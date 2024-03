Faut-il lire le roman Le Problème à 3 Corps avant de voir la série Netflix ?

La série phénomène du géant du streaming vient de sortir, et propose une adaptation d’un roman célèbre : faut-il avoir lu le livre de Liu Cixin avant de regarder Le Problème à 3 Corps ?

L’œuvre phare de l’auteur chinois Liu Cixin, publiée pour la première fois en 2008, a obtenu son adaptation Netflix en série. Le Problème à 3 Corps relate l’histoire d’un premier contact avec une civilisation extraterrestre, mais aussi d’une humanité divisée sur plusieurs centaines d’années. Pour la retranscrire sur le petit écran, ce sont les showrunners de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss, et celui de la saison 2 de The Terror, Alexander Woo, qui ont été choisis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le romancier Liu Cixin a créé en tout une trilogie récompensée, le premier tome remportant entre autres un prix Hugo aux États-Unis et un Galaxy Award en Chine. Mais pour profiter pleinement de l’histoire, faut-il avoir lu les romans avant la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix ?

Le Problème à 3 Corps : devriez-vous lire les romans avant la série Netflix ?

Pour faire simple : non, il n’est pas “nécessaire” de lire le roman pour apprécier pleinement la série Le Problème à 3 Corps. Les showrunners ont fait en sorte que l’histoire soit accessible aux néophytes, mais aussi aux lecteurs qui connaîtraient déjà le récit inventé par Liu Cixin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ne pas avoir lu les livres ne vous empêchera aucunement de comprendre la production Netflix. De la même manière, les lecteurs pourraient être surpris et ne pas subir la frustration d’un déjà-vu.

En effet, l’adaptation couvre les points clés de l’histoire, conservant sa trame narrative. Mais elle s’est également permis des ajustements : les showrunners ont ainsi décidé de déménager la moitié de l’intrigue depuis la Chine jusqu’au Royaume-Uni. Quant aux théories scientifiques, le genre de la hard S-F est respecté puisqu’on laisse une grande place aux règles de la physique pour ajouter de la vraisemblance au récit. Toutefois, la complexité a été allégée pour s’assurer que chaque spectateur puisse suivre les épisodes du Problème à 3 Corps.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Peut-on lire et apprécier les livres après avoir vu la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix ?

Si vous aimez la science-fiction et plus particulièrement la “hard SF“, qui cherche à implanter le récit dans une intrigue vraisemblable en utilisant une science contemporaine et pas imaginaire, le roman de Liu Cixin est très certainement fait pour vous, même après avoir vu la série Netflix.

netflix

Les lecteurs pourront remarquer l’absence de certaines scènes : adaptation oblige, il a fallu faire une sélection sur des moments qui ne pouvaient passer sur petit écran. Les lieux ayant également changé et des intrigues légèrement simplifiées, des personnages ont aussi été modifiés, certains supprimés, et d’autres ajoutés. Il est donc tout à fait possible de retourner dans les pages du livre et s’y faire surprendre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ceux qui auraient été conquis ou préféreraient davantage de profondeur, il est donc vivement recommandé d’aller découvrir les romans de Liu Cixin. La trilogie commence avec Le Problème à 3 Corps, mais propose aussi un deuxième tome, La Forêt sombre, suivi du troisième roman intitulé La Mort immortelle.

La série Le Problème à 3 Corps sera disponible sur Netflix à partir du 21 mars 2024.