Casting détaillé du Problème à 3 Corps : qui sont les personnages et leurs acteurs ?

Le Problème à 3 Corps adapte une série de romans de S-F très populaires, et la série Netflix s’est permis quelques ajustements : qui sont les personnages et les acteurs qui les incarnent ?

Elle était très attendue par les fans de science-fiction, et elle a enfin atterri dans le catalogue de Netflix : la série Le Problème à 3 Corps est disponible pour les abonnés depuis le 21 mars, et s’amuse déjà à perdre de nombreux spectateurs dans les méandres de son intrigue complexe.

À l’origine, le récit sort de l’esprit d’un romancier, Liu Cixin, qui a écrit une trilogie plusieurs fois récompensées dans de nombreux pays. Mais adaptation oblige, il a fallu procéder à des changements pour que l’histoire corresponde à un format de huit épisodes, tournés majoritairement en Angleterre.

La série Le Problème à 3 Corps présente donc des personnages venus du roman, mais aussi d’autres créés par les showrunners Alexander Woo (True Blood), David Benioff et D.B. Weiss (Game of Thrones). Et parce qu’ils sont nombreux et pourtant tous importants, nous en avons dressé la liste détaillée, histoire de s’y retrouver.

Sommaire

Casting détaillé de la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix

Benedict Wong : Da Shi

netflix

Da Shi est un ancien officier de police recruté par Thomas Wade. Conscient que quelque chose cloche, il s’intéresse avant tout le monde à la vague de suicides qui touche la communauté scientifique et s’interroge sur un étrange compte à rebours.

Benedict Wong, connu pour ses rôles dans Doctor Strange et Black Mirror, interprète le rôle de Shi Qiang (souvent surnommé Da Shi) dans Le Problème à 3 Corps.

Rosalind Chao : Ye Wenjie

netflix

Les lecteurs du livre reconnaîtront sans mal le nom de Ye Wenjie : elle compte parmi les personnages principaux du Problème à 3 Corps de Liu Cixin.

Cette version plus âgée de la scientifique est interprétée par Rosalind Chao, également connue pour Sweet Tooth ou Better Things. Son personnage est au cœur de l’intrigue, et devrait donc continuer l’aventure si Netflix annonce une suite à sa série.

Zine Tseng : Ye Wenjie (jeune)

Ed Miller/Netflix

Ye Wenjie apparaît d’abord dans la série sous des traits plus jeunes, alors qu’elle assiste au lynchage de son père dans l’introduction, puis survit dans des camps et bases militaires.

Il s’agit d’un premier rôle majeur pour son actrice Zine Tseng, qui a auparavant tourné essentiellement dans des courts-métrages.

Sir Jonathon Pryce : Mike Evans

Ed Miller/Netflix

Les amateurs de Game of Thrones auront certainement remarqué le retour du Grand Moineau, cette fois dans la peau de Mike Evans. Le personnage est représenté dans différentes époques, mais ses idéaux écologiques et son impact économique ne changent jamais vraiment.

Sir Jonathan Pryce a pourtant bien failli décliner le rôle, comme il l’a expliqué dans le communiqué de presse de Netflix. L’acteur a en effet expliqué auprès de David Benioff, l’un des trois showrunners, qu’il n’était pas un grand fan de science-fiction. Ce à quoi le cinéaste lui a fait remarquer qu’il avait été dans le film Brazil de Terry Gilliam : “Ça m’a ouvert les yeux sur le fait que Le Problème à 3 corps n’est pas purement ou uniquement de la science-fiction,” a commenté l’acteur. “C’est une histoire comme une autre, et ce que Dan et David savent faire, c’est raconter des histoires et créer des personnages.“

Ben Schnetzer : Mike Evans (jeune)

ed miller/netflix

Avant d’être le Mike Evans milliardaire et détenteur d’un ancien porte-avions en 2024, le personnage était un activiste engagé dans la cause animale. Le jeune homme rencontre Ye Wenjie en Chine, alors qu’elle accompagne d’autres scientifiques à la recherche d’un nouveau lieu de recherches pour émettre des messages en direction de l’espace.

Ben Schnetzer, connu pour Snowden ou Warcraft : Le commencement, a été chargé d’incarner la version jeune de Mike Evans tout au long de l’adaptation Netflix.

Liam Cunningham : Thomas Wade

Ed Miller/Netflix

Thomas Wade est une figure mystérieuse du Problème à 3 Corps. Le supérieur de Da Shi a de nombreux contacts dans les hautes sphères de la société et son autorité lui permet de recruter qui il souhaite, peu importe le rang ou le grade. L’homme ne dit jamais pour qui il travaille, mais sa puissance empêche les autres personnages de pousser la curiosité trop loin.

