça marche. Malgré tout, si on cumule ces moments de philosophie, de physique et autres mécaniques des corps avec les différents fils narratifs et nombreux personnages, force est de reconnaître qu’il vaudra mieux regarder la série d’une traite pour éviter de s’y perdre et d’oublier des éléments cruciaux. En cela, le binge-watching proposé par Netflix fait sens, à condition d’avoir le temps pour se lancer dans les meilleures conditions possibles.

La force de la série Le Problème à 3 Corps réside tout de même dans sa capacité à répondre aux questions qu’elle pose, tout en lançant des pistes de réflexion intéressantes et jamais envahissantes : l’adaptation par les trois cinéastes ne commet pas l’erreur fainéante et pourtant très courante consistant à créer des interrogations en laissant le spectateur inventer une solution à sa place. Quant aux quelques points laissés volontairement en suspens, on sent qu’ils existent pour préparer le terrain à une suite, qui n’a cependant pas encore été annoncée officiellement par Netflix.

De manière générale, que vaut Le Problème à 3 Corps sur Netflix ?

Le Problème à 3 Corps est à la hauteur de ses ambitions, proposant une intrigue savamment adaptée du roman vers le petit écran, le tout porté par une réalisation soignée. Si la puissance des différents épisodes peut paraître irrégulière, l’histoire ne manque pas de happer ses spectateurs. Le récit fait la part belle aux différentes sciences, mais les réflexions sur l’humanité sont amenées avec finesse. Et couplées à des performances convaincantes des acteurs, elles offrent un repère bienvenu dans l’immensité des notions parfois abstraites abordées par la série Netflix.

Le Problème à 3 Corps sera disponible sur Netflix à partir du 21 mars 2024.