Les showrunners de Game of Thrones se sont à nouveau tournés vers un des acteurs emblématiques de la série HBO. C’est donc Liam Cunningham qui a été choisi pour incarner le redoutable Thomas Wade, après avoir campé le rôle de Davos Seaworth.

Jess Hong : Jin Cheng

netflix

Jin Cheng fait partie des cinq héros de la série Le Problème à 3 Corps. Physicienne de génie, elle fait grandement avancer l’intrigue. La jeune femme n’existe cependant pas dans les romans.

C’est Jess Hong, une actrice néo-zélandaise déjà apparue dans des séries comme Brokenwood ou Creamerie, qui interprète l’audacieuse jeune femme.

Jovan Adepo : Saul Durand

ed miller/netflix

Saul Durand compte lui aussi parmi les “Cinq d’Oxford”, les héros du Problème à 3 Corps évoluant en 2024. Le personnage compte sur un esprit brillant, et est particulièrement loyal envers ses amis.

L’acteur Jovan Adepo est connu pour d’importants rôles, notamment dans la série Watchmen, ou encore le film Babylon de Damien Chazelle.

Eiza González : Auggie Salazar

netflix

Troisième membre du groupe des Cinq d’Oxford, Auggie est à la tête de recherches sur les nanofibres. Son rôle dans l’élite scientifique va d’ailleurs la mettre dans une situation complexe, car elle se retrouvera à son tour affectée par un étrange compte à rebours.

Eiza Gonzalez a déjà travaillé sur de nombreuses grosses productions, telles que Godzilla vs Kong ou Fast & Furious : Hobbs & Shaw.

John Bradley : Jack Rooney

netflix

Jack Rooney fait lui aussi partie des cinq héros. Plutôt que se tourner vers les sciences, le jeune homme a utilisé son intelligence pour lancer une marque de snacks. S’il est fortuné, il est avant tout généreux, surtout si c’est pour aider ses amis.

Les fans de Game of Thrones reconnaîtront sans aucun doute l’acteur John Bradley, qui incarnait Samwell Tarly dans la série HBO.

Alex Sharp : Will Downing

Chris Baker/Netflix

Will vient compléter la fine équipe des Cinq d’Oxford : le jeune homme introverti a pris l’habitude de garder beaucoup de choses pour lui. Loin de chercher la gloire, il a préféré se tourner vers l’enseignement, espérant transmettre sa passion pour la physique à ses étudiants.

Le personnage est incarné par Alex Sharp, que les spectateurs ont déjà vu dans des films nommés aux Oscars comme Les Sept de Chicago d’Aaron Sorkin ou Vivre d’Oliver Hermanus.

Marlo Kelly : Tatiana

netflix

Tatiana est une jeune femme mystérieuse liée aux étranges phénomènes qui frappent la communauté scientifique.

Le personnage est exclusif à la série, n’existant pas dans les romans de Liu Cixin. Pour l’incarner, c’est Marlo Kelly qui a été choisie, après ses rôles dans les séries Joe vs. Carole ou Dare Me.

Sea Shimooka : Sophon

netflix

Sans entrer dans les spoilers, le nom de Sophon évoquera certainement quelque chose pour les lecteurs des romans Liu Cixin. À noter tout de même que ce rôle diffère légèrement dans la série Le Problème à 3 Corps.

C’est l’actrice Sea Shimooka de la série Arrow qui incarne cet unique personnage dans le monde en réalité virtuelle.

Saamer Usmani : Raj Varma

Ed Miller/Netflix

Raj Varma est le petit ami de Jin Cheng, et peine à concilier sa vie amoureuse avec son travail dans l’armée, dans laquelle il est un officier haut gradé.

Après une récente apparition dans Succession, l’acteur Saamer Usmani interprète dans Le Problème à 3 Corps un personnage inventé de toutes pièces.

Eve Ridley : Follower

netflix

La petite fille qui apparaît dans le monde en réalité virtuelle semble n’avoir qu’un but : survivre aux différents niveaux et accompagner les joueurs.

La jeune actrice Eve Ridley fait ses débuts à l’écran avec Le Problème à 3 Corps, dans la peau d’un personnage sobrement nommé “The Follower”, qu’on peut traduire par “la suivante” bien que son rôle soit plus important.

Tous les épisodes de la série Le Problème à 3 Corps sont disponibles sur Netflix depuis le 21 mars 2024.